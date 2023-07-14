У Ванды Нары лейкемия, она в аргентинской больнице. Икарди хочет перевезти ее в Италию (Radio Mitre)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Мауро Икарди агенты Ванда Нара Здоровье Футбол

У Ванды Нары диагностирована лейкемия, сообщают в Аргентине.

Как заявил ведущий Radio Mitre Хорхе Ланата, несколько источников, близких к футбольному агенту, подтвердили, что у нее злокачественное заболевание кроветворной системы.

В среду вечером возлюбленная форварда «ПСЖ» Мауро Икарди прибыла в медицинский центр с жалобами на сильную боль в животе, после чего была госпитализирована. Результаты анализов не были плохими, но в пятницу женщину перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе, где и была диагностирована лейкемия.

Икарди, узнав о болезни, намеревается отправить Нару на лечение в Италию.

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Franc.uz
Здоровья ,ужасный диагноз
+106
-3
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Тима
Здоровья Ванде
Надеюсь когда то изобретут лекарство от рака
+59
-2
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
вот куда нужно реально бабки вкладывать,давно бы уже придумали лекарства от всех болезней и знали бы откуда они берутся!(((
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Не время для шуток, здоровья ей и всем!
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ого жесть... Михайлович недавно умер от такого...
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Словами тут мало чем можно помочь, лишь можно пожелать терпения и сил, врагу такого не пожелаешь…
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ Итачи Учиха
Комментарий удален модератором
Откуда вы такие берётесь?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Digger86
Ответ Итачи Учиха
Думаю, для мировых элит такое лекарство уже есть. А толпари, пусть даже и медийные обычный расходный материал для них
Хватит верить в теории заговора. Лет 5 назад научились лечить гепатит С, многие формы рака на ранних стадиях излечимы, прививки существуют от большого числа болезней, от которых ещё лет 70 назад умирали, с ВИЧ люди живут без особых проблем и рожают здоровых детей. Так что наука не стоит на месте, там где её развивают
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
onegin2007
Вот это неожиданно, надеюсь хватит сил победить эту болезнь.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexmixer9
Ответ eskerro
Давно изобретено. Просто фарм корпорации потеряют громаднейшие суммы из за этого
Кто изобрёл не скажешь? Принцип действия кратко тоже можно поведать
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Ответ Фифа Алекс
вот куда нужно реально бабки вкладывать,давно бы уже придумали лекарства от всех болезней и знали бы откуда они берутся!(((
Смотрел один фильм комедия с адамом сэндлером, там вообщем чуваки создали лекарство от этой болезни, но компаниям с создающим химиотерапию это стало не выгодно и они искали этих чуваков чтобы их стереть(культурно говоря). Вот думаю смысл понятен, почему не выгодно создавать
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sebastian Debussy
Как бы я сильно ее не любил, хочу ей пожелать здоровья.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shan1us
Ответ Дядя Тима
Здоровья Ванде Надеюсь когда то изобретут лекарство от рака
большинство видов рака уже успешно лечатся на ранних стадиях. Лечение же на поздних стадиях впринципе очень сложно. Для этого нужно менять сам принцип деления клеток, что практически невозможно, хотя даже с этим есть прогресс. Рак это один из главных проблем, связанных со старением людей, поэтому прьедить рак как болезнь так же сложно, как победить старение и смерть
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eskerro
А может Икарди знал об этом давно и просто был с ней всегда, а многие недоумевали, почему он с ней.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Садковский Ян
Икарди - терпения в преодолении, Ванде - излечения. Главное - поддержка и лечение, вместе смогут преодолеть
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Здесь можно только пожелать вечной ремиссии. Очень жаль,что в 21 веке нельзя придумать лекарство от этой беды.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Русанов
Ответ Итачи Учиха
Ах, забыл же. Теперь модно жалеть таких "женщин", которые подают пример подрастающему поколению
Тебе клан Итачи крутой пример подал, смотрю
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ eskerro
А может Икарди знал об этом давно и просто был с ней всегда, а многие недоумевали, почему он с ней.
Да, годами скрывали тяжелейшую болезнь, все так!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
Ответ Макс Кидалов
Смотрел один фильм комедия с адамом сэндлером, там вообщем чуваки создали лекарство от этой болезни, но компаниям с создающим химиотерапию это стало не выгодно и они искали этих чуваков чтобы их стереть(культурно говоря). Вот думаю смысл понятен, почему не выгодно создавать
да понимаю что не выгодно в реалиях нашей жизни,но ведь так не должно быть!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Богдан Хабриев
Ответ vas1105
Открою секрет, очень до хрена кто недавно умер от такого
Какой тупой цинизм на ровном месте
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Здоровья.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
suharito
Ответ eskerro
А может Икарди знал об этом давно и просто был с ней всегда, а многие недоумевали, почему он с ней.
Многие события - имеют скрытый смысл, вполне не удивлюсь...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Фифа Алекс
вот куда нужно реально бабки вкладывать,давно бы уже придумали лекарства от всех болезней и знали бы откуда они берутся!(((
Как раз наоборот нужно деньги вкладывать не в лечение рака, а улучшение кровеносной системы,тромбы, сосуды и так далее. Это мгновенно улучшит жизнь, предотвращения кучи болезней, а так же их лечения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_the_creator
Ответ Caterina
Даст Бог, она поправится. Что вы тогда скажете - бога нет, получается?
Скажу, что дал шанс на искупление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
начальная стадия соприкосновения с реальностью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий