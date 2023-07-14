«Арсенал» объявил о переходе Тимбера из «Аякса»

«Арсенал» подтвердил переход Юрриена Тимбера из «Аякса».

Английский клуб сообщил о подписании долгосрочного контракта с 22-летним защитником. Детали сделки не раскрываются.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит « » 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами за футболиста.

В прошедшем сезоне провел 34 матча в чемпионате Нидерландов, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Фото: официальный сайт «Арсенала»