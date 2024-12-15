Анзор Кавазашвили: «В СССР не знали ни про каких агентов. Зачем они нужны? Сами создаем элиту, за счет футбола люди становятся богачами»  

Анзор Кавазашвили считает, что агенты не нужны в российском футболе.

– Еще одну болевую точку назвал Федорищев, которая давно вызывает дискуссии – сильное влияние агентов в наших клубах.

– Я уже давным-давно говорил: в Советском Союзе не знали ни про каких агентов. Футболист сам всего добивался своей игрой. Если он вырастал в мастера в посредственной команде, то его замечали центральные клубы. Приглашали, договаривались. Какие на хрен агенты? Зачем они нужны? Мы сами создаем элиту, за счет футбола люди становятся богачами.

– Во всем футбольном мире без них пока не обходятся.

– Да, это принято в Европе, в мире, и мы все это перенимаем, потому что выгодное дело для людей. Я не хочу, чтобы меня все агенты начали сейчас хаять. Но я бы не пользовался их услугами, – сказал бывший вратарь «Спартака».