Депай о невиновности Менди: «Как ему вернуть карьеру? Кто ответит за ущерб? Спортсмены не могут мириться с происходящим»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Бенжамен Менди Мемфис Депай Футбол

Мемфис Депай поддержал Бенжамена Менди после снятия с него обвинений в изнасиловании.

«Все дела прекращены. Так что мы будем делать теперь? Кто поможет нашему брату исцелиться? Кто ответит за ущерб, причиненный его имени? Как ему вернуть свою карьеру?

Многолетние усилия ради того, чтобы стать профессиональным футболистом – и что теперь?

Я никогда не затрагивал эту тему, потому что не знал всех деталей, но я разговаривал с ним один раз по FaceTime, когда он находился за решеткой, и пару раз встречался с ним на футбольном поле. Я не видел в нем ничего злого.

Мы не можем мириться с тем, что такое происходит с нами, спортсменами. Кто встанет на нашу защиту в трудную минуту, а не тогда, когда вред уже причинен?

Не отворачивайтесь, люди», – написал форвард «Атлетико».

Менди говорит, что переспал с 10 тысячами женщин. Разве это возможно?

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79 комментариев

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Криштиану Роналду
В итоге такое ощущение после всего этого, что изнасиловали самого Менди...
+250
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+243
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Молодой Френки
Должны быть ответные иски о клевете девушек. И пусть платят до конца своих жизней за такое
+94
-9
+85
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fussballer
Ответ Криштиану Роналду
В итоге такое ощущение после всего этого, что изнасиловали самого Менди...
В точку.
+36
0
+36
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аdidаs
действительно, компенсация какая то положена ему? может ли суд обязать этих женщин давать ему последующие несколько лет?
+33
-3
+30
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Cristiano Ronaldo
Парень просто любил секс, причём с элементами БДСМ, его оправдали почти по всем эпизодам, оправдают и по оставшимся. Вопрос: за что его лишили репутации, денег и отобрали лучшие годы в его карьере? Почему никто из лживых баб, не понёс наказания за клевету?
+23
-4
+19
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Vitto
Ответ Vladimir Zinkov
Запомни, Шарапов... Наказания без вины не бывает! Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться .
Куколдский виктимблейминг.
+16
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Vitto
Ответ Greenalem
Если всё дошло до суда, и вся история длилась два года, то скорее всего Менди не сможет доказать, что это была клевета. Обвинение не будет два года этим заниматься, если у него нет достаточных оснований. Получается, что основания у девушек скорее всего были, а значит это ни разу не клевета с их стороны. Явную клевету бы определили ещё на этапе начального следствия.
Ахах, вы маленький или наивный?
+22
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Josep
Это проблема не только "несчастных" спортсменов, а проблема общества в целом, где правило "кэнселлинга" процветает вовсю. Только ляпни что-то жалостливое и прикинься жертвой - всё, сми раструбят, гoвн0каналы подхватят и накидают на вентилятор. А лжеобвинённый (если так и есть) человек потом годами пытается отбелится, но никого это уже не интересует - ведь нужно вникать, долго разбираться.. Зачастую жизнь уже поломана.
Тут выход один - презумпция невиновности, не доказано - не виноват. А лжеобвинителям настолько усложнить жизнь (принудительные взыскания в круглых суммах, реальные сроки и т.д., зависит от тяжести обвинения). И не было бы дел и cpaчeй Джексона, Деппа, Кейси, Шмарыгиной и многих других..
+16
-3
+13
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Криштиану Роналду
В итоге такое ощущение после всего этого, что изнасиловали самого Менди...
Рано или поздно это должно было произойти, после его количества женщин о которых он не скрывает)
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bdh
Ответ Криштиану Роналду
В итоге такое ощущение после всего этого, что изнасиловали самого Менди...
Мне кажется, только один вывод можно сделать - пока вина не доказана, человеку нужно давать работать.
+10
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Dario Alexys
Правильно говорит . Ложные обвинения не должны быть безнаказанны . Иначе это развязывает руки голддигершам в поисках лёгкой наживы.
+9
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Арг
Ответ Cristiano Ronaldo
Парень просто любил секс, причём с элементами БДСМ, его оправдали почти по всем эпизодам, оправдают и по оставшимся. Вопрос: за что его лишили репутации, денег и отобрали лучшие годы в его карьере? Почему никто из лживых баб, не понёс наказания за клевету?
Потому что они типа девачки, им можно
