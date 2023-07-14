Уимблдон. 1/2 финала. Медведев сыграет с Алькарасом, Джокович – с Синнером

Теги Новак Джокович Уимблдон результаты ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом.

Действующий чемпион Новак Джокович встретится с Янником Синнером.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Полуфинал

Янник Синнер (Италия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
14 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
14 июля, 17.30
Онлайн матча

36 комментариев

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Дядя Дрон
Ну за Джокова и Медведивеча
+25
-3
+22
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Милдронат Бромантанов
У Синнера до этого матча сетка была просто читерская. Самый рейтинговый соперник №79 Али в третьем круге, а остальные так вообще ещё дальше в районе сотни. Никогда такой халявы не видел, надеюсь Ноле закроет без проблем это недоразумение.
+14
-4
+10
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Maratik1982
Ответ Милдронат Бромантанов
У Синнера до этого матча сетка была просто читерская. Самый рейтинговый соперник №79 Али в третьем круге, а остальные так вообще ещё дальше в районе сотни. Никогда такой халявы не видел, надеюсь Ноле закроет без проблем это недоразумение.
Согласен, сам посмотрел сегодня предыдущих соперников Синнера и подумал что он играет челлинджер где нибудь в Хорватии))
+9
-1
+8
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Railway/
Переживаю за Даниила, но, объективно, его оборонительный теннис это сладкая булочка для Алькараса. Кроме того, испанец будет мучить укороченными (при слабых ударах Дани напрашивается) и убойными ударами в пустые зоны. Не вижу у Медведева ни малейшего шанса на победу, к сожалению.
+9
-2
+7
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ekaterina_)))
Я вообще в Даню против Алькараса не верю)) даже с Джоковичем было бы больше шансов, как по мне 😂 поэтому могу смотреть без страха)
+6
-1
+5
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Глеб Саратов
поберечь убитые нервы и не смотреть пф, или очередной краш-тест ей устроить?
+5
-1
+4
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Верховенский1990
Ответ Stas Salesov
По опросам, из последней четверки наиболее интересен для английской публики Медведев, а 23-кратный на последнем месте. Живите теперь с этим, таборские))
Да переживем как-нибудь, я сейчас что-то вспомнил финал Джоковича с Федерером в 19-м, когда тетенька показывала палец, 40 -15 на подаче швейцарца, и потом он проигрывает 4 мяча подряд, эх ностальгия.
+4
0
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mushur
За Даню и Новака! Хочется снова увидеть их в финале!
+7
-3
+4
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ugmyanswer
Ответ Stas Salesov
По опросам, из последней четверки наиболее интересен для английской публики Медведев, а 23-кратный на последнем месте. Живите теперь с этим, таборские))
Для тебя явно наоборот
+4
0
+4
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ugmyanswer
AJDE NOLE NUMBER ONE
+4
0
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Милдронат Бромантанов
Ответ YIV
А если Синнер навяжет борьбу и победит?? Всё равно будет считаться недоразумением?)) Ну да, такая четверть у него была, так иногда бывает, что топы могут и не попасться до ЧФ/ПФ. А другие высокорейтинговые игроки вылететь раньше. Ну а так по идее раз 79-ый номер выбивает кого-то с более высоким рейтингом, то на данном конкретном турнире он и сильнее.
Может и навяжет, учитывая, сколько сил он сэкономил. Так-то Синнер год назад здесь в 1/4 у Новака два первых сета взял.
+3
0
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YIV
Ответ Милдронат Бромантанов
У Синнера до этого матча сетка была просто читерская. Самый рейтинговый соперник №79 Али в третьем круге, а остальные так вообще ещё дальше в районе сотни. Никогда такой халявы не видел, надеюсь Ноле закроет без проблем это недоразумение.
А если Синнер навяжет борьбу и победит?? Всё равно будет считаться недоразумением?)) Ну да, такая четверть у него была, так иногда бывает, что топы могут и не попасться до ЧФ/ПФ. А другие высокорейтинговые игроки вылететь раньше. Ну а так по идее раз 79-ый номер выбивает кого-то с более высоким рейтингом, то на данном конкретном турнире он и сильнее.
+4
-1
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TennisForever
Мои переживания только за Даню,удачи и победы !
+6
-4
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Зорькин
Ответ Александр Бабуев
Медведев - Синнер… а вдруг!
Вдруг бывает только пук. :))
+5
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Антон Тимофеев
Ответ Александр Бабуев
Медведев - Синнер… а вдруг!
Если бы были полуфиналы Джокович-Медведев и Синнер - Алькарас, такой финал еще был бы возможен, а тут, увы...
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bars1998
посмотрим Серба с Грешником, В прошлом году играли и для Серба прошлый матч пособие для подготовки, Обычно он хорошо пользуется этим
+1
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ugmyanswer
Ответ Милдронат Бромантанов
У Синнера до этого матча сетка была просто читерская. Самый рейтинговый соперник №79 Али в третьем круге, а остальные так вообще ещё дальше в районе сотни. Никогда такой халявы не видел, надеюсь Ноле закроет без проблем это недоразумение.
Я думаю матч будет непростой для Джокера
Зина не прост, слабых мест мало
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Антон Тимофеев
Ответ Railway/
Переживаю за Даниила, но, объективно, его оборонительный теннис это сладкая булочка для Алькараса. Кроме того, испанец будет мучить укороченными (при слабых ударах Дани напрашивается) и убойными ударами в пустые зоны. Не вижу у Медведева ни малейшего шанса на победу, к сожалению.
Да, увы, примерно так же думаю((( Даниил Карлосу удобен. Думаю, особо интересного матча не получится, что-то вроде матча Карлоса с Руне по итогам. Если, конечно, испанец не начудит, все же, Даниил в полуфиналах-финалах Шлема, опасен и может вцепиться.
+1
0
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Верховенский1990
Сегодня академик Новак Джокович будет экзаменовать студента Янчика Синнера, что-то мне подсказывает, что итальянец сегодня экзамен не сдаст, мало кто сдавал экзамен сербскому академику.
+3
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Антон Тимофеев
Ответ ekaterina_)))
Я вообще в Даню против Алькараса не верю)) даже с Джоковичем было бы больше шансов, как по мне 😂 поэтому могу смотреть без страха)
Да. С Джоковичем шансов у Медведева было бы больше. А Карлос Даниилу крайне неудобен.
+1
0
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Anush15
Финал Джокович -Алькарас
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-2
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Додик Аксель
За Славянский финал без базара...
+1
-1
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пора оправдывать выданные авансы, Карлос и Янник.
Надо, как на плакате )
https://www.sports.ru/tennis/1115242035-uimbldon-schitaet-sopernichestvo-alkarasa-i-sinnera-kultovym-protivost.html
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Art Ebosh
Ответ Леген Дарно
Янник, не обосрись, весь мир за тебя болеет
Да тут не Янник, а вы и, как мы видим, уже поздно что-то предпринимать.
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bars1998
У Медведя шанс если только он будет подавать автоматом, Удачи ему)
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-1
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