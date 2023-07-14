«Арсенал» объявил о переходе Тимбера из «Аякса»
«Арсенал» подтвердил переход Юрриена Тимбера из «Аякса».
Английский клуб сообщил о подписании долгосрочного контракта с 22-летним защитником. Детали сделки не раскрываются.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит «Аяксу» 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами за футболиста.
В прошедшем сезоне Юрриен Тимбер провел 34 матча в чемпионате Нидерландов, забил два мяча и сделал две результативные передачи.
После долгих лет валяний в середине таблицы, Арсенал, благодаря Артете, наконец начинает напоминать себя самого.
А кто-то до сих пор уверен, что тренер, это 10% успеха.
Ну посмотрим на него…
Главное,без травм.
Но Онана это отличное приобретение, позиция кипера закрыта на ближайшие годы, и с ним структура игры МЮ очень изменится, модно очень быстро выбегать в контратаки.Решфорд да и Маунт хорошо бегают.
6 игроков потенциалом выше 175+. И все до 24 года.
А в реальной жизни посмотрим что получится