Уимблдон. 1/2 финала. Медведев сыграет с Алькарасом, Джокович – с Синнером
Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом.
Действующий чемпион Новак Джокович встретится с Янником Синнером.
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 44 700 000 фунтов
Открытые корты, трава
Полуфинал
- Дата проведения
- 14 июля, 15.30
- Дата проведения
- 14 июля, 17.30
Зина не прост, слабых мест мало
Надо, как на плакате )
https://www.sports.ru/tennis/1115242035-uimbldon-schitaet-sopernichestvo-alkarasa-i-sinnera-kultovym-protivost.html