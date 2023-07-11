Медина в «Спартаке», Медведев в 1/4 «Уимблдона», Андреева выбыла, Малком близок к Саудовской Аравии, Коляда приостановил карьеру, гребцов из России не будет на молодежном ЧМ и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА, подписав контракт до 2026 года. «Спартак» оригинально представил парагвайца, повторив сцену из фильма «Джентльмены» с попыткой похищения героя Мэттью Макконахи.

2. Даниил Медведев прошел Иржи Лехечку и впервые сыграет в 1/4 финала на «Уимблдоне». Карлос Алькарас победил финалиста-2021 Маттео Берреттини. Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача и встретится с Андреем Рублевым. Второй раз в истории сразу три россиянина вышли в 1/4 финала на «Большом шлеме».

Мирра Андреева выбыла в четвертом круге, упустив сет и брейк в матче против Мэдисон Киз. Кроме того, ее оштрафовали на очко: она дважды бросила ракетку в корт. Екатерина Александрова проиграла Арине Соболенко, Елена Рыбакина и Онс Жабер вышли в четвертьфинал.

3. Хавбек «Зенита» Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии, сообщил агент Тимур Гурцкая. Трансфер оценен в 50 млн евро, зарплата – 10-12 млн в год. «Зенит» заявил, что предложений не получал.

4. Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.

5. Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате мира в Болгарии, так как отказались подписать декларацию для допуска.

6. Сергей Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» – ему дают 20 млн евро в год. Саудовцы готовы заплатить «Лацио» 40 млн за хавбека.

7. ФХР выступила с заявлением о ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова: «Необходимо получить из НХЛ информацию о статусе игрока и после консультаций с ИИХФ принимать решение о его участии в чемпионате КХЛ».

8. «Фламенго» предложил «Зениту» 15 млн евро и бонусы за Клаудиньо, пишут в Бразилии.

9. КХЛ опубликовала изменения в правилах. Теперь запрещено держать шайбу за воротами больше 3 секунд, за открытие калитки будут удалять, а также отменен штраф за снятие экипировки при отказе от драки.

10. Еще трансферные новости. «Спартаку» предложили Наингголана, 35-летний хавбек сейчас без клуба. А сам «Спартак» предложил 15 млн евро за Санчеса «Тоттенхэму», 5 млн – возможная зарплата защитника. «Барсе» предлагали Неймара, но клуб отказался: тренеры считают, что он может испортить атмосферу. Каталонцы при этом хотят расстаться с 8 игроками. «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро, «Бавария» может вернуться к переговорам зимой. Больше трансферных новостей – в ленте тега.

11. Криштиану Роналду запустил бренд минеральной воды, но оказалось, что при рекламе использовались недостоверные данные – уровень pH не соответствует заявленному, а сама вода добывается в другом месте.

12. «Челси» показал новую домашнюю форму – пока без титульного спонсора. Она вдохновлена сезоном-1997/98. А «Ювентус» показал бело-розовую гостевую форму, где в узор вписан альпийский горный массив. На новой гостевой форме «Наполи» можно увидеть силуэт Везувия.

13. Экс-вратарь сборной Украины Андрей Пятов закончил карьеру в 39 лет и вошел в тренерский штаб «Шахтера». Он рекордсмен «горняков» по числу трофеев – 28.

14. Летняя лига НБА. «Майами» уступил «Финиксу» и другие результаты.

15. Олимпийский чемпион, экс-глава НОК Украины Сергей Бубка ведет бизнес в ДНР.

Цитаты дня.

ЦСКА о переговорах с Марио: «Он говорил странные вещи: «Вы должны заплатить агенту, тогда я перейду»

«Людей, которые не верят в Бога, стараюсь держать подальше – они опасные, могут сделать плохое и даже не понять». Костин об атеистах

Рабинер о Федотове: «Иван выглядит терпилой, пока молчит. Принято ли решение под давлением? Есть ли у этого человека гордость?»

