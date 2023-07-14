Менди признан невиновным по двум оставшимся случаям сексуального насилия. Экс-игрок «Ман Сити» заплакал после вердикта
С Бенжамена Менди сняли обвинения еще по двум случаям сексуального насилия.
Бывший защитник «Манчестер Сити» признан невиновным по одному эпизоду изнасилования (в октябре 2018 года) и одной попытке изнасилования (в октябре 2020 года).
Сообщается, что Бенжамен Менди не сдержал эмоции и заплакал в зале суда после оглашения приговора.
Напомним, что в январе с игрока были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.
Сейчас присяжные рассматривали два оставшихся случая и также признали футболиста невиновным.
А Дани Алвеш только с подозрениями, даже без обвинения, уже полгода в тюрьме.
Менди, дай телефон адвоката бедалаге!