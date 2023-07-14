НХЛ не считает действия ЦСКА по Федотову нарушением Меморандума с КХЛ. Об этом заявил Дэйли

Билл Дэйли заявил, что ЦСКА не нарушает Меморандум НХЛ и КХЛ.

8 июля ЦСКА официально объявил о переходе вратаря Ивана Федотова. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Позже Дэйли заявил, что у КХЛ и НХЛ нет действующего Меморандума об уважении контрактов.

– Считает ли НХЛ действия ЦСКА нарушением Меморандума о взаимопонимании с КХЛ?

– Нет, – ответил Дэйли на вопрос.