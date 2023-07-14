Адвокат Менди: «Бенжамен благодарит присяжных за то, что сосредоточились на доказательствах, а не слухах. Он просит оставить его в покое, чтобы он мог начать восстанавливать свою жизнь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Бенжамен Менди Футбол

Бенжамен Менди хочет, чтобы его оставили в покое после нескольких лет судебных процессов.

«Бенжамен Менди хотел бы поблагодарить присяжных за то, что они сосредоточились на доказательствах, а не на слухах и инсинуациях, которые с самого начала сопровождали это дело.

Это уже второй случай, когда господин Менди предстал перед судом присяжных и был признан невиновным. Он очень рад, что в обоих случаях вынесены правильные вердикты.

Прошло почти три года с тех пор, как полиция начала расследование этого дела. Господин Менди старался держаться, но процесс неизбежно оказал на него серьезное влияние.

Он благодарит всех, кто поддерживал его на протяжении всего этого испытания, и теперь просит оставить его в покое, чтобы он мог начать восстанавливать свою жизнь», – сказала Дженни Уитмор, руководитель отдела тяжких и особо тяжких преступлений в адвокатской конторе Hickman & Rose.

Менди признан невиновным по двум оставшимся случаям сексуального насилия. Экс-игрок «Ман Сити» заплакал после вердикта

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
если правда невиновен - жалко парня.
просто выкинули 2 года из профессиональной карьеры (причем, чуть ли не самые топовые, 26-28 лет) и оставили непонятный шлейф будущим покупателям, учитывая репутационные риски с этой историей.
мда уж.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Жаль конечно 2 самые топовые годы ушли, а репутацию не легко восстановить после всего этого, но если есть хоть какие-то то шансы то нужно им воспользоваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ #SharkTeam
Он свободный они свободные, ездят тусят гуляют с мужиками. И в чем он виноват?
Надо меньше афишировать было свое хобби !
В итоге , едва не стал добычей и разрушил разрушил собственную карьеру , если не жизнь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том Мунтян
Ответ Константин Эсперов
Вы называете всех девушек шкурами , но про самого Менди , который не следит за своим прибором, вы ничего сказать не хотите . Получил по заслугам , урок на всю жизнь .
Ты чё, совсем дурачок что ли?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ Константин Эсперов
Вы называете всех девушек шкурами , но про самого Менди , который не следит за своим прибором, вы ничего сказать не хотите . Получил по заслугам , урок на всю жизнь .
Парень молодой, богатый не женатый, публичный занимался с девушками сексом! Это же жесть какое преступление! Миллионы людей после клубов трахаются. Если ты после клуба едешь не с девчонкой красивой в отель, а домой это твои проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий