Гендиректор «Зенита» Медведев стал главой СКА вместо Тимченко. Юрзинов вошел в совет директоров

Теги Зенит СКА Владимир Юрзинов премьер-лига Россия Александр Медведев КХЛ Геннадий Тимченко Хоккей

Александр Медведев избран председателем совета директоров СКА.

Таким образом, Александр Медведев, являющийся также генеральным директором «Зенита», сменил Геннадия Тимченко на посту председателя совета директоров СКА.

Напомним, что Медведев – первый президент в истории КХЛ.

Кроме того, в совет директоров СКА вошел советник главного тренера команды, заслуженный тренер России Владимир Юрзинов.

«Руководство, команда, все сотрудники СКА искренне благодарят Геннадия Николаевича Тимченко за годы плодотворной работы на посту председателя совета директоров клуба», – сообщается на сайте петербургского клуба.

Состав совета директоров СКА:

Медведев Александр Иванович – председатель;

Ротенберг Роман Борисович – заместитель председателя;

Тюрин Вячеслав Александрович;

Дюков Александр Валерьевич;

Кручинин Виктор Анатольевич;

Юрзинов Владимир Владимирович.

19 комментариев

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artem klishin
тоже президент, только рангом пониже
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KKA
Могучая кучка)
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riverman1980
Главное, чтобы Ротенберга не было в Зените
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Savardus
*Играет имперский марш из звёздных войн*
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pztpzhmx66
Ответ riverman1980
Главное, чтобы Ротенберга не было в Зените
Перспективная ветка 😁
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йозе марино
а главного тренера так и неназначали?)
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Добрый_Ээх
и швец, и жнец, и на дуде игрец
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Кавабунга Шреддоголовый
Просто кровати в борделе переставили
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Melnikov1968
А Тимченко в Совет Федераций не иначе? Или сплавить решили?
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SCHENN
Баскетбольный "Зенит" тоже пусть возглавит для перфекционизма)
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Spartakus1984
На два фронта будет трудиться,вместе с Дюковым.
0
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Олег
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР РОТЕНБЕРГ? ЭТО ДОРОГА
В НЕ КУДА..... ПРОСНИТЕСЬ ТОВАРИЩИ!!!!
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Tun
Ну и компашка
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kilo_gilo
зачем Роману Борисовичу этих неудачников кормить?! такой талантливый человек,я уверен, в одиночку со всем прекрасно справится!
0
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Faust Doc
Какой талантливый трудоголик!
гы гы гы
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avcgloronalduMU
а что с Тимченко?
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