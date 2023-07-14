НХЛ не считает действия ЦСКА по Федотову нарушением Меморандума с КХЛ. Об этом заявил Дэйли

Теги ЦСКА Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Билл Дэйли заявил, что ЦСКА не нарушает Меморандум НХЛ и КХЛ.

8 июля ЦСКА официально объявил о переходе вратаря Ивана Федотова. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Позже Дэйли заявил, что у КХЛ и НХЛ нет действующего Меморандума об уважении контрактов.

– Считает ли НХЛ действия ЦСКА нарушением Меморандума о взаимопонимании с КХЛ?

– Нет, – ответил Дэйли на вопрос.

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23 комментария

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tampa-bay
Пусть Летчики и ЦСКА сыграют между собой чтобы решить чей будет Федотов. Федотов будет наблюдать с трибун как принцесса рыцарский бой за ее руку
+24
0
+24
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Геннадий Тимченко
так если нет действующего Меморандума, то его и нарушить нельзя 🤣
+15
-3
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Андрей Балабаев
Руки Сечина и до нхл дотянулись)
+5
-1
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Егор Егор
Ответ Геннадий Тимченко
так если нет действующего Меморандума, то его и нарушить нельзя 🤣
Все понимают, что имеется ввиду под этим вопросом, несмотря на то, подписана бумажка или нет.
+5
-1
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Аморалинни
Траур у соевых
+12
-9
+3
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Волька-ибн-Алёша
нет меморандума-нет проблем
+2
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gukmamop
Ну-ка, быстро объясняйте, почему хоккей в РФ теперь развалится и рухнет
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Strannix
Чёт стало ещё не понятнее
0
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Олег
Ответ tampa-bay
Пусть Летчики и ЦСКА сыграют между собой чтобы решить чей будет Федотов. Федотов будет наблюдать с трибун как принцесса рыцарский бой за ее руку
ХОРОШО ПРИДУМАЛ. 👍 За это ПЛЮС!!!
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*MVP*
Ответ artem klishin
зря дали поблажку этой конторе. свинство продолжится и дальше
какое свинство? Макдэвида заберут? пока что удержали Федотова - чувака после года в армии
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помню джанашия
Ответ цэсемьэр
очевидно, что Дэйли действует в интересах НХЛ, и заявление о неоднозначной интерпретации с последующим уточнением об отсутствии Меморандума открывает шкатулку Пандоры. для их лиги Федотов малоценный актив, а вот прецедент с неоднозначной интерпретацией очень даже полезный в перспективе.
Вы либо ставьте в конце комментария ☝️либо объясните перспективы
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