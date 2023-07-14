Международный союз велосипедистов запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях
Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях.
«Отныне спортсменкам-трансгендерам, совершившим переход после (мужского) полового созревания, будет запрещено участвовать в женских соревнованиях международного календаря UCI – во всех категориях – в различных дисциплинах», – говорится в заявлении UCI.
В соревнованиях категории Masters создадут открытую категорию, которая будет объединена с мужской.
Если что, не гомофоб.
трансгендер может считать себя женщиной, но физическая сила то у него всё равно как у мужчины)
к женским соревнованиям их допускать нельзя, иначе мошенничеством это будет попахивать.
почему то трансгендеры ведут себя вызывающе, манерно, неестественно, а еще они любят эпатажно одеваться, и это всё тоже в пользу моей версии об их психическом расстройстве. это всё указывает на большие проблемы с самооценкой.
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