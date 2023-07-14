Есипов о жизни в Белгороде: «Знаем, когда спрятаться, уже стали специалистами. Иногда бывает громко»
Валерий Есипов поделился впечатлениями от жизни в Белгороде.
– Не страшно ли работать в Крыму и спокойно ли все в Бахчисарае?
– У нас же и по Москве иногда прилетает. Сейчас переехал в Белгород, здесь уже стали как специалисты, знаем, когда надо спрятаться. Иногда бывает громко.
Это, конечно, мешает, хоть и в Бахчисарае все спокойнее и довольно комфортно. Но волка бояться – в лес не ходить, – сказал главный тренер крымского «Кызылташа» из Бахчисарая и экс-игрок «Ротора».
Но по нормальному - у кого из Курской, Брянской, Белгородской областей есть куда валить, то это нужно делать прямо сейчас. Когда они через месяц два прорвут где нибудь фронт, введут резервы и начнут по настоящему наступать - там будет ад Туда будут выводиться российские войска, вариантов других нет, и в этих областях будет накрываться все что шевелится и нет вплоть до 200 км от границы.
вот когда будет как в Мариуполе еще успеют испугаться )
Кызылташ
Крым всегда был русский (с)
)))