У Ванды Нары диагностирована лейкемия, сообщают в Аргентине.

Как заявил ведущий Radio Mitre Хорхе Ланата, несколько источников, близких к футбольному агенту, подтвердили, что у нее злокачественное заболевание кроветворной системы.

В среду вечером возлюбленная форварда « » прибыла в медицинский центр с жалобами на сильную боль в животе, после чего была госпитализирована. Результаты анализов не были плохими, но в пятницу женщину перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе, где и была диагностирована лейкемия.

Икарди, узнав о болезни, намеревается отправить на лечение в Италию.