Гендиректор «Зенита» Медведев стал главой СКА вместо Тимченко. Юрзинов вошел в совет директоров

Александр Медведев избран председателем совета директоров СКА.

Таким образом, Александр Медведев, являющийся также генеральным директором «Зенита», сменил на посту председателя совета директоров СКА.

Напомним, что Медведев – первый президент в истории .

Кроме того, в совет директоров вошел советник главного тренера команды, заслуженный тренер России Владимир Юрзинов.

«Руководство, команда, все сотрудники СКА искренне благодарят Геннадия Николаевича Тимченко за годы плодотворной работы на посту председателя совета директоров клуба», – сообщается на сайте петербургского клуба.

Состав совета директоров СКА:

Медведев Александр Иванович – председатель;

Ротенберг Роман Борисович – заместитель председателя;

Тюрин Вячеслав Александрович;

Дюков Александр Валерьевич;

Кручинин Виктор Анатольевич;

Юрзинов Владимир Владимирович.