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korablev
Ответ Полуэктов Пётр
Не может. Эти женщины ни в чем не виновны, чтобы платить какие-то штрафы. Вы подали заявление о преступлении. Правоохранительные органы, а далее прокуратура провели расследование и состоялся суд, который признал собранные улики не достаточными для вынесения обвинительного приговора. Какое отношение потенциальный потерпевший имеет к работе выше упомянутых структур?
Иски о компенсации вреда никто не отменял. На основании заявлений девушек Менди понес существенные финансовые убытки, которые реально вычисляются (у него был действующий контракт). Кроме того ему уничтожили карьеру - вряд ли он сможет возобновить выступления на том уровне, что имел на начало следствия. Вычислить неполученную прибыль в данном случае тоже не сложно.
По итогам дела с Менди сняты все обвинения, но финансовые потери случились. Причина этих потерь - заявления девушек, обвинения по которым не состоялось. Конечно, он может требовать финансовой компенсации. И не только он - например, его родители, которые тоже оказались лишенными финансовой поддержки от сына.
Прецедентов подобных мало, но вопрос в настойчивости юристов Менди.
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bedLaM
Ответ Полуэктов Пётр
Потому что никакой клеветы не было. Клевета - преступление. Её нужно доказывать, как и любое другое уголовное преступление. Она не берется автоматически из воздуха лишь на основе оправдательного приговора по другому делу.
а что тогда было?
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Полуэктов Пётр
Ответ Cristiano Ronaldo
Парень просто любил секс, причём с элементами БДСМ, его оправдали почти по всем эпизодам, оправдают и по оставшимся. Вопрос: за что его лишили репутации, денег и отобрали лучшие годы в его карьере? Почему никто из лживых баб, не понёс наказания за клевету?
Потому что никакой клеветы не было. Клевета - преступление. Её нужно доказывать, как и любое другое уголовное преступление. Она не берется автоматически из воздуха лишь на основе оправдательного приговора по другому делу.
+15
-9
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Футбол, хоккей итд
По большому счёту Менди сам во всём виноват, прежде чем устраивать всякие движухи, сначала подумай о последствиях и, заранее себя обезопась, и только потом лезь в омут .....
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Светлана Агейкина
Ответ stason79
свободу Промесу!
Его тоже изнасиловали?
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Арг
Ответ Футбол, хоккей итд
По большому счёту Менди сам во всём виноват, прежде чем устраивать всякие движухи, сначала подумай о последствиях и, заранее себя обезопась, и только потом лезь в омут .....
Конечно сам виноват. Надо было себя оскопить. Не отрезал свое хозяйство - виновен!
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rigobersong
Просто надо уже ставить на местл за лжесвидетельство и клевету, когда таких девок будут сажать на большие сроки, тогда 10 раз будут думать, прежде чем кого-то обвинить!:))
+12
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Vladimir Zinkov
Запомни, Шарапов... Наказания без вины не бывает! Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться .
+14
-11
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Полуэктов Пётр
Ответ aseroma
чему или кому будут рады? человек признался что переспал с 10,000 женщинами..
Ну прям таки и "признался"?) Просто нетрезвым ляпнул, чтобы произвести впечатление.
С 10 000 женщин невозможно переспать просто чисто физически.
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fussballer
Ответ Аморалинни
Не надо было загуливать Снимал бы куртизанок, ничего бы не было
Не факт, что это бы сработало.
+2
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Metalloid
Ответ Полуэктов Пётр
Необходимо доказать, что оно было заведомо ложным. А оно, во первых, таковым скорее всего не являлось. А во вторых, что намного более важно, это практически невозможно доказать.
Она говорит он изнасиловал, суд решил, что износа не было, значит это была клевета, тут, как бы, она не могла ошибиться )
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Vitto
Ответ <~Inter~>
А что он потерял по итогу то? Сити вроде продолжал платить ему деньги, а сейчас он спокойно может дальше играть. Близко даже нельзя сравнить с актерами которых полностью отменяли и снимали со всех проектов
А он сидел в тюрьме и прочие ограничения, он не играл и потерял форму и тд.
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Chelsea`s Lev
...ровно 3 года тому он отыграл свой последний матч за МС. В 25 лет - вся жизнь пошла наперекосяк. Вспоминаю, как Менди из Челси открещивался, что это не он. Вот вам реальный вред от жёлтой прессы, которые раздули уголовщину... кто ответит?
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