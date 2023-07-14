Джокович пятый раз подряд вышел в финал «Уимблдона»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Янник Синнер Теннис

23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович победил Янника Синнера в полуфинале «Уимблдона» – 6:3, 6:4, 7:6(4).

При счете 4:5 в третьей партии он отыграл двойной сетбол.

На пути к финалу он отдал два сета: Хуберту Хуркачу в четвертом круге и Андрею Рублеву в четвертьфинале.

Джокович – победитель четырех предыдущих «Уимблдонов». Он девятый раз вышел в финал этого турнира, и у него всего одно поражение на этой стадии – в 2013-м от Энди Маррея. Если Джокович победит в этом году, то сравняется по количеству уимблдонских титулов с Роджером Федерером.

В целом это будет 35-й финал Джоковича на «Больших шлемах», он обновил свой же рекорд.

За 24-й титул ТБШ Джокович поборется с Даниилом Медведевым или Карлосом Алькарасом.

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47 комментариев

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Aibek Mak
Как же нам повезло что мы живем в эпоху величайшего теннисиста в истории а быть может и спортсмена! Всех с победой! Одна победа до бессмертия! Джокер Идемо
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Квирлиан Траппе
Ответ Serg Leone
При таком днотуре и при наличии допинга можно ещё в 5 финалов подряд выйти и тогда будет 10. Серб очень наглый и хитрый и принимает допинг не боясь, что его споймают. Он пошёл против системы когда стал антиваксером, он её победил, теперь он ничего не боится и будет наглеть и дальше. И его боятся, боятся с ним связываться, может отравят поконцовке не найдя на него управу 👹
Господи, что же ты несёшь...
+27
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+26
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Кавабунга Шреддоголовый
34-0 с 2017 года, 45 победа подряд на центральном корте и это самая долгая серия побед за всю историю этого корта. Непобедимый чемпион идет за 24 шлемом и за календарным
+22
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+21
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And Justice for All
Величайший!
Эх, если бы не отмена Уимблдона в 2020, возможно, в воскресенье штурмовал бы рекорд по титулам на Уиме
+21
-2
+19
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Nikolay Stavrogin
И это ещё пандемия забрала уим2020.
Титан.
Заслужил 5й подряд, как Борг и Роджер.
+14
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+13
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onlaen@icloud.com
Вот это мощь!!!
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SKA Rostov1992
Ответ Alex Lamm
Джокович визуально какой-то потухший сегодня был. Всё-таки в 2022 он на РГ на неделю раньше освободился и вся сетка до Киргиза даже на одного Хуркача-23 не тянула. В 2021 взял РГ, но за вычетом Берета одни ноунеймы были, а сам он на 2 года моложе. А в этом году даже Рублёв передохнуть толком не позволил, с конца 3 круга превозмогать приходится плюс проблемы с расписанием на первой неделе. Возможно 36 годиков таки сказываются. Вот после Хуркача и Рубля вообще сомнений не было, но по сегодняшнему матчу я бы сказал, что и у Карася и у Медведва всё не так безнадёжно будет в финале.
Настолько сказываются, что никто даже до 5 партии не дотянул)
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rdyabin@icloud.com
Джок, продолжай свой путь!❤️
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mrs Bennet
Ответ Omniscius
Ну а если бы у Федерера не пропала подача при 40:15 в свое время, то даже без отмены бы не штурмовал, даже еще хуже было бы. Таких условностей можно и еще найти.
Не путайте игру и внешние обстоятельства, которые не зависят от спортсмена. А упущенные матчболы целиком и полностью были в руках самого спортсмена.
+12
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+10
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Artur Tl
Ответ Serg Leone
При таком днотуре и при наличии допинга можно ещё в 5 финалов подряд выйти и тогда будет 10. Серб очень наглый и хитрый и принимает допинг не боясь, что его споймают. Он пошёл против системы когда стал антиваксером, он её победил, теперь он ничего не боится и будет наглеть и дальше. И его боятся, боятся с ним связываться, может отравят поконцовке не найдя на него управу 👹
...дно полностью подорвали?...бывает...
+8
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knzhnmdscj
