«Челси» готов купить Неймара, если он решит уйти из «ПСЖ». Боули хочет звезду в команду
«Челси» сохраняет интерес к Неймару.
Как передает Ouest-France со ссылкой на Le Parisien, лондонцы думают о покупке нападающего «ПСЖ» и уже делали по нему запрос, как и еще один клуб. «Синие» будут готовы приобрести бразильца в том случае, если он решит сменить команду, но пока его позиция неясна.
Отмечается, что владельцу «Челси» Тодду Боули очень хочется приобрести звездного игрока для своего проекта.
При этом руководство чемпионов Франции передумало продавать игрока на фоне ухода Лионеля Месси и неопределенности с будущим Килиана Мбаппе. Луис Энрике, новый главный тренер, считает Неймара ключевым звеном.
В Лиге 1 в сезоне-2022/23 форвард забил 13 голов за 20 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Да, есть нюанс, но все же.... )))
Источник оставляет желать - это радует.
Трансферная политика сейчас другая, и ставить в состав некуда, он же типа десятка - Нкунку есть, центрфорвардом вряд ли сможет
А топ игроки туда всегда будут идти, ибо зарплата куда выше.
ПСЖ до прихода Месси и переподписания Мбаппе был топ-клубом, который претендовал на все трофеи.
Это последние два года они похожи на цирк.
Совпадение, наверное.