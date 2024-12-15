«Реал» пропустил 16 голов в 17 матчах Ла Лиги – столько же было после 26 туров в прошлом сезоне
«Реал» пропустил 16 голов в 17 матчах текущего сезона Ла Лиги.
Столько же пропущенных мячей у мадридцев было после 26 туров прошлого чемпионата Испании.
В субботу «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3).
«Реал» отстает от «Барселоны» на 1 очко. «Мадрид» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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