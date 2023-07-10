Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»
Министр спорта Италии неоднозначно воспринял каминг-аут Якуба Янкто.
Полузащитник сборной Чехии, совершивший каминг-аут в феврале, близок к переходу из «Хетафе» в «Дженоа». Министр спорта Италии Андреа Абоди ответил на вопрос о переходе игрока-гея в Серию А.
«Общество в целом, вероятно, все еще может сделать несколько шагов вперед. Для меня он [Янкто] в первую очередь человек, а во вторую – спортсмен.
Я не делю людей по признакам, которые касаются личного выбора. Если быть столь же искренним, то я вообще не люблю показуху, но личный выбор следует уважать. Я остановлюсь на этом», – сказал Абоди.
Но тут вопрос сути. Человек пишет что "геем можно родиться", а я ответил что нет.
Как пример: Есть люди которые рождаются с генетической предрасположенностью к какой-либо болезни , например к онкологии, со схожей ( иногда даже выше) вероятностью.
Но это не значит , что они родились уже с онкологией.
Родились они здоровые, но риск получить эту болячку на дистанции жизни , оценивается у них вероятностью 1к4 ( ну или какой-то другой процент в каждом конкретном случае)
#ГордостьЯнвименительномпадеже