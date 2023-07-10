Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»

Министр спорта Италии неоднозначно воспринял каминг-аут Якуба Янкто.

Полузащитник сборной Чехии, совершивший каминг-аут в феврале, близок к переходу из « » в « ». Министр спорта Италии Андреа Абоди ответил на вопрос о переходе игрока-гея в Серию А.

«Общество в целом, вероятно, все еще может сделать несколько шагов вперед. Для меня он [ ] в первую очередь человек, а во вторую – спортсмен.

Я не делю людей по признакам, которые касаются личного выбора. Если быть столь же искренним, то я вообще не люблю показуху, но личный выбор следует уважать. Я остановлюсь на этом», – сказал Абоди.