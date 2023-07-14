Джокович пятый раз подряд вышел в финал «Уимблдона»

23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович победил в полуфинале « » – 6:3, 6:4, 7:6(4).

При счете 4:5 в третьей партии он отыграл двойной сетбол.

На пути к финалу он отдал два сета: Хуберту Хуркачу в четвертом круге и Андрею Рублеву в четвертьфинале.

Джокович – победитель четырех предыдущих «Уимблдонов». Он девятый раз вышел в финал этого турнира, и у него всего одно поражение на этой стадии – в 2013-м от . Если Джокович победит в этом году, то сравняется по количеству уимблдонских титулов с .

В целом это будет 35-й финал Джоковича на «Больших шлемах», он обновил свой же рекорд.

За 24-й титул ТБШ Джокович поборется с или .

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