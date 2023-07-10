Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»

Теги Хетафе серия А Италия Ла Лига Дженоа ЛГБТ Якуб Янкто контент Футбол

Министр спорта Италии неоднозначно воспринял каминг-аут Якуба Янкто.

Полузащитник сборной Чехии, совершивший каминг-аут в феврале, близок к переходу из «Хетафе» в «Дженоа». Министр спорта Италии Андреа Абоди ответил на вопрос о переходе игрока-гея в Серию А. 

«Общество в целом, вероятно, все еще может сделать несколько шагов вперед. Для меня он [Янкто] в первую очередь человек, а во вторую – спортсмен.

Я не делю людей по признакам, которые касаются личного выбора. Если быть столь же искренним, то я вообще не люблю показуху, но личный выбор следует уважать. Я остановлюсь на этом», – сказал Абоди. 

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30 комментариев

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Arctic
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Какая разница, гей он или нет?
Этот вопрос стоит задать Янкто, ведь именно он посчитал, что общественности остро необходимо узнать о том, что он гей.
+23
-5
+18
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Монморенси
Как говорит нынче молодёж - это база.
+20
-6
+14
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Леван Мкртчян
Ответ Сергей Васильев
Какие ещё "шаги вперёд"? Рассказать всему миру, что ты гей - это не шаг вперёд, это либо тупизна, либо попытка привлечь внимание, либо и то и другое. Да, человек может родиться геем, это нормально. Но зачем рассказывать об этом в соцсети, особенно, если ты футболист, публичный человек?
Человек не может родиться геем -- может только стать
+15
-11
+4
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QWertY
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Учёные доказали, что можно
Британские ученые?
+6
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Заяцволк
Ах эти красивые либеральные речи "Личный выбор надо уважать, у каждого свои вкусы, каждый имеет право на мнение" и т.п. ) Блин, а если у какого-то чувака личный выбор - экстремизм и терроризм, этот его выбор тоже уважать надо ? Ну да, наши либеральцы скажут, что и это надо уважать, "это же их мнение" ) Хватит уже этого стыда. Именно за выбор, если он неадекватный в цивилизованном мире, и можно предъявлять
Терроризм и экстремизм вредят государству и обществу. Сексуальная ориентация нет. Либерализм предполагает свободу выбора человека в рамках закона, и чтобы это не вредило остальным!
+4
-1
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Oleg Kyakh-Ogly
Ответ Заяцволк
Ах эти красивые либеральные речи "Личный выбор надо уважать, у каждого свои вкусы, каждый имеет право на мнение" и т.п. ) Блин, а если у какого-то чувака личный выбор - экстремизм и терроризм, этот его выбор тоже уважать надо ? Ну да, наши либеральцы скажут, что и это надо уважать, "это же их мнение" ) Хватит уже этого стыда. Именно за выбор, если он неадекватный в цивилизованном мире, и можно предъявлять
Абсолютно согласен. Сплошная подмена ценностей. При чем они забыли, что еще в 30х 40х годах прошлого века, в той же либеральной нынче Англии геев ждала тюрьма или хим кастрация на их выбор. И никто там не кричал, что обижают бедных говномесов...В Турции на отдыхе разгулявшиеся голандские геи году в 2006 достали свои стручки и стали сточать ими своим подружкам мужского пола при всех днем по губам у центрального бассейна, при детях, женщинах пожилых людях. Правда тут же выхватили жестких люлей, и при чем турки в том числе полиция слова нам не сказали, а голандцев тактично предупредили, что еще раз подобное повторится и им после турецкой тюрьмушки небо с овчинку покажется. Но вот я очень не хочу, что бы мои дети наблюдали подобное когда-либо, и дети моих детей тоже. И что бы моя 6тилетняя дочь на тот момент задавала мне вопросы почему дядя с дядей целовается тоже не хочу. Я в принципе очень толерантен к геям, имею даже их в знакомых, так вот дома у себя пусть что хотят делаю, хоть по книжкам маркиза де сада, но видеть этого в обществе я простите не желаю. И это нормально!
+4
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Леван Мкртчян
Человек не может родиться геем -- может только стать
Да уж, придумали тоже родится геем, это во многом зависит от среды где родился человек, от общества вокруг, от семейной обстановки, есть тысячи примеров, где дети рождались в паре лесби и воспитывались в других семьях где есть геи, но они не стали таковыми, хотя некоторые убеждены что именно есть какой то ген. Хотя ответ на этот вопрос довольно прост, если у мужчин много тестестерона он на 95 процентов натурал, а если много эстрогена то соответственно шансов стать геем больше. Но совершенно ясно что при рождении все малыши примерно с одинаковым уровнем генов и только дальнейшее развитие и среда вокруг влияют на половое влечение.
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Александр Смирнов
Ответ Трент Резнор
Якуб не туда воюет
Якуб не туда суёт
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Arctic
Этот вопрос стоит задать Янкто, ведь именно он посчитал, что общественности остро необходимо узнать о том, что он гей.
Благо, после этого он не говорил об этом
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Леван Мкртчян
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
25 процентов тоже не маленькая цифра.
Да -- немаленькая цифра.
Но тут вопрос сути. Человек пишет что "геем можно родиться", а я ответил что нет.
Как пример: Есть люди которые рождаются с генетической предрасположенностью к какой-либо болезни , например к онкологии, со схожей ( иногда даже выше) вероятностью.
Но это не значит , что они родились уже с онкологией.
Родились они здоровые, но риск получить эту болячку на дистанции жизни , оценивается у них вероятностью 1к4 ( ну или какой-то другой процент в каждом конкретном случае)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Леван Мкртчян
Ученые доказали, что максимальная генетическая предрасположенность к этому не может превышать порога 25% ( это максимум) Так что не может. Я уже скидывал тут ссылку на это исследование.
25 процентов тоже не маленькая цифра.
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Vladislav Asadullin
Янкто это?
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ARIGAMI ARIGAMI
Какая разница, гей он или нет?
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Александр Смирнов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Учёные доказали, что можно
не оправдывайте себя
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Игорь Кинг
Ответ Сергей Васильев
Какие ещё "шаги вперёд"? Рассказать всему миру, что ты гей - это не шаг вперёд, это либо тупизна, либо попытка привлечь внимание, либо и то и другое. Да, человек может родиться геем, это нормально. Но зачем рассказывать об этом в соцсети, особенно, если ты футболист, публичный человек?
геем не рождаются
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Леван Мкртчян
Ответ Монморенси
Как говорит нынче молодёж - это база.
Как говорят нынче любители каламбуров : Янкто , наконец-то ответил на свой же вопрос.

#ГордостьЯнвименительномпадеже
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Трент Резнор
Якуб не туда воюет
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vaniaEee
Уволят же….
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