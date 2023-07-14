Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID: «Стадион – наш дом. Домой по паспорту не ходят»

Теги Спартак болельщики Фратрия Fan ID Футбол

Болельщики «Спартака» продолжат бойкотировать матчи команды из-за Fan ID.

Об этом говорится в заявлении фан-объединения московского клуба «Фратрия».

«В январе 2022 года мы приняли взвешенное решение бойкотировать все матчи РПЛ, Кубка и иных соревнований, где нужен Fan ID.

Для нас поход на футбол, поддержка команды, эмоции сектора, десятки тысяч сердец бьющихся в унисон всегда были важнейшей частью жизни. Мы понимали риски этого решения и то, что борьба будет долгой.

В череде появляющихся заявлений среди фанатских объединений по позиции бойкота хотим сказать, что наше решение остается единым для всего Движа и не подлежит пересмотру.

Для всех соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщика, даже если «паспорт» потребуется лишь для одного матча.

Погоня за демонстрацией контраста между футбольными матчами с болельщиками и без них не приблизит отмену вредоносного закона, а лишь усугубит наши старания. Все, кто придумал закон, будут хлопать в ладоши и ждать следующего шага от нас – оформление карты.

Покидая трибуны, мы не перестали поддерживать «Спартак» оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещать матчи с участием команд, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, где не действует «паспорт болельщика».

Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

Никакие работники бюджетных сфер, которых заставили сделать фанайди, чтобы показать, что на стадион ходят люди, не заменят тех, кто готов преодолевать порой тысячи километров, чтобы поддержать свою команду.

Стадион – наш дом. Домой по паспорту не ходят. #NOFANID

«Фратрия», «Supporters Group», – говорится в заявлении.

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147 комментариев

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Мукунку хороший
Слово держат!
+174
-9
+165
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Caniball
Это не армейцы с зенитовцами, которые на фоне того, что им разрешили супер кубок посетить без id будут лобызаться друг с другом!!!
+140
-41
+99
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Caniball
Ответ Жалько Печалич
домой и по билету не ходят, ну это так, к слову..
Ну если ты с берегов Невы, то не ходят.
Все остальные как-то привыкли покупать билет/абик.
+93
-20
+73
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Ivan Petrov
Фанатов зенита вообще заменили на трибуну,а никто и не заметил.Как были мебелью ,так и остались
+73
-24
+49
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Иван Иванов
Ответ tolobas
Здесь они молодцы. Надеюсь, все фанаты клубов РПЛ не дадут заднюю и не начнут оформлять эту фигню
От питерских можно и не ждать держания слова. Они только языком молоть могут. И потом кричать в унисон "о самой большой посещаемости"
+64
-24
+40
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tolobas
Здесь они молодцы. Надеюсь, все фанаты клубов РПЛ не дадут заднюю и не начнут оформлять эту фигню
+45
-6
+39
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Васильев Василий
Все эти законы ,да и вообще все что происходит в России направлено на ухудшение жизни людей и издевательства над ними.
+36
-9
+27
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alpinist
По паспорту домой не ходят. "А это идея", - сейчас скажут в Госдуме.
+21
-1
+20
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qiqe
Ответ Мукунку хороший
Слово держат!
победа или смерть
+25
-8
+17
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Burel
Ответ Caniball
Это не армейцы с зенитовцами, которые на фоне того, что им разрешили супер кубок посетить без id будут лобызаться друг с другом!!!
целоваться на суперкубке собираются все 200 фанатов ЦСКА и пара тысяч бюджетников из питера
+43
-27
+16
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Zeitgeist Zeppelin
Полностью поддерживаю нежелание людей оформлять дополнительные пропуска, но, справедливости ради, всевозможные слежки не остановить за людьми. Этого будет больше и больше с годами. На всех или почти всех подъездах Москвы висят камеры, к которым имеют доступ далеко не только сотрудники органов по ордеру, а гораздо больше людей. На телефонах - тотальная слежка, на дорогах - тоже. Это обратная сторона технологического развития. Фан-АйДи - мелочь в сравнении с тем, сколько о вас имеет инфы Гугл или Эппл с Хуавеем.
+10
-2
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Treq Qert
а вы чего на хоккей не ходите?)
+9
-1
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189974087@vkontakte.ru
Ответ Caniball
Ну если ты с берегов Невы, то не ходят. Все остальные как-то привыкли покупать билет/абик.
Без определенного места жительства не знают слова "дом"
+13
-6
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Иван Иванов
Ответ Madyavchik
Да что ж с вами такое, взрослые же люди) Даже во времена Петровича вас уделывали, а все остыть не можете. Как поляки с их фантомными болями)
Не смеши. Временами и палка выстреливает. А истинное лицо зенита это и есть времена Петровича... За семьдесят лет аж (!) два титула... Кубок СССР и чемпионство
+9
-3
+6
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Go-go-love
Респект. Я хоть и не фанат, драться не ездил ни разу, но эту акцию поддерживаю. Но, вряд ли фануйди отменят.
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-1
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Krutoi130388
Ответ Caniball
Да, коммунальные платежи плачу каждый месяц. Там есть содержание и уборка в чистоте в том числе. Это и есть мой абик/билет, для прохода домой. Если не платить, то вокруг дома и в подъезде будет грязь и мусор.
он наверное ещё молодой и с мамой живёт, поэтому такой глупый вопрос и задал)
+8
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Caniball
Ответ Фокс&#8796;
У тебя есть билет/абик для прохода домой???
Да, коммунальные платежи плачу каждый месяц. Там есть содержание и уборка в чистоте в том числе. Это и есть мой абик/билет, для прохода домой.
Если не платить, то вокруг дома и в подъезде будет грязь и мусор.
+9
-5
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SAF22
Ответ Васильев Василий
Все эти законы ,да и вообще все что происходит в России направлено на ухудшение жизни людей и издевательства над ними.
Не думаю, что глобальная цель правительства - это ухудшение жизни граждан. Все их действия направлены на то, чтобы оставаться у кормушки, не обращая внимания на свою нелигитимность. Но добиться этого без ухудшения жизни людей не получится. Так что ваш посыл это, скорее, следствие, а не направление движения
+7
-3
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Камбоджа Иванов
Домой ходят по:
- выписке из ЕГРН, свидетельствующей о праве собственности (договору аренды/найма);
- паспорту и домовой книге, которые свидетельствуют о прописке;
- лицевым счетам в банке и во всех организациях монополистах (свет, тепло, вода, вывоз мусора, кап.ремонт);
- договору или иному документу с управляющей компанией;
- наличием ИНН у органов ФНС для оплаты налога на имущество.
Это минимум.
+6
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Мукунку хороший
Ответ qiqe
победа или смерть
Юлий Цезарь(с)
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Алексей-Игоревич Машошин
поддерживаю
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Madyavchik
Ответ Kasatka Edvard
так то оно тоже так, но опять же - ключ не идентифицирует тебя, не подсчитывает, не следит, а просто открывает вход)
Зато камера на домофоне, которую часто даже и не видно, ещё как считывает)
+3
0
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inecro
То есть годами по паспорту покупали билет в другой город, билет на гостевую, а теперь не могут свой паспорт в МФЦ показать, ок
+13
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Фокс&#8796;
Ответ Caniball
Ну если ты с берегов Невы, то не ходят. Все остальные как-то привыкли покупать билет/абик.
У тебя есть билет/абик для прохода домой???
+16
-13
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Alex mahoun
категорически поддерживаю!
+8
-5
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