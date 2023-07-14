Депай о невиновности Менди: «Как ему вернуть карьеру? Кто ответит за ущерб? Спортсмены не могут мириться с происходящим»
Мемфис Депай поддержал Бенжамена Менди после снятия с него обвинений в изнасиловании.
«Все дела прекращены. Так что мы будем делать теперь? Кто поможет нашему брату исцелиться? Кто ответит за ущерб, причиненный его имени? Как ему вернуть свою карьеру?
Многолетние усилия ради того, чтобы стать профессиональным футболистом – и что теперь?
Я никогда не затрагивал эту тему, потому что не знал всех деталей, но я разговаривал с ним один раз по FaceTime, когда он находился за решеткой, и пару раз встречался с ним на футбольном поле. Я не видел в нем ничего злого.
Мы не можем мириться с тем, что такое происходит с нами, спортсменами. Кто встанет на нашу защиту в трудную минуту, а не тогда, когда вред уже причинен?
Не отворачивайтесь, люди», – написал форвард «Атлетико».
Менди говорит, что переспал с 10 тысячами женщин. Разве это возможно?
Тут выход один - презумпция невиновности, не доказано - не виноват. А лжеобвинителям настолько усложнить жизнь (принудительные взыскания в круглых суммах, реальные сроки и т.д., зависит от тяжести обвинения). И не было бы дел и cpaчeй Джексона, Деппа, Кейси, Шмарыгиной и многих других..
По итогам дела с Менди сняты все обвинения, но финансовые потери случились. Причина этих потерь - заявления девушек, обвинения по которым не состоялось. Конечно, он может требовать финансовой компенсации. И не только он - например, его родители, которые тоже оказались лишенными финансовой поддержки от сына.
Прецедентов подобных мало, но вопрос в настойчивости юристов Менди.
С 10 000 женщин невозможно переспать просто чисто физически.