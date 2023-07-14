«Челси» готов купить Неймара, если он решит уйти из «ПСЖ». Боули хочет звезду в команду

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Луис Энрике Тодд Боули Футбол

«Челси» сохраняет интерес к Неймару.

Как передает Ouest-France со ссылкой на Le Parisien, лондонцы думают о покупке нападающего «ПСЖ» и уже делали по нему запрос, как и еще один клуб. «Синие» будут готовы приобрести бразильца в том случае, если он решит сменить команду, но пока его позиция неясна.

Отмечается, что владельцу «Челси» Тодду Боули очень хочется приобрести звездного игрока для своего проекта.

При этом руководство чемпионов Франции передумало продавать игрока на фоне ухода Лионеля Месси и неопределенности с будущим Килиана Мбаппе. Луис Энрике, новый главный тренер, считает Неймара ключевым звеном.

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 форвард забил 13 голов за 20 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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96 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ SayCoffet
А ПСЖ что делать будет, если все 3 примы уйдут? Им пиариться и зарабатывать нужно. Думаю, не допустят этого
начнут наконец строить нормальную команду
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+58
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Forza
На самом деле, Неймар классный игрок и ещё пару лет на уровне может поиграть даже со своим отношением к делу. Было бы интересно на него посмотреть в АПЛ.
+46
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Владислав Ярлыков
Ответ Forza
На самом деле, Неймар классный игрок и ещё пару лет на уровне может поиграть даже со своим отношением к делу. Было бы интересно на него посмотреть в АПЛ.
каким отношением? Он самый старательный из того звездного трио, пашет на поле, отрабатывает в обороне и бегает почти больше всех из команды.
+18
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Oleg.32rus
пожалуйста неееееет
+19
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+9
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Павел Локтионов
Ответ SayCoffet
А ПСЖ что делать будет, если все 3 примы уйдут? Им пиариться и зарабатывать нужно. Думаю, не допустят этого
Может, хоть в нормальный клуб превратятся из Дома 2
+9
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The Best
Источник очень сомнительный,я в это не верю.Учитывая какие проблемы у Поча были в ПСЖ с этими звёздами,да и у Неймара слишком большая зарплата а играть он будет редко потому что день рождения сестры важнее какого-то футбола.Челси сейчас занимается чисткой состава,если уж и брать звезду то точно не Неймара.Кейна могли бы попробовать взять,он под руководством Поча работал уже.
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Человек1991
Неймар уже можно сказать Легенда Футбола ! 454 гола , 250 голевых передач, 180 предголевых пасов, более 2000 успешных обводок. Если бы не травмы было бы наверное уже более 600 голов и 320 голевых .
+9
-2
+7
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Ola BP
Ответ Forza
На самом деле, Неймар классный игрок и ещё пару лет на уровне может поиграть даже со своим отношением к делу. Было бы интересно на него посмотреть в АПЛ.
Неймар осенью 2022 был лучшим игроком мира.
+9
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+5
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Алекс Самойлов
Ответ HellLight
что он хочет компенсировать через Челси? свой маленький ч..н?
тебе виднее, что у него в штанах
+6
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napoli_14
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Боули снова полез в трансферы🤦
РА тоже лез. Шевченко, Торрес были его креатурами.
Да, есть нюанс, но все же.... )))
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SayCoffet
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
начнут наконец строить нормальную команду
Как-то рискованно строить команду на молодых талантах и руисах. Всё-таки это не условная Бенфика, а суперклуб, поэтому им надо хоть кого-то известного оставить
+4
0
+4
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B@SS
Ответ Born is the King
Желательно классических разрушителей а не все эти кайседы
Кайседо как раз классический разрушитель )
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0
+3
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Oleg.32rus
пожалуйста неееееет
Боули снова полез в трансферы🤦
+2
0
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Marcus-light
Ответ Forza
На самом деле, Неймар классный игрок и ещё пару лет на уровне может поиграть даже со своим отношением к делу. Было бы интересно на него посмотреть в АПЛ.
Да уж, с его проблемами со спиной, ему только после Франции в АПЛ ехать
+2
0
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B@SS
Опорников бы двух, а не дельфина )
Источник оставляет желать - это радует.
+10
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Джанлука Нальюка
Было бы интересно посмотреть на него в апл
+3
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Геннадий Тимченко
Ответ Ola BP
Неймар осенью 2022 был лучшим игроком мира.
да, но он человек настроения - осенью играл хорошо, но 2023 году за ПСЖ (как и его бывший партнёр по Барсе) существенно сдал, травмировался и занялся любимым делом: покером и вечеринками🤢
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Ералы Актобе
Ждём
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Марслан Акматалиев
как минимум было бы интересно посмотреть на одного из самых талантливых игроков последних 10-ти лет в лучшей лиге мира.
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Kipriot
Эй, Неймар это один из нескольких ради кого можно смотреть любой матч. Я не посмотрю матч, ради игры Холланда, пару пасов ему за матч иногда только достаётся. Из-за Мбаппе смотреть, не сильно доставит удовольствие. А последить за Неймаром интересно. Если он будет выступать ещё и за Челси, то мне вдвойне приятнее было б смотреть эти матчи
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&_Bishep_&
Вот это будет реальная бомба. Реально по таланту и потенциалу, это самый одаренный футболист из играющих сегодня в Европе. Но проблемы с характером, мотивацией и профессионализмом. Если решит их, то может еще пошуметь.
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svft
у кошки Боули, у собачки Боули...
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edward_freeman
Абсолютная утка
Трансферная политика сейчас другая, и ставить в состав некуда, он же типа десятка - Нкунку есть, центрфорвардом вряд ли сможет
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Ola BP
Ответ SayCoffet
А ПСЖ что делать будет, если все 3 примы уйдут? Им пиариться и зарабатывать нужно. Думаю, не допустят этого
Зачем им зарабатывать? ПСЖ мало волнуют деньги, ибо есть рычаги влияния на ФФП.
А топ игроки туда всегда будут идти, ибо зарплата куда выше.
ПСЖ до прихода Месси и переподписания Мбаппе был топ-клубом, который претендовал на все трофеи.
Это последние два года они похожи на цирк.
Совпадение, наверное.
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scarfacegodfather@icloud.com
Ответ Forza
На самом деле, Неймар классный игрок и ещё пару лет на уровне может поиграть даже со своим отношением к делу. Было бы интересно на него посмотреть в АПЛ.
Чем он классный?
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