Депутат Свищев: «В нашем комитете рассматривается законопроект о компенсации государству за атлетов, которые меняют спортивное гражданство»

В России могут принять закон о денежной компенсации за сменивших гражданство спортсменов.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

«Здесь надо разделить две большие темы. Первое – непосредственно смена гражданства. Если бы не случилось политической ситуации, в которой мы все с вами живем, когда большинство стран Европы очень агрессивно относятся к россиянам, переходы наших спортсменов никто бы и не заметил.

На самом деле смена спортивного гражданства – обычное явление в мире, многие атлеты это делают, в том числе переезжающие в Россию. Спортсмен, как свободный человек, имеет право выбирать, где ему жить, где тренироваться, где выступать, причин для этого может быть великое множество. И какой‑то глобальной проблемы в этом нет.

В сегодняшней ситуации переход каждого атлета из России воспринимается как трагедия. Но вы же видите, никакого повального бегства наших атлетов не наблюдается. Россия многое делает для того, чтобы мотивировать спортсменов оставаться в стране, организовываются соревнования, в том числе международные – Игры Будущего, Игры БРИКС, «Игры дружбы».

Поэтому для большинства спортсменов сейчас бросать родину и уезжать – это какой‑то крайний случай. Нам всем надо набраться терпения и подождать, пока все препоны будут сняты.

Вторая большая и куда более серьезная тема – средства государства, которые потрачены на воспитание спортсмена. Получается, что мальчик или девочка пришли в спортивную секцию, занимались, выросли, попали в национальную команду. Все это время государство выделяло деньги: на сборы, экипировку, на работу тренеров, на медицину и так далее – то есть работала целая машина, чтобы сделать из этого атлета настоящего чемпиона.

Но вместо того, чтобы представлять Россию, этот человек, которому в данный момент запрещен допуск на международные старты, уезжает за границу, меняя спортивное гражданство.

Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена. Потому что какая‑то другая страна получает себе готового чемпиона, просто выплачивая ему зарплату и не потратив не копейки на его становление. С какой стати‑то?

Поэтому в нашем комитете снова рассматривается законопроект о компенсации государству за атлетов, которые меняют спортивное гражданство. В частности, речь идет о кандидатах в различные сборные.

Сейчас проводятся консультации с экспертным сообществом, наши предложения изучают юристы, члены нашего комитета и другие заинтересованные стороны. После такого изучения мы будем предлагать изменения в законодательство», – сказал Свищев.