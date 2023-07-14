Крымские клубы решили не участвовать в Фонбет Кубке России в сезоне-2023/24.

«Футбольный клуб «Рубин» из Ялты отказался от участия в Кубке России. В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге.

6 июня клуб прошел аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге, выступать сразу в двух турнирах считаем сложным финансово и организационно», – сказал президент клуба Кирилл Шапошников.

«Мы решили отказаться от участия в Кубке России, потому у нас нет ресурсов сейчас. У нас сейчас проблема с составом. Нет возможностей просто участвовать как по спортивным составляющим, так и по другим.

Мы делаем акцент на чемпионат. Потому что чемпионат – это интересное соревнование, это что-то новое для нас. Прошлогодний Кубок был такой замороченный, я даже не знаю, на кого мы можем там попасть.

У нас проблема с составом. У нас времени не было. За двадцать дней мы должны были собрать команду», – отметил генеральный директор « » в беседе со «Спорт-Экспрессом».

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