Ответ pupoB
Вам не кажется странным ,что серб даже в своим самые лучшие годы с 2011-2016 выиграл 11 тбш., А тут за неполных три уже фактически 8? Вам не кажется это странным ? И не кажется ,ч то дело не вджокович,е а в самом туре, уровень которого сейчас возможно самый низкий за всю историю
Не кажется, потому что тогда конкуренция для него с другими бигами была выше, вот и весь секрет. Ну и нельзя принижать его плюсы, он работает над собой, чтобы оставаться на высоком уровне, не его же проблема, что остальные не такие.
+8
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Ничего Смешного
Новак молодец, прям против всех. Мне интереснее Рафа, но как можно не восхищаться Новаком? Его игры - это шедевр. Я прогнозировал, что быстрого брейка не будет в первом сете, ну не может же Янник каждый раз на одни грабли наступать? К сожалению, почти весь некст ген без кохонес. На каждом ТБ включается именно магия Джоковича, я не могу назвать по-другому. Соперники ломаются только от одного вида Новака, тот же Гуркач подтвердит. Синнер по классике не смог переломить ТБ, как и с Рафой года 3 назад, так и здесь. Я не знаю чему он там учится и какие уроки извлёк, но всё тоже самое.
+10
-2
+8
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Mr@k123
вышел в финал-а он оттуда и не уходил вроде...
+8
-1
+7
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dedpihto59
Лучший‼️
+7
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инок
С финалом Новака! Никакой интриги. Два спокойно выигранных сета. А на тайбрейке Яник просто провалился - двойная ошибка и три невынужденных удара в сетку...
+6
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+6
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Marik5
Новака с выходом в финал и ещё один шажочек до титула, удачи!!!!!!
+5
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+5
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DjokoND
Конфетку дали, конфетку забрали. Смакчите, как грится
+4
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+4
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Отец Мельдоний
Поздравления Джоковичу!
И, на этом не останавливаться!
Напомнил, отчасти, этот матч вчерашний женский Соболенка-Джабёр - когда "сила есть-ума не надо".
Синнер понравился, вообще хочется, чтобы больше молодых и талантливых появлялось - но, если ты не можешь забить элементарные моменты, то Джокович это не прощает!
+5
-1
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Alex Lamm
Ответ pupoB
Вам не кажется странным ,что серб даже в своим самые лучшие годы с 2011-2016 выиграл 11 тбш., А тут за неполных три уже фактически 8? Вам не кажется это странным ? И не кажется ,ч то дело не вджокович,е а в самом туре, уровень которого сейчас возможно самый низкий за всю историю
Нормальный уровень сейчас в туре, уж точно не коллапсный 2004-2008. Просто при том, что сам Джокович велик, все остальные в отличие от него ещё и не могут себе позволить 8 недель в году выкладываться по настоящему, всю подготовку вокруг 4 турниров строя.
+4
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Imany King
Серж Леон опять вылез из палаты?
+2
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westberlin
Ответ Serg Leone
При таком днотуре и при наличии допинга можно ещё в 5 финалов подряд выйти и тогда будет 10. Серб очень наглый и хитрый и принимает допинг не боясь, что его споймают. Он пошёл против системы когда стал антиваксером, он её победил, теперь он ничего не боится и будет наглеть и дальше. И его боятся, боятся с ним связываться, может отравят поконцовке не найдя на него управу 👹
Ахахаха, я скучал, писал админам, что-бы тебя разблочили..
+2
0
+2
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pupoB
У Джоковича будет 40 + шлемов. Причем не напрягаясь...
+3
-1
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Skip
у Синнера нету нормального психолога или случай безнадёжен...
+2
0
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добрый грек
Ответ Квирлиан Траппе
Господи, что же ты несёшь...
"Господи, прости их, они не ведают что творят...."(с)
+1
0
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SKA Rostov1992
Ответ le vani
все таки и сафин и хьюитт имели яйца, они то на шлеме побеждали сампраса в свой 19-20
Сафин и Хьюитт теннисные монстры по сравнению со всеми нынешними молодыми топами. Ну разве кроме Алькараса. Я боюсь представить, что Новак из 2011 года сделал бы сейчас с такими соперниками)
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