УЕФА оштрафовал «Барсу» на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности, «МЮ» на 300 тысяч – за «незначительный дефицит безубыточности»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Ла Лига Коньяспор Трабзонспор высшая лига Турция УЕФА высшая лига Кипр АПОЭЛ Антверпен финансовый фэйр-плей Футбол

УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности.

Соответствующее решение вынесла Палата УЕФА по финансовому контролю клубов.

«Барселону» оштрафовали за неверное указание в отчетности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.

«Манчестер Юнайтед», «Коньяспор» и АПОЭЛ отчитались о незначительном дефиците безубыточности. Эти клубы были оштрафованы на 300 тысяч, 100 тысяч и 100 тысяч евро соответственно.

Палата также установила, что «Антверпен» и «Трабзонспор» не соответствовали критериям безубыточности. В результате с обоими клубами заключили мировые соглашения.

Оба клуба заплатят взнос в 2 млн евро каждый. Из этой суммы 300 000 евро (15%) являются фиксированным и обязательным платежом, а оставшаяся сумма в размере 1,7 млн. евро (85%) зависит от выполнения клубами целевых показателей, указанных в мировых соглашениях.

В случае невыполнения этих целей могут быть применены дополнительные условные спортивные меры.

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28 комментариев

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CriminalJoint62
Это же не Ман Сити с его 115 нарушениями. Тут обязательно нужно наказать
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MstAndreev
"C Лудогорцем и клубами Гибралтара будет отдельное разбирательство. Высока вероятность длительных дисквалификаций и тюремных сроков", - добавили в пресс-службе УЕФА
+8
-1
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Алексей Муравьёв
УЕФА лучше бы Ман Сити и Псж оштрафовал, про Челси в это ТО вообще молчу, обходы, и тд и тп, как всегда двойные стандарты у коррупционной организации!
+11
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SerZ
Но по классике:
"Лудогорец" оштрафовали за отсутствие кепки у пятого болбоя на матче 1-256 кубка на два миллиона евро.
+2
0
+2
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Руководство барсы наняло непрофессионалов с улицы и несёт закономерный ущерб.
Но кулес будут верещать про мафию, и что это козни клятого Переса.
Плавали - знаем
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Egor Aleksandrovich
Ответ CriminalJoint62
Это же не Ман Сити с его 115 нарушениями. Тут обязательно нужно наказать
так пусть докажут официально - и наказывают Сити, в чем проблема?
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Moscwow
Ответ GuruFutbola
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GuruFutbola
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Moscwow
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Moscwow
Ответ RealJon
пхахахаха, аууу, а ты сарказм куда девал?! )))
Пропил)
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GuruFutbola
Ответ Moscwow
Ау, УЕФА уже официально подтвердил, что Мадрид безупречно выполнил все все отчеты и ффп, так что можете не кукарекать тут второй день подряд про фейки
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GuruFutbola
Ответ JealousOne
А вот закрыть долг в миллиард евро денег что-то не хватило
Ну ты сравнил
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JealousOne
Ответ GuruFutbola
Денег то на все хватает, только агент мчк на тебасе не дает их тратить)
А вот закрыть долг в миллиард евро денег что-то не хватило
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Фёдор Кузнецов
Забавно что недавно Мундо Депортиво изучала статью где писали что Реал нарушил ФФП, а тут оказалось что наоборот Барселона нарушила
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Кирилл.С-Пб
Дефицит говорите маленький? На тебе трёшку, твари!🤣🤣🤣
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Recreated
И всё!??
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Malik Seferbekov
Мю,отдай им Магу..и долг погашен и баба с возу🤣
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