Щербакова об олимпийском сезоне: «Чтобы держать оптимальный вес, пришлось над собой поиздеваться. Перепробовала все возможные и невозможные диеты»

Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»

Зарема о Медине в «Спартаке»: «Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под МакSим и борщ ест не морщась. Перед этим на сутки запереть в клубном музее с Кавазашвили»

20 комментариев

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Verhovn
Спартак можно поздравить, а ЦСКА....наверное нет. Деньги не ахти какие, но потеряли игрока хорошего. И на вход пока молчок. Это странно.
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justbored
Ответ DrDro
В коменты к новости про минералку Роналду будто адепты фигурки набежали. Неужели кто-то считает, что Роналду в разработке продукта участвует и в маркетинге? Я думаю его деятельность заканчивается на улыбочках в рекламе. А люди пишут, что он чуть ли не сам в лаборатории изобрёл эту воду и данные о химсоставе подделал)
"адепты фигурки" и адепты парочки Роналду-Месси это прямо настолько разные люди ))
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DrDro
В коменты к новости про минералку Роналду будто адепты фигурки набежали.
Неужели кто-то считает, что Роналду в разработке продукта участвует и в маркетинге?
Я думаю его деятельность заканчивается на улыбочках в рекламе.
А люди пишут, что он чуть ли не сам в лаборатории изобрёл эту воду и данные о химсоставе подделал)
+2
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Verhovn
Ответ Ксюша Каблукова
У нас текучка таких игроков постоянная)) Вообще не жалко))
У вас манагеры только делают вид что работают. И где моё любимое "Гинер всё купил".Ушло в прошлое.... 😄
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Maluma Amulam
Ответ Verhovn
Спартак можно поздравить, а ЦСКА....наверное нет. Деньги не ахти какие, но потеряли игрока хорошего. И на вход пока молчок. Это странно.
Это всегда так, ничего, держимся
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Verhovn
Ответ Dinamik1
Почему про ротенберга ни слова?Ведь он что то говорит.
А тебе оно надо? Мне бы как болельщику СКА, хотелось бы этого персонажа выкинуть из клуба. С ним не будет побед.
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Verhovn
Ответ justbored
Совет вам да любовь, парни))
Низко Хоботов.))
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justbored
Ответ Verhovn
Давай не будем об этом. На самом деле у Зенита и ЦСКА во взаимоотношениях очень хорошая история и я уверен, что ты её знаешь. Так зачем говница подкидываешь?
Совет вам да любовь, парни))
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Ксюша Каблукова
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Verhovn
Давай не будем об этом. На самом деле у Зенита и ЦСКА во взаимоотношениях очень хорошая история и я уверен, что ты её знаешь. Так зачем говница подкидываешь?
В 90-е бом жи гоняли за армейцев на драки, когда народу не хватало))Но это уже история, сейчас Питер для ЦСКА это как поют в песне Динамо "Мы к вам приедем"))
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Verhovn
Ответ justbored
Чот прям лошадок и в хвост и в гриву последние дни. Нет ли тут кармической связи с недавним братанием с поклонниками другого клуба? ))
Давай не будем об этом. На самом деле у Зенита и ЦСКА во взаимоотношениях очень хорошая история и я уверен, что ты её знаешь. Так зачем говница подкидываешь?
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Verhovn
Ответ Николай Глыбочко
"У вас, у нас". Вы только наблюдать можете открыв рот как богатеи от футбола им управляют. Современный российский футбол это мало про футбол, это в основном, бизнес.
Убедил, лейтенант очевидность. 😄
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Николай Глыбочко
Ответ Verhovn
У вас манагеры только делают вид что работают. И где моё любимое "Гинер всё купил".Ушло в прошлое.... 😄
"У вас, у нас". Вы только наблюдать можете открыв рот как богатеи от футбола им управляют. Современный российский футбол это мало про футбол, это в основном, бизнес.
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Verhovn
Ответ Ксюша Каблукова
Да игрок средний, а бучу такую подняли. Не стоит он того, чтобы за него бороться))Успокойся))
я бы на твоём месте так бы не веселился, друган.)))
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Verhovn
У вас манагеры только делают вид что работают. И где моё любимое "Гинер всё купил".Ушло в прошлое.... 😄
Да игрок средний, а бучу такую подняли.
Не стоит он того, чтобы за него бороться))Успокойся))
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Verhovn
Спартак можно поздравить, а ЦСКА....наверное нет. Деньги не ахти какие, но потеряли игрока хорошего. И на вход пока молчок. Это странно.
У нас текучка таких игроков постоянная))
Вообще не жалко))
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Dinamik1
Почему про ротенберга ни слова?Ведь он что то говорит.
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Трент Резнор
А что с Милинковичем-Савичем? Затяжная депрессия, в казино проиграл? Зачем он в 28 лет поехал к саудитам…
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