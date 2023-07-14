Александр Усик намерен баллотироваться на пост президента после завершения карьеры.

«Что буду делать, если бой с не состоится? Вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом мира, завяжу со спортом и буду баллотироваться в президенты», – сказал чемпион мира по боксу .

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