Адвокат Менди: «Бенжамен благодарит присяжных за то, что сосредоточились на доказательствах, а не слухах. Он просит оставить его в покое, чтобы он мог начать восстанавливать свою жизнь»

Бенжамен Менди хочет, чтобы его оставили в покое после нескольких лет судебных процессов.

« хотел бы поблагодарить присяжных за то, что они сосредоточились на доказательствах, а не на слухах и инсинуациях, которые с самого начала сопровождали это дело.

Это уже второй случай, когда господин Менди предстал перед судом присяжных и был признан невиновным. Он очень рад, что в обоих случаях вынесены правильные вердикты.

Прошло почти три года с тех пор, как полиция начала расследование этого дела. Господин Менди старался держаться, но процесс неизбежно оказал на него серьезное влияние.

Он благодарит всех, кто поддерживал его на протяжении всего этого испытания, и теперь просит оставить его в покое, чтобы он мог начать восстанавливать свою жизнь», – сказала Дженни Уитмор, руководитель отдела тяжких и особо тяжких преступлений в адвокатской конторе Hickman & Rose.

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