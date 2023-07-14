С Бенжамена Менди сняли обвинения еще по двум случаям сексуального насилия.

Бывший защитник « » признан невиновным по одному эпизоду изнасилования (в октябре 2018 года) и одной попытке изнасилования (в октябре 2020 года).

Сообщается, что не сдержал эмоции и заплакал в зале суда после оглашения приговора.

Напомним, что в январе с игрока были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.

Сейчас присяжные рассматривали два оставшихся случая и также признали футболиста невиновным.