Менди признан невиновным по двум оставшимся случаям сексуального насилия. Экс-игрок «Ман Сити» заплакал после вердикта

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Бенжамен Менди Футбол

С Бенжамена Менди сняли обвинения еще по двум случаям сексуального насилия.

Бывший защитник «Манчестер Сити» признан невиновным по одному эпизоду изнасилования (в октябре 2018 года) и одной попытке изнасилования (в октябре 2020 года).

Сообщается, что Бенжамен Менди не сдержал эмоции и заплакал в зале суда после оглашения приговора.

Напомним, что в январе с игрока были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.

Сейчас присяжные рассматривали два оставшихся случая и также признали футболиста невиновным.

77 комментариев

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VictorVallecano
Будет ли наказание для этих шкурных?
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Homelender_666
Ответ VictorVallecano
Будет ли наказание для этих шкурных?
Нет, в обратную сторону это редко работает. Случай с Эмбер Хёрд - исключение. Обидно, что из-за каких-то шкур парень потерял лучшие годы карьеры и просто годы жизни
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Дани Алисса
разрушили карьеру хорошему защитнику
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shipoopi1
Это безумие, по сути растоптали его будущие, карьеру и репутацию.
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udiekemen
Ответ VictorVallecano
Будет ли наказание для этих шкурных?
Вряд-ли будет, жаль парня..загубили карьеру, несправедливо.
+40
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+36
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Алексей Ильин
Давно пора уже за клевету "награждать" сроком аналогичным сроку преступления по которому обвинили оправданного. Все эти Хёрдоподобные должны идти лесом
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Los Galácticos
Встречный иск за клевету на всех этих шкур, пусть испытают тоже что и Менди. Вообще бредовое дело, обламали карьеру человеку и лишили требла.
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muslim95
Ответ Питекантроп
Хороший адвокат может любого насильника отмазать, понятно. Как и всегда, бабки решают)
Если бы там всё бабки решали, то дело даже не дошло бы до суда
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Фут.Боль
2 года чувака по судам и тюрьмам таскали.
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rigobersong
Ответ Питекантроп
Хороший адвокат может любого насильника отмазать, понятно. Как и всегда, бабки решают)
Т.е. если человек богат, то по твоему он уже виновен?:)
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Quintin07
Ответ VictorVallecano
Будет ли наказание для этих шкурных?
по хорошему с них бы страсти все бабки которые он потерял, было бы справедливо.
+18
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Alex Rhea
Ответ Алексей Ильин
Давно пора уже за клевету "награждать" сроком аналогичным сроку преступления по которому обвинили оправданного. Все эти Хёрдоподобные должны идти лесом
Мне кажется, что не всегда оправдательный приговор равен клевете со стороны истца. Может быть такое, что и целенаправленной клеветы не было (например, секс был и грубость была с элементами насилия), но и суд не нашёл достаточных аргументов именно по запрашиваемой прокурором статье. Но это моё мнение дилетанта и человека, который не знаком с материалами дела и мотивировкой решения суда
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Сергей Логинов
Ш###ы угробили карьеру и репутацию парню
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asker_lett
Разрушили парню жизнь и карьеру, а теперь безнаказанно разойдутся. Кайф
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fussballer
Видимо и тут дети родятся вскоре.
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justburn
Игрокам такого уровня либо с женой, либо с элитными профессионалами своего дела.
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WhitePeacock
Алвесу нужно срочно звонить адвокату Менди
+8
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Abu Ibrahim
Ответ Homelender_666
Нет, в обратную сторону это редко работает. Случай с Эмбер Хёрд - исключение. Обидно, что из-за каких-то шкур парень потерял лучшие годы карьеры и просто годы жизни
Из-за своего разгульного образа жизни )
+7
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+5
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Андрей Иванов
Пока не будет ответных многомиллионных выплат такие девицы не успокоятся ,а так не прокатило остальную жизнь обеспечить и никаких издержек,а то,что человеку карьеру загубили их не волнует.
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Pablo Rodrigues
9 эпизодов и в суд ходил из дома.
А Дани Алвеш только с подозрениями, даже без обвинения, уже полгода в тюрьме.
Менди, дай телефон адвоката бедалаге!
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Cruel Snake
Моральный ущерб и имиджовый кто компенсирует
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upuckuH
Будет ли ответный иск тварям, на сумму не полученной зп из-за их клеветы ? Там сотни тысяч в неделю!
+3
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muslim95
Нужно подать на всех в суд за клевету, чтобы создать прецедент, иначе эти девицы легкого поведения так и будут портить карьеры и жизнь спортсменов
+3
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Nacho13
Ответ Сергей Логинов
Ш###ы угробили карьеру и репутацию парню
Шины? Шляпы? Шпалы?
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ LoveGreguar
Все такие защитники Менди, удивительное единство. Это тупо мужская солидарность или вы знаете, что он на самом деле джентльмен и галантный кавалер с женщинами?
А те женщины,которые его обвинили, прямо все образец целомудрия и невинности, ага.
+2
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