«Челси» сохраняет интерес к Неймару.

Как передает Ouest-France со ссылкой на Le Parisien, лондонцы думают о покупке нападающего « » и уже делали по нему запрос, как и еще один клуб. «Синие» будут готовы приобрести бразильца в том случае, если он решит сменить команду, но пока его позиция неясна.

Отмечается, что владельцу « » очень хочется приобрести звездного игрока для своего проекта.

При этом руководство чемпионов Франции передумало продавать игрока на фоне ухода Лионеля Месси и неопределенности с будущим Килиана Мбаппе. , новый главный тренер, считает ключевым звеном.

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 форвард забил 13 голов за 20 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.