Александр Усик: «После завершения карьеры буду баллотироваться в президенты»
Александр Усик намерен баллотироваться на пост президента после завершения карьеры.
«Что буду делать, если бой с Тайсоном Фьюри не состоится? Вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом мира, завяжу со спортом и буду баллотироваться в президенты», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
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