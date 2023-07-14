«Арсенал» объявил о переходе Тимбера из «Аякса»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал трансферы фото Юрриен Тимбер Футбол

«Арсенал» подтвердил переход Юрриена Тимбера из «Аякса».

Английский клуб сообщил о подписании долгосрочного контракта с 22-летним защитником. Детали сделки не раскрываются.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит «Аяксу» 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами за футболиста.

В прошедшем сезоне Юрриен Тимбер провел 34 матча в чемпионате Нидерландов, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Фото: официальный сайт «Арсенала»

44 комментария

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alexis2020
Ответ rigobersong
Ничего себе Арсенал разошелся:))
Наконец то топовая трансферная политика, а не покупки вроде Лихтштайнера и Луиза
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Манковский
Хорошее усиление, а мы всё Онану ждём. Вот-вот уже высрут. Ещё пять новостей осталось.
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Rick Sanchezz
Ну наконец-то, зная Арсенал, объявление Райса теперь ждать в 2037 году
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Shadow1882
Без Лейка?
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alexis2020
Голландский топарь. Думаю заиграет у Артеты
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Spitfire354
Ответ Лёха Жданчик
жду комментарии от местных экспертов про его маленький рост для ЦЗ)) ФАС!!!
Вот только Федеральную антимонопольную службу не приплетайте к этому, пожалуйста
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KTK
Теперь осталось отбить Райса у Португальцев
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rigobersong
Ничего себе Арсенал разошелся:))
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gangs
Добро пожаловать в другой великий красно-белый клуб!
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CriminalJoint62
Ответ forward1988
Надеюсь этот продажный негр,быстро сольётся в апл
Да, надеюсь Онана провалится
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ivannumber1
Хавертц, Тимбер, Райс. Это прямо топовое усиление. Поздравляю.

После долгих лет валяний в середине таблицы, Арсенал, благодаря Артете, наконец начинает напоминать себя самого.

А кто-то до сих пор уверен, что тренер, это 10% успеха.
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Ali Vahobov
теперь ждём Райса!!👊
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Удар Кержакова
Нормальная такая закупка перед ЛЧ.
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Ronny92
Ответ Манковский
Хорошее усиление, а мы всё Онану ждём. Вот-вот уже высрут. Ещё пять новостей осталось.
Может и на этой неделе успеют объявить, Онана почти решенный вопрос. Вот насчёт нападающего все очень мутно
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Morning Again
Класс! ТОП трансфер за адекватную по нынешним временам сумму.
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Мистер Биспинг
Ответ Shadow1882
Без Лейка?
Аплодирую стоя, товарищ Гордон! 🤣
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игорь Ермаков
надеюсь заиграет справа и будет ещё одна опция цз в роли Уайта!
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da0s
Вроде Тадич покидает Аякс:(
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Владислав Романов
Дождались друзья! наконец то!
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Доминатор3000
Дорогой пацан.
Ну посмотрим на него…
Главное,без травм.
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Quintin07
Ответ Ronny92
Может и на этой неделе успеют объявить, Онана почти решенный вопрос. Вот насчёт нападающего все очень мутно
ну да, вам не позавидуешь в плане поиска нападающего, вроде ходили слухи про игрока с Аталанты вроде, но ценник конский просят за него, плюс надо бы продать парочку игроков вам, да и клуб продали бы Глейзеры, было бы больше прока.
Но Онана это отличное приобретение, позиция кипера закрыта на ближайшие годы, и с ним структура игры МЮ очень изменится, модно очень быстро выбегать в контратаки.Решфорд да и Маунт хорошо бегают.
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Александр Калашников
Ответ Манковский
Хорошее усиление, а мы всё Онану ждём. Вот-вот уже высрут. Ещё пять новостей осталось.
Тимбер не помешал бы и МЮ. Но, представьте какой вой было бы если подписали.
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Джейме Ланнистер
В ФМ 2024 у Арсенала наверно самый сильный состав будет по потенциалу.
6 игроков потенциалом выше 175+. И все до 24 года.
А в реальной жизни посмотрим что получится
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depressive_monk
Ответ Джейме Ланнистер
В ФМ 2024 у Арсенала наверно самый сильный состав будет по потенциалу. 6 игроков потенциалом выше 175+. И все до 24 года. А в реальной жизни посмотрим что получится
Ну 175+ это вы конечно загнули, но 160+ будут. 175+ это все таки уровень топ-10 на своей позиции в мире.
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superseducer
надеюсь ему не потребуется долгой адаптации
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