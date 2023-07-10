«Людей, которые не верят в Бога, стараюсь держать подальше – они опасные, могут сделать плохое и даже не понять». Костин об атеистах

Клим Костин назвал атеистов опасными людьми.

Нападающий « », ранее выступавший за «Сент-Луис» и «Эдмонтон», в интервью Sports.ru поделился мыслями о вере.

– Как в церквях в Северной Америке? Молитвы читают на русском или на английском?

– В православной церкви в Эдмонтоне служба шла на английском. В Сент-Луисе – на русском. В Лос-Анджелесе пара церквей, где чисто на русском. А есть где совмещают – и служба вместо двух часов идет четыре. Сначала читают на русском, потом на английском. Я на ней был, но отстоял не до конца.

В Эдмонтоне я утренние молитвы читал перед тренировкой и ночные перед сном. Около пяти минут обычно уделял. У батюшки узнавал, можно ли сокращать молитвы, чтобы не читать по 40 минут? Он ответил, что достаточно того, что ты веришь и что у тебя в душе.

– Когда проходишь мимо церквей – каждый раз крестишься?

– Да, всегда. Это вошло в привычку и иногда даже не замечаю этого. Некоторых людей это пугает.

– Сталкивался с атеистами, которые пытались навязать свою точку зрения?

– Не сталкивался. Мне не нужно что-то доказывать. У каждого свой взгляд, ты его никогда не навяжешь и никогда не будешь правым.

Стараюсь держать от себя подальше людей, которые не верят в Бога – они опасные, могут сделать что-то плохое и даже не понять. Считаю, если человек не верит, то ему не страшно совершать грех, так как он никого не боится. Иногда хочется совершить грешок, но вера останавливает.

Да, все мы не без греха. Если хочешь соблюдать все правила Библии и никогда не грешить – должен жить в монастыре и никогда не видеть женщин. Молиться с утра до ночи. Это большой труд. Мне не по силам, – сказал Костин.

«Человек без веры в Бога – опасный». Интервью Клима Костина – в НХЛ о нем заботился даже Макдэвид