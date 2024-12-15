«Лилль» не проигрывает 16 матчей, до рекорда клуба – 1 игра. Команда идет 4-й в Лиге 1

«Лилль» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 16 матчей (9 побед, 7 ничьих).

Рекорд клуба был установлен с октября 1973 года по март 1974-го – 17 игр подряд без поражений.

В субботу «Лилль » сыграл в гостях вничью с «Марселем» (1:1) и после 15 матчей занимает в Лиге 1 четвертое место.

В следующей игре команда Брюно Женезьо встретится 21 декабря с «Руаном» в рамках 1/32 финала Кубка Франции.