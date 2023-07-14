Джокович пятый раз подряд вышел в финал «Уимблдона»
23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович победил Янника Синнера в полуфинале «Уимблдона» – 6:3, 6:4, 7:6(4).
При счете 4:5 в третьей партии он отыграл двойной сетбол.
На пути к финалу он отдал два сета: Хуберту Хуркачу в четвертом круге и Андрею Рублеву в четвертьфинале.
Джокович – победитель четырех предыдущих «Уимблдонов». Он девятый раз вышел в финал этого турнира, и у него всего одно поражение на этой стадии – в 2013-м от Энди Маррея. Если Джокович победит в этом году, то сравняется по количеству уимблдонских титулов с Роджером Федерером.
В целом это будет 35-й финал Джоковича на «Больших шлемах», он обновил свой же рекорд.
За 24-й титул ТБШ Джокович поборется с Даниилом Медведевым или Карлосом Алькарасом.
Эх, если бы не отмена Уимблдона в 2020, возможно, в воскресенье штурмовал бы рекорд по титулам на Уиме
Титан.
Заслужил 5й подряд, как Борг и Роджер.
И, на этом не останавливаться!
Напомнил, отчасти, этот матч вчерашний женский Соболенка-Джабёр - когда "сила есть-ума не надо".
Синнер понравился, вообще хочется, чтобы больше молодых и талантливых появлялось - но, если ты не можешь забить элементарные моменты, то Джокович это не прощает!