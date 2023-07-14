Крымские клубы отказались играть в Кубке России: «Сложно финансово и организационно»
Крымские клубы решили не участвовать в Фонбет Кубке России в сезоне-2023/24.
«Футбольный клуб «Рубин» из Ялты отказался от участия в Кубке России. В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге.
6 июня клуб прошел аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге, выступать сразу в двух турнирах считаем сложным финансово и организационно», – сказал президент клуба Кирилл Шапошников.
«Мы решили отказаться от участия в Кубке России, потому у нас нет ресурсов сейчас. У нас сейчас проблема с составом. Нет возможностей просто участвовать как по спортивным составляющим, так и по другим.
Мы делаем акцент на чемпионат. Потому что чемпионат – это интересное соревнование, это что-то новое для нас. Прошлогодний Кубок был такой замороченный, я даже не знаю, на кого мы можем там попасть.
У нас проблема с составом. У нас времени не было. За двадцать дней мы должны были собрать команду», – отметил генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в беседе со «Спорт-Экспрессом».
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Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?
А вот если из мировых футбольных организаций исключат, то для обратного вхождения в них нужно 75% проголосовавших "за", там одна страна - один голос. Можно посмотреть на результаты всех последних голосований в ООН, чтобы спрогнозировать какие шансы вернуться в мировой футбол.
На бумаге так по-крайней мере.
Сейчас упразднили ПФЛ и ФНЛ, есть первая лига и вторая лига с дивизионном А и Б, они будут во второй лиге
Ох уж этот рабский путиняз.... ((