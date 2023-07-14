Александр Усик: «После завершения карьеры буду баллотироваться в президенты»

Теги Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик намерен баллотироваться на пост президента после завершения карьеры.

«Что буду делать, если бой с Тайсоном Фьюри не состоится? Вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом мира, завяжу со спортом и буду баллотироваться в президенты», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

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21 комментарий

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Аморалинни
Ответ Fona
И даже после всех ударов по голове, он будет лучше, нежели чекист четверть века у власти
Ты хотел сказать, лучше чем нынешний квнщик?)))
+27
-8
+19
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Бей, Хохлов!
В такие времена живём, что уже и не поймёшь, шутит он или всерьёз.
+9
-2
+7
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Los Galácticos
Вот и пойми теперь что из этого шутка а что правда :)
+9
-4
+5
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Игорь Пичугин
Президент чего МОК, WBA, WBO, WBC, Юфс, Аса?
+3
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+3
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Дандрей
Президентусик)
+2
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+2
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Los Galácticos
Вот и пойми теперь что из этого шутка а что правда :)
Вряд-ли будет хуже нынешнего)
+2
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болельщег
С Кличко будут бороться. Если будет второй раунд, можно будет на ринге выявить будущего гаранта
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qiqe
а Сашу Шпака министром культуры
+1
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armageddon123456
Ответ Alfred Sighurdson
Он, наоборот, в самый критический момент в Киев вернулся, а покинул Киев после того как стало понятно что российская армия собирается оттуда совершать «жест доброй воли».
А с Запорожья то чего свалил? Вроде перед контрнаступом светился в аммуниции, грозился до Мелитополя долететь быстрее пули. А как нахрюк начался, так и Усик пропал...
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oka79410
А че? Вряд ли будет хуже Зеленского
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Alfred Sighurdson
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Он, наоборот, в самый критический момент в Киев вернулся, а покинул Киев после того как стало понятно что российская армия собирается оттуда совершать «жест доброй воли».
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Michael Allakhverdyan
Представляю его дебаты с Кличко :)
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Геннадий Тёкин
За что же они так Украину не любят?
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tolybasickkk
Отбитый мешок )
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Absolut_oleg
Да там по видео видно, что он рофлит.
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psycho
к тому времени некуда уже будет баллотироваться
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Penguin
Образование не хочет получить?
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rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
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Юрий Брейво
Там почти одни и те же требования
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