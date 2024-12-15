Кирилл Новиков о «Динамо»: «Нужно найти баланс между обороной и атакой. Рано или поздно задача занять первое место решится» 

Кирилл Новиков рассказал, чего не хватает «Динамо» для борьбы за титул в Мир РПЛ.

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице 4-е место.

— Как вам нынешнее «Динамо»?

— Нужно найти баланс между обороной и атакой. Тогда это будет очень мощная, сильная команда, претендующая на первое место. Пока этого баланса я не вижу, поэтому вряд ли можно говорить, что «Динамо» будет бороться за чемпионство.

— Нет ощущения, что весной был упущен исторический шанс, когда «Динамо» было в одном очке от первого с 1976 года чемпионства? Не сильно ли надломит это клуб на ближайшие годы?

— Шанс, безусловно, был фантастический. Его нужно было использовать. К сожалению, не получилось. Но я знаю амбиции руководства клуба. И рано или поздно задача занять первое место решится — я в этом не сомневаюсь, – сказал тренер «Нефтехимика», возглавлявший ранее «Динамо ».