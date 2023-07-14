Международный союз велосипедистов запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях

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Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях.

«Отныне спортсменкам-трансгендерам, совершившим переход после (мужского) полового созревания, будет запрещено участвовать в женских соревнованиях международного календаря UCI – во всех категориях – в различных дисциплинах», – говорится в заявлении UCI.

В соревнованиях категории Masters создадут открытую категорию, которая будет объединена с мужской.

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34 комментария

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|Red-Blue|Pasha
Ничего себе.Адекватная позиция,да в 2023 году.Вааау
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Дмитрий Васин
Это трансфобия)
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Виктор Войнов
Не зассали. Молодцы
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GC oK
Ответ Дмитрий Васин
Это трансфобия)
Нет, никто их не боится.
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Оганнес Багдян
Правильное и мудрое решение.
Если что, не гомофоб.
+5
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несахар
очень правильно решение.
трансгендер может считать себя женщиной, но физическая сила то у него всё равно как у мужчины)
к женским соревнованиям их допускать нельзя, иначе мошенничеством это будет попахивать.
+4
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yaki2104
Ответ TJ tigra
Соглашусь. Велоспорт, плавание, лёгкая атлетика и подобные силовые виды спорта нужно пока не пускать трансгендеров с женщинами, но изучать. И возможно позже, получив много данных можно будет сказать, если у вас уровень гормонов, к примеру, такой-то то можно участвовать с женщинами. Хотя для меня остаётся вопрос формирования костей, скелета, мышц, связок и тд. Возможно, гормоны на эти вещи не особо влияют, но я совершенно не медик.
Возможно... Пока... Что с тобой не так?
+4
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Кашшай Чакырович
Хоть где то здравый смысл восторжествовал , вижу много видео ,от американцев родителей ,когда дети например лет 7-10 проходят медицинский осмотр им задатают всем вопросы ,кем они себя чувствуют мальчиком ,девочкой или каким то гендерно изменчивым или вообще каким то двоичным ,те полная дурка творится ! Преступление над детьми !
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Надо же, в результате широкой общественной дискуссии с привлечением экспертного сообщества было принято верное решение - никогда такого не было, и вот опять :)
+3
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maks44
Ура, товарищи!
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yaki2104
Нелюди. Мог друг отрезал причендал, чтобы стать шампиньоном. И чё мне, ой, ему теперь делать?
+2
0
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Alex Lamm
аяяяй, вот же мужланы неотёсаные в этом союзе сидят...
+2
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Sanan1908
Правильное решение. Трансы должны выступать с трансами, а не с женщинами
+2
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2882
Ответ Syndycate
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Ну офис у спортса был всегда . То ли на Тульской , то ли на Павелецкой. А на сайте походу решили наконец табличку повесить)
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Олег_Пенза
Как бы теперь глава Международного союза велосипедистов не уволился под давлением сами знаете откуда)
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несахар
Ответ Оганнес Багдян
Правильное и мудрое решение. Если что, не гомофоб.
а я все равно придерживаюсь мнения, что трансгендеры это люди с психическим расстройством, связанным с потерей самоидентификации.
почему то трансгендеры ведут себя вызывающе, манерно, неестественно, а еще они любят эпатажно одеваться, и это всё тоже в пользу моей версии об их психическом расстройстве. это всё указывает на большие проблемы с самооценкой.
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Verhovn
Там начали что-то подозревать. Потихоньку доходит))
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ТумбаЮмба
О ! После всех скандалов у UCI начали пробиваться зайчатки разума. Решили лучше так, чем женщины вообще откажутся выступать.
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Yes!
UCI поплатится за это! надеюсь спонсоры их отменят и уйдут!)))
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Сергей Рыжов
Ответ yaki2104
Возможно... Пока... Что с тобой не так?
да он из тех
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Young Anton
туда их!
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Сергей Рыжов
ну хоть где нормальные ребята)
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Savardus
Насколько я понимаю это сделали после гонки в США в прошлом месяце

27-летняя Остин Киллипс, биологический мужчина, победила в велогонке на 220 км в Северной Каролине. Она обогнала Пейдж Онвеллер, занявшую второе место, на целых пять минут
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Сергей Рыжов
Ответ TJ tigra
Соглашусь. Велоспорт, плавание, лёгкая атлетика и подобные силовые виды спорта нужно пока не пускать трансгендеров с женщинами, но изучать. И возможно позже, получив много данных можно будет сказать, если у вас уровень гормонов, к примеру, такой-то то можно участвовать с женщинами. Хотя для меня остаётся вопрос формирования костей, скелета, мышц, связок и тд. Возможно, гормоны на эти вещи не особо влияют, но я совершенно не медик.
не пока, а вообще не пускать, нельзя этим давать поблажку
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Syndycate
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