Мемфис Депай поддержал Бенжамена Менди после снятия с него обвинений в изнасиловании.

«Все дела прекращены. Так что мы будем делать теперь? Кто поможет нашему брату исцелиться? Кто ответит за ущерб, причиненный его имени? Как ему вернуть свою карьеру?

Многолетние усилия ради того, чтобы стать профессиональным футболистом – и что теперь?

Я никогда не затрагивал эту тему, потому что не знал всех деталей, но я разговаривал с ним один раз по FaceTime, когда он находился за решеткой, и пару раз встречался с ним на футбольном поле. Я не видел в нем ничего злого.

Мы не можем мириться с тем, что такое происходит с нами, спортсменами. Кто встанет на нашу защиту в трудную минуту, а не тогда, когда вред уже причинен?

Не отворачивайтесь, люди», – написал форвард « ».

Менди говорит, что переспал с 10 тысячами женщин. Разве это возможно?