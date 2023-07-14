У Ванды Нары лейкемия, она в аргентинской больнице. Икарди хочет перевезти ее в Италию (Radio Mitre)
У Ванды Нары диагностирована лейкемия, сообщают в Аргентине.
Как заявил ведущий Radio Mitre Хорхе Ланата, несколько источников, близких к футбольному агенту, подтвердили, что у нее злокачественное заболевание кроветворной системы.
В среду вечером возлюбленная форварда «ПСЖ» Мауро Икарди прибыла в медицинский центр с жалобами на сильную боль в животе, после чего была госпитализирована. Результаты анализов не были плохими, но в пятницу женщину перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе, где и была диагностирована лейкемия.
Икарди, узнав о болезни, намеревается отправить Нару на лечение в Италию.
Надеюсь когда то изобретут лекарство от рака