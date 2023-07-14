УЕФА оштрафовал «Барсу» на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности, «МЮ» на 300 тысяч – за «незначительный дефицит безубыточности»

УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности.

Соответствующее решение вынесла Палата УЕФА по финансовому контролю клубов.

«Барселону» оштрафовали за неверное указание в отчетности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.

« », « » и отчитались о незначительном дефиците безубыточности. Эти клубы были оштрафованы на 300 тысяч, 100 тысяч и 100 тысяч евро соответственно.

Палата также установила, что « » и « » не соответствовали критериям безубыточности. В результате с обоими клубами заключили мировые соглашения.

Оба клуба заплатят взнос в 2 млн евро каждый. Из этой суммы 300 000 евро (15%) являются фиксированным и обязательным платежом, а оставшаяся сумма в размере 1,7 млн. евро (85%) зависит от выполнения клубами целевых показателей, указанных в мировых соглашениях.

В случае невыполнения этих целей могут быть применены дополнительные условные спортивные меры.