Крымские клубы отказались играть в Кубке России: «Сложно финансово и организационно»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига ФК Севастополь Валерий Чалый чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Спорт-Экспресс ТАСС Кирилл Шапошников Футбол

Крымские клубы решили не участвовать в Фонбет Кубке России в сезоне-2023/24.

«Футбольный клуб «Рубин» из Ялты отказался от участия в Кубке России. В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге.

6 июня клуб прошел аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге, выступать сразу в двух турнирах считаем сложным финансово и организационно», – сказал президент клуба Кирилл Шапошников.

«Мы решили отказаться от участия в Кубке России, потому у нас нет ресурсов сейчас. У нас сейчас проблема с составом. Нет возможностей просто участвовать как по спортивным составляющим, так и по другим.

Мы делаем акцент на чемпионат. Потому что чемпионат – это интересное соревнование, это что-то новое для нас. Прошлогодний Кубок был такой замороченный, я даже не знаю, на кого мы можем там попасть.

У нас проблема с составом. У нас времени не было. За двадцать дней мы должны были собрать команду», – отметил генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в беседе со «Спорт-Экспрессом».

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46 комментариев

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Ебздрогыч
Футбольные власти решили не стрелять себе в ногу и не включать крымские клубы в официальный турнир. Что ж, разумно
+95
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Очки Дани Алвеса
Мем «а разговоров-то было»
+72
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angry horse
Позорно покрывают РФС 😁
+49
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Тиджани Бабангида
Истинная причина очевидна. Отказались потому-что им настоятельно порекомендовали…
+30
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avcgloronalduMU
то есть они так завуалировали, что не будут играть в турнирах рфс?)),
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Lionel Andres Messi 10
Ясно дали понять, чтобы не высовывались.
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Павел Светлов
а нафига заявились во вторую лигу, если состава нет?
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Shadow1882
РФС испугались заявление сделать?
+5
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Илья Савчук
Слишком долго стоять в пробке на мосту? Я бы посмотрел, как добирается крымский клуб до аэропорта в нынешних условиях "все по плану", чтоб улететь на игру в условный Хабаровск.
+4
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Rundatgame
Ответ angry horse
Позорно покрывают РФС 😁
Да и правильно делают даже если так.
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Шавкат Тургаев
Потому что Крым - это Украина
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vadned
Ответ counsel
Учитывая, что Еврокубки нам не светят в ближайшее время, ничего разумного.
Чувак, ты реально в аквариуме просидел последние полтора года? На кону вопрос членства в ФИФА и УЕФА, а не еврокубки. Сейчас оно приостановлено, после завершения конфликта членство автоматом восстановят.

А вот если из мировых футбольных организаций исключат, то для обратного вхождения в них нужно 75% проголосовавших "за", там одна страна - один голос. Можно посмотреть на результаты всех последних голосований в ООН, чтобы спрогнозировать какие шансы вернуться в мировой футбол.
+4
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Александр Константинович
Ответ Эден Азаров
Но лезть в ФНЛ принципиально будем, несмотря на все сложности
Ну это в большей степени любительская лига.
На бумаге так по-крайней мере.
Сейчас упразднили ПФЛ и ФНЛ, есть первая лига и вторая лига с дивизионном А и Б, они будут во второй лиге
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Павел Светлов
Ответ Крыс Пол
Отсыпьте хоть немного денег крымчанам
я думаю, их не обидели
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Marky777
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
отказались, потому что к ним никто не поедет играть, и они сами будут добираться до той же Москвы половину недели. Всё очевидно, но как у нас в стране принято - надо подать под какими-то сложными обстоятельствами
Отказались, потому что им приказали. Ибо власти не хотят исключения РФС из ФИФА и УЕФА
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Pb-SE
Ответ And-Rover
На неделе Зенит-Ижевск закрыли. Сколько это будет продолжаться, вымирание российских клубов, а?
Eine Führer, Eine Zenit.
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marchellinos
Ответ Ебздрогыч
Футбольные власти решили не стрелять себе в ногу и не включать крымские клубы в официальный турнир. Что ж, разумно
Сделали алиби :)
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Казимир Стыцько
Ответ vadned
Чувак, ты реально в аквариуме просидел последние полтора года? На кону вопрос членства в ФИФА и УЕФА, а не еврокубки. Сейчас оно приостановлено, после завершения конфликта членство автоматом восстановят. А вот если из мировых футбольных организаций исключат, то для обратного вхождения в них нужно 75% проголосовавших "за", там одна страна - один голос. Можно посмотреть на результаты всех последних голосований в ООН, чтобы спрогнозировать какие шансы вернуться в мировой футбол.
Конфликта? Конфликт- это когда Грин втащил Пулу.
Ох уж этот рабский путиняз.... ((
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Adeen
Не пойму: Они отказались играть в КР. Но они же один хрен будут играть во второй лиге Чемпионата России. Почему все так возбудились?
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Pb-SE
Решили в кубке Турции поучаствовать. И турнир поприличнее, и в еврокубки можно попасть, и кто там знает, как глобус будет к зиме выглядеть.
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Трент Резнор
Мятеж, однако
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Beloded2007
"Да и медицинский каннабис сам себя не вырастит", - добавил Чалый.
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Марк Рейман
Комментарий удален пользователем
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ne ravnodushen
Начали про ялтинский Рубин, который решил не участвовать в Кубке, а про проблемы с составом рассказал представитель Севастополя))
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Partizanski
Миша Круг вошел в чат
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