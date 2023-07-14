УЕФА оштрафовал «Барсу» на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности, «МЮ» на 300 тысяч – за «незначительный дефицит безубыточности»
УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности.
Соответствующее решение вынесла Палата УЕФА по финансовому контролю клубов.
«Барселону» оштрафовали за неверное указание в отчетности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.
«Манчестер Юнайтед», «Коньяспор» и АПОЭЛ отчитались о незначительном дефиците безубыточности. Эти клубы были оштрафованы на 300 тысяч, 100 тысяч и 100 тысяч евро соответственно.
Палата также установила, что «Антверпен» и «Трабзонспор» не соответствовали критериям безубыточности. В результате с обоими клубами заключили мировые соглашения.
Оба клуба заплатят взнос в 2 млн евро каждый. Из этой суммы 300 000 евро (15%) являются фиксированным и обязательным платежом, а оставшаяся сумма в размере 1,7 млн. евро (85%) зависит от выполнения клубами целевых показателей, указанных в мировых соглашениях.
В случае невыполнения этих целей могут быть применены дополнительные условные спортивные меры.
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