Медина в «Спартаке», Медведев в 1/4 «Уимблдона», Андреева выбыла, Малком близок к Саудовской Аравии, Коляда приостановил карьеру, гребцов из России не будет на молодежном ЧМ и другие новости

1. Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА, подписав контракт до 2026 года. «Спартак» оригинально представил парагвайца, повторив сцену из фильма «Джентльмены» с попыткой похищения героя Мэттью Макконахи.

2. Даниил Медведев прошел Иржи Лехечку и впервые сыграет в 1/4 финала на «Уимблдоне». Карлос Алькарас победил финалиста-2021 Маттео Берреттини. Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача и встретится с Андреем Рублевым. Второй раз в истории сразу три россиянина вышли в 1/4 финала на «Большом шлеме».

Мирра Андреева выбыла в четвертом круге, упустив сет и брейк в матче против Мэдисон Киз. Кроме того, ее оштрафовали на очко: она дважды бросила ракетку в корт. Екатерина Александрова проиграла Арине Соболенко, Елена Рыбакина и Онс Жабер вышли в четвертьфинал.

3. Хавбек «Зенита» Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии, сообщил агент Тимур Гурцкая. Трансфер оценен в 50 млн евро, зарплата – 10-12 млн в год. «Зенит» заявил, что предложений не получал.

4. Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.

5. Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате мира в Болгарии, так как отказались подписать декларацию для допуска.

6. Сергей Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» – ему дают 20 млн евро в год. Саудовцы готовы заплатить «Лацио» 40 млн за хавбека.

7. ФХР выступила с заявлением о ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова: «Необходимо получить из НХЛ информацию о статусе игрока и после консультаций с ИИХФ принимать решение о его участии в чемпионате КХЛ».

8. «Фламенго» предложил «Зениту» 15 млн евро и бонусы за Клаудиньо, пишут в Бразилии.

9. КХЛ опубликовала изменения в правилах. Теперь запрещено держать шайбу за воротами больше 3 секунд, за открытие калитки будут удалять, а также отменен штраф за снятие экипировки при отказе от драки.

10. Еще трансферные новости. «Спартаку» предложили Наингголана, 35-летний хавбек сейчас без клуба. А сам «Спартак» предложил 15 млн евро за Санчеса «Тоттенхэму», 5 млн – возможная зарплата защитника. «Барсе» предлагали Неймара, но клуб отказался: тренеры считают, что он может испортить атмосферу. Каталонцы при этом хотят расстаться с 8 игроками. «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро, «Бавария» может вернуться к переговорам зимой. Больше трансферных новостей – в ленте тега.

11. Криштиану Роналду запустил бренд минеральной воды, но оказалось, что при рекламе использовались недостоверные данные – уровень pH не соответствует заявленному, а сама вода добывается в другом месте.

12. «Челси» показал новую домашнюю форму – пока без титульного спонсора. Она вдохновлена сезоном-1997/98. А «Ювентус» показал бело-розовую гостевую форму, где в узор вписан альпийский горный массив. На новой гостевой форме «Наполи» можно увидеть силуэт Везувия.

13. Экс-вратарь сборной Украины Андрей Пятов закончил карьеру в 39 лет и вошел в тренерский штаб «Шахтера». Он рекордсмен «горняков» по числу трофеев – 28.

14. Летняя лига НБА. «Майами» уступил «Финиксу» и другие результаты.

15. Олимпийский чемпион, экс-глава НОК Украины Сергей Бубка ведет бизнес в ДНР.

Цитаты дня.

ЦСКА о переговорах с Марио: «Он говорил странные вещи: «Вы должны заплатить агенту, тогда я перейду»

«Людей, которые не верят в Бога, стараюсь держать подальше – они опасные, могут сделать плохое и даже не понять». Костин об атеистах

Рабинер о Федотове: «Иван выглядит терпилой, пока молчит. Принято ли решение под давлением? Есть ли у этого человека гордость?»

Щербакова об олимпийском сезоне: «Чтобы держать оптимальный вес, пришлось над собой поиздеваться. Перепробовала все возможные и невозможные диеты»

Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»

Зарема о Медине в «Спартаке»: «Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под МакSим и борщ ест не морщась. Перед этим на сутки запереть в клубном музее с Кавазашвили»