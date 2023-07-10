«Людей, которые не верят в Бога, стараюсь держать подальше – они опасные, могут сделать плохое и даже не понять». Костин об атеистах

Теги Детройт Сент-Луис Эдмонтон НХЛ Клим Костин религия Хоккей

Клим Костин назвал атеистов опасными людьми.

Нападающий «Детройта», ранее выступавший за «Сент-Луис» и «Эдмонтон», в интервью Sports.ru поделился мыслями о вере.

– Как в церквях в Северной Америке? Молитвы читают на русском или на английском?

– В православной церкви в Эдмонтоне служба шла на английском. В Сент-Луисе – на русском. В Лос-Анджелесе пара церквей, где чисто на русском. А есть где совмещают – и служба вместо двух часов идет четыре. Сначала читают на русском, потом на английском. Я на ней был, но отстоял не до конца.

В Эдмонтоне я утренние молитвы читал перед тренировкой и ночные перед сном. Около пяти минут обычно уделял. У батюшки узнавал, можно ли сокращать молитвы, чтобы не читать по 40 минут? Он ответил, что достаточно того, что ты веришь и что у тебя в душе. 

– Когда проходишь мимо церквей – каждый раз крестишься?

– Да, всегда. Это вошло в привычку и иногда даже не замечаю этого. Некоторых людей это пугает.

– Сталкивался с атеистами, которые пытались навязать свою точку зрения?

– Не сталкивался. Мне не нужно что-то доказывать. У каждого свой взгляд, ты его никогда не навяжешь и никогда не будешь правым. 

Стараюсь держать от себя подальше людей, которые не верят в Бога – они опасные, могут сделать что-то плохое и даже не понять. Считаю, если человек не верит, то ему не страшно совершать грех, так как он никого не боится. Иногда хочется совершить грешок, но вера останавливает.

Да, все мы не без греха. Если хочешь соблюдать все правила Библии и никогда не грешить – должен жить в монастыре и никогда не видеть женщин. Молиться с утра до ночи. Это большой труд. Мне не по силам, – сказал Костин.

«Человек без веры в Бога – опасный». Интервью Клима Костина – в НХЛ о нем заботился даже Макдэвид

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88 комментариев

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Logan in
Верующие на столько добры, что придумали крестовые походы и инквизицию в целях просвящения
+118
-5
+113
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Аризона Койотис
Скажи это криминальным авторитетам из 90-х, которые купались в крови и строили церкви)
+110
-5
+105
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Gord Lane
Пойду сделаю что нибудь плохое и не пойму этого.
+85
-5
+80
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antineutrino
напомню, что официально РПЦ целиком и полностью поддерживает войну
+77
-5
+72
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Мишаня Кашников
Ответ Logan in
Верующие на столько добры, что придумали крестовые походы и инквизицию в целях просвящения
головы ещё режут неверным но это из современного
+65
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+64
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Tiestorzn17
Верующие зато молодцы, убивают друг друга миллионами из за споров чей воображаемый друг лучше веками.
Столько людей, сколько религия убила, ни одна болезнь не унесла и не одно стихийное бедствие.
+56
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андрей кольцов
Че это они мои чувства неверующего оскорбляет
+53
-6
+47
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Alex Serpen
Вот блин, а меня в 21 веке от грехов останавливает этика и мораль, иногда ещё и УК РФ.
Не знал, что вера в волшебных персонажей, ака Дед Мороз, насколько важна...
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Егор Павлов
Стараюсь не связываться с верующими людьми. Когда у человека нет критического, аналитического мышления он может сделать что то плохое и даже не понять это.
+39
-2
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Digger86
«Убей их всех, Бог узнает своих» - Арно́льд Амальри́к, аббат монастыря Сито, 1209 год
+35
-2
+33
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RWB#0
🤡
+30
-4
+26
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Дмитрий
Ответ Олег Пашинин
напомню,что нацисты и тогда и сейчас атеисты
Напомню о надписи гот мит унц на ремнях у солдат одной армии середины 20 века
+26
0
+26
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Просто я
Чувак, вся история последних (как минимум) пары сотен лет, говорит нам о том, что религиозные люди совершенно не менее, чем атеисты, склонны к насилию и преступлениям (а, возможно, и наоборот). Ну что ты несешь?
+25
-2
+23
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Vvild
"Иногда хочется совершить грешок, но вера останавливает."
Собственно, вся суть. Меня как-то другие вещи останавливают - совесть, воспитание, внутреннее стремление к добру, но точно не слепая вера в божество.
+24
-1
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Daishi
Атеисты гораздо честнее нынешних "верующих", которые за день могут спокойно наблудить все 7 смертных грехов, потом лицемерно сходить поставить свечку, якобы обнулиться и опять по кругу. Греши и кайся по графику сутки через двое.)
+17
0
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Кирилл Новокщенов
Если человеку, чтобы не совершить дурной поступок, нужен надзор бога сверху, то ничего хорошего и доброго в этом человеке нет.
+16
0
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Minsk Belarus
Ответ s_kapa
Обычно наоборот бывает
именно, за всю историю человечества на религиозной почве истребляли миллионы людей, а так религия это ни что иное как средство манипуляции, особо ушлые в древние времена и придумали способ управлять толпой себе подобных
+13
-1
+12
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antineutrino
Ответ Олег Пашинин
напомню,что нацисты и тогда и сейчас атеисты
Сразу после прихода к власти Гитлер запретил организации, поддерживающие свободу вероисповедания (такие как немецкая Лига Вольнодумцев) и организовал «движение против безбожников». В 1933 году он заявил: «Мы начали борьбу против атеистического движения, и она не ограничилась несколькими теоретическими декларациями: мы его искореняли».
+12
0
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Dikki Shelton
Вера в Бога, дело исключительно личное для каждого человека. Это никак не влияет на степень его опасности для кого либо.
+12
-1
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ДудьСдулся
Ответ Аризона Койотис
Скажи это криминальным авторитетам из 90-х, которые купались в крови и строили церкви)
Зачем далеко в 90-е ходить.
Достаточно посмотреть на последние пасхальные службы в российском телевизоре.
К сожалению, от них сложно держаться подальше.
Они приходят в ваш дом без приглашения...
+10
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Дмитрий
Ответ antineutrino
напомню, что официально РПЦ целиком и полностью поддерживает войну
А еще про РПЦ в Библии ни слова))
+9
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Илья Савчук
так на дворе не Средние века, атеизм вполне нормален для 21 века. Ну глядя нынче на церковь и ее "богоугодные" высказывания, вполне логично,что растет число атеистов.
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ЦСКА1960
Ответ Вечно в бане
Я правильно понимаю, что сколотить капитал и приумножать его, на торговле, например, героином, а потом построить церковь - это придти к покаянию? И героин обнуляется?
Именно. "В детстве я молил Бога о велосипеде потом понял, что Бог работает по-другому я украл велосипед и стал молить Бога о прощении." ©
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Pikachu Pikachu
Если человека от совершения дурного поступка удерживает только страх наказания после смерти, то грош цена праведности такого человека
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Вечно в бане
Ответ Пинающий Достоинства
Церкви они уже строили после того как к чему-то пришли, и во многом образом чудесно уцелели…что мешает им к покаянию придти …!?
Я правильно понимаю, что сколотить капитал и приумножать его, на торговле, например, героином, а потом построить церковь - это придти к покаянию? И героин обнуляется?
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