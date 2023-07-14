Есипов о жизни в Белгороде: «Знаем, когда спрятаться, уже стали специалистами. Иногда бывает громко»

Теги Валерий Есипов премьер-лига Россия происшествия Политика чемпионат Крыма Матч ТВ Футбол

Валерий Есипов поделился впечатлениями от жизни в Белгороде.

– Не страшно ли работать в Крыму и спокойно ли все в Бахчисарае?

– У нас же и по Москве иногда прилетает. Сейчас переехал в Белгород, здесь уже стали как специалисты, знаем, когда надо спрятаться. Иногда бывает громко.

Это, конечно, мешает, хоть и в Бахчисарае все спокойнее и довольно комфортно. Но волка бояться – в лес не ходить, – сказал главный тренер крымского «Кызылташа» из Бахчисарая и экс-игрок «Ротора».

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22 комментария

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Дмитрий
Бабки страны: Да пусть сидит, лишь бы не было войны.
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Stas Zaitsev
норм, всё стерпят, ко всему привыкнут. прошли танки? ну бывает. прилетело в Москву, ну да, потерпим, спецы уже. предателя примут в Кремле? ну а где ещё? 2024 путина на новый срок, ну а кого ещё.
+19
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Ебздрогыч
Спецоперация выполяется по плану, все намеченные цели реализуются
+22
-13
+9
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Злобный Конь
Странно почему легенды "Ротора" в нём не работают.
+6
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Mypta3uh23
Гойда!
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Romuliq
И ради этого вы скакали на красной площади и сожгли людей в белом доме?))
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ta-tosha
Проблема, вернее счастье, что они пока туда стреляют точечно, только по местам с вооружением и складам, иногда по критической инфраструктуре. Хотя и в этом приятного нет.
Но по нормальному - у кого из Курской, Брянской, Белгородской областей есть куда валить, то это нужно делать прямо сейчас. Когда они через месяц два прорвут где нибудь фронт, введут резервы и начнут по настоящему наступать - там будет ад Туда будут выводиться российские войска, вариантов других нет, и в этих областях будет накрываться все что шевелится и нет вплоть до 200 км от границы.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ебздрогыч
Спецоперация выполяется по плану, все намеченные цели реализуются
Ты на спортсе написал об этом больше раз, чем Путин сказал.
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Moffo
А мы точно такими специалистами мечтали стать? Не школы строить и достойно жить, а прятки, прилеты и окопы?
+4
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Алекс Индустриевич
Ответ ta-tosha
Проблема, вернее счастье, что они пока туда стреляют точечно, только по местам с вооружением и складам, иногда по критической инфраструктуре. Хотя и в этом приятного нет. Но по нормальному - у кого из Курской, Брянской, Белгородской областей есть куда валить, то это нужно делать прямо сейчас. Когда они через месяц два прорвут где нибудь фронт, введут резервы и начнут по настоящему наступать - там будет ад Туда будут выводиться российские войска, вариантов других нет, и в этих областях будет накрываться все что шевелится и нет вплоть до 200 км от границы.
скорее бы !!!
+3
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+3
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Alexey Catalonsky
Ответ Крыс Пол
Люди ко всему быстро привыкают. Боевые действия уже мало кого пугают.
В теории да, а на практике бывает по разному.
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Александр Каретников
как при Путине Белгород похорошел)))
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Крыс Пол
Люди ко всему быстро привыкают. Боевые действия уже мало кого пугают.
+2
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MaxBridge
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ты на спортсе написал об этом больше раз, чем Путин сказал.
Да фиг там , моль не переплюнуть
+1
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Алекс Индустриевич
Ответ Крыс Пол
Люди ко всему быстро привыкают. Боевые действия уже мало кого пугают.
а что, на россии идут боевые действия ? )
вот когда будет как в Мариуполе еще успеют испугаться )
+1
0
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Эден Азаров
Бедныыеее 🥺🤲🏼
+3
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Алекс Индустриевич
Бахчисарай
Кызылташ
Крым всегда был русский (с)
)))
+1
-1
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noti22
В Шмякино грохот стабильности
+4
-4
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A simple man
Ответ Крыс Пол
Люди ко всему быстро привыкают. Боевые действия уже мало кого пугают.
Есть опыт?
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