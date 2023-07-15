«Ювентус» готов купить Лукаку за 37,5+2,5 млн евро после продажи Влаховича, «Интер» дает 35+5. Форвард общался с туринцами, миланцы этим недовольны

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Душан Влахович Фабрицио Романо Футбол

«Ювентус» за Ромелу Лукаку предложил «Челси» более выгодные условия, чем «Интер».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, последнее предложение «нерадзурри» – 35 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов. Как сообщалось, что связаться с агентом игрока и получить согласие на переход пока не удается.

«Бьянконери» же сообщили «Челси» о готовности заплатить 37,5 млн евро и еще 2,5 дополнительно. Но предложение будет актуально только в том случае, если будет продан Душан Влахович.

Отмечается, что Лукаку общался с «Ювентусом», и это вызвало недовольство в «Интере».

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9 комментариев

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Семён Жуйло
Почему недовольны? Наоборот. Пусть забирают. Потом все вместе посмеёмся.
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blaugrano
Лукаку получит тот, кто найдёт его агента.
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леннорыч-абрамович
Всем нужен трехногий Лукаку
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Velirpa
в Италии постоянно так, мышиная возня за каждый трансфер до скандалов, но потом перепродают друг другу или в аренду отдадут спокойно Интер-Ювентус, итальянский колхоз.
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Los Galácticos
Те же яйца только в профиль.
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Алексей Игоревич
Да уж, история с Челси ничему не учит
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svft
Ответ Los Galácticos
Те же яйца только в профиль.
там, вроде как, не яйца главное
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Е.Р.
Ответ леннорыч-абрамович
Всем нужен трехногий Лукаку
особенно Кунсткамере
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