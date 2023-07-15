«Ювентус» готов купить Лукаку за 37,5+2,5 млн евро после продажи Влаховича, «Интер» дает 35+5. Форвард общался с туринцами, миланцы этим недовольны

«Ювентус» за Ромелу Лукаку предложил «Челси» более выгодные условия, чем «Интер».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, последнее предложение «нерадзурри» – 35 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов. Как сообщалось, что связаться с агентом игрока и получить согласие на переход пока не удается.

«Бьянконери» же сообщили « » о готовности заплатить 37,5 млн евро и еще 2,5 дополнительно. Но предложение будет актуально только в том случае, если будет продан Душан Влахович.

Отмечается, что общался с « », и это вызвало недовольство в « ».