Депутат Свищев: «В нашем комитете рассматривается законопроект о компенсации государству за атлетов, которые меняют спортивное гражданство»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев деньги Фигурное катание

В России могут принять закон о денежной компенсации за сменивших гражданство спортсменов.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Здесь надо разделить две большие темы. Первое – непосредственно смена гражданства. Если бы не случилось политической ситуации, в которой мы все с вами живем, когда большинство стран Европы очень агрессивно относятся к россиянам, переходы наших спортсменов никто бы и не заметил.

На самом деле смена спортивного гражданства – обычное явление в мире, многие атлеты это делают, в том числе переезжающие в Россию. Спортсмен, как свободный человек, имеет право выбирать, где ему жить, где тренироваться, где выступать, причин для этого может быть великое множество. И какой‑то глобальной проблемы в этом нет.

В сегодняшней ситуации переход каждого атлета из России воспринимается как трагедия. Но вы же видите, никакого повального бегства наших атлетов не наблюдается. Россия многое делает для того, чтобы мотивировать спортсменов оставаться в стране, организовываются соревнования, в том числе международные – Игры Будущего, Игры БРИКС, «Игры дружбы».

Поэтому для большинства спортсменов сейчас бросать родину и уезжать – это какой‑то крайний случай. Нам всем надо набраться терпения и подождать, пока все препоны будут сняты.

Вторая большая и куда более серьезная тема – средства государства, которые потрачены на воспитание спортсмена. Получается, что мальчик или девочка пришли в спортивную секцию, занимались, выросли, попали в национальную команду. Все это время государство выделяло деньги: на сборы, экипировку, на работу тренеров, на медицину и так далее – то есть работала целая машина, чтобы сделать из этого атлета настоящего чемпиона.

Но вместо того, чтобы представлять Россию, этот человек, которому в данный момент запрещен допуск на международные старты, уезжает за границу, меняя спортивное гражданство.

Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена. Потому что какая‑то другая страна получает себе готового чемпиона, просто выплачивая ему зарплату и не потратив не копейки на его становление. С какой стати‑то?

Поэтому в нашем комитете снова рассматривается законопроект о компенсации государству за атлетов, которые меняют спортивное гражданство. В частности, речь идет о кандидатах в различные сборные.

Сейчас проводятся консультации с экспертным сообществом, наши предложения изучают юристы, члены нашего комитета и другие заинтересованные стороны. После такого изучения мы будем предлагать изменения в законодательство», – сказал Свищев.

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35 комментариев

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Российский пользователь
интересно он в курсе что все что он перечислил оплачивают родители,,или очередной сон пересказал
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fbd
А в этом случае спортсмену и его родителям государство вернет налоги, которые они заплатили?
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Ебздрогыч
Придумать что-то полезное депутаты, увы, неспособны
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psa.1207
Сейчас как примут депутаты закон, и как начнет весь мир России деньги платить. Ух, вот это жизнь тогда наступит.
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Харламов Никита
и кстати а Россия будет выплачивать компенсацию странам, если атлеты решать перейти в Россию ?! ;)
или это другое 🤪🤪🤪
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DpeMa111
Сказочный д... урак
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Marky777
Ответ ericssons
Далеко не всё, а иногда вообще ничего. Так что закон может быть справедлив.
Хоккеисты и пловцы все оплачивают сами, например. Из личных примеров. В чем справедливость?
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Кавабунга Шреддоголовый
Что-то стоящее и полезное придумать для своих спортсменов и просто для своих граждан это выше сил депутатов госдуры. Граждане для них исключительно население, а спортсменов вспоминают тогда, когда медальки завоеваны и когда цацки раздают.
Вместо того, чтобы решить причину, почему так сложилось, придумывают какую-то дичь, чтобы ещё бабла нахапать
+5
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Игорь М.
Ответ PolarBear
Уходишь за всякие Казахстаны и Франции выступать, пускай эти страны компенсацию выплачивают . Нет, идите лесом
Правительство виновато в высокой инфляции? Берёте (депутаты, министры, Пыня) и выплачиваете всем жителям компенсацию. Нет – идите лесом
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Игорь М.
А компенсацию депутаты не хотят платить за смену своих обещаний?
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Ковид 07.10.52
А как с Чубайсом поступать ?
+3
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arisstopane
прекращение финансирования из бюджета профессионального спорта - решает проблему мгновенно
и без каких либо затрат!)
+3
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Olga.t
Упущенная выгода так болезненна ?
Во всех вопросах были бы так щепетильны депутаты Госдумы)
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Tatiana Klm
Тогда и девушек наших замуж за иностранцев не надо отпускать - по такой логике, красотки-то какие утекают за рубеж, наш генофонд! И работать тогда нельзя уехать в другую страну: Родина тебе дала хорошее образование, теперь компенсируй! Нет, господа: мир открыт, не стройте стен, о которые сами будете биться лбами!
+2
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Мистер Уайт
Пускай компенсируют лично депутату Свищеву, а он на деньги предателей будет себе патриотично покупать недвижимость заграницей.
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brig_Mercury
А если семья депутата или его родственники выезжают за границу, а он это финасирует, я полагаю в бюджет тоже деньги компенсируются? Ведь это же наши налоги. Нельзя же допускать такой их нецелевой расход.
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Игорь М.
Ответ Харламов Никита
и кстати а Россия будет выплачивать компенсацию странам, если атлеты решать перейти в Россию ?! ;) или это другое 🤪🤪🤪
компенсация Бразилии за Ари, Фернандеса и Гилерме, Германии за Рауша и Нойштедтера.
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Алексей 27
Бегите, глупцы
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sabina_katarina
А не проще ли перестать выделять бешеное бабло на спорт? Если бы все, как теннисисты, за свой счёт тренировались, без всяких зарплат (иногда от нескольких регионов), глядишь, никто бы наших спортсменов и не банил. Правда, кому тогда будет нужен министр спорта с кучей прихлебателей?
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Лжетрофеич
я вот полагаю, что, если государство с детства кормило, одевало, воспитывало человека, а он в результате стал депутатом (и не обязательно Свищевым), то тот просто обязан выплатить компенсацию
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Бутан Пропанович
Ответ ericssons
Бассейны и хоккейные площадки они сами строят, да? И не надо говорить что такая спортивная инфраструктура построенная государством есть везде. Наоборот, почти нигде такой нет.
теннисистам ты за аренду кортов и их подготовку платишь или твой дядя?? Минимум миллион бакинских и много выше стоит подготовить профессионального спортсмена.
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Харламов Никита
Ответ Игорь М.
компенсация Бразилии за Ари, Фернандеса и Гилерме, Германии за Рауша и Нойштедтера.
Украине за Карякина ;)
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АБZ 49
У фигуристов не топы уходят.
Купля - продажа?
А как определить ? Одного уровня спортсмены один перешёл в другую страну
( у наших уже на топ не тянет)
а другой просто ушёл. Не тянет на топ.
То другой тоже должен будет?
Ну типа
"Тогда не доставайся никому"?
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Abductio
Это сигнал российским спортсменам быстрее менять гражданство?)
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Shtirly
Ну вот и все. Никто больше никуда не поедет. А вообще за что государству компенсировать? В спортсменов в современной России все больше вкладываются родители...
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