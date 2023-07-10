Анна Щербакова рассказала, что в олимпийском сезоне испытывала трудности с контролем веса.

– Что с диетами? Следила за собой или боженькой поцелованная и вообще не было проблем с весом?

– До олимпийского сезона у меня все обстояло хорошо. То ли генетика, то ли возраст детский – вообще никаких проблем, ела что хотела.

В олимпийский сезон начался переходный возраст, стало тяжелее следить за весом. Чтобы держать оптимальный вес, мне пришлось этот год над собой поиздеваться. Перепробовала все возможные и невозможные диеты.

Год я выдержала, продержалась в том весе. И дальше хотелось расслабиться, отпустить себя – начала есть нормально. Естественно, сразу поправилась.

– На сколько?

– Не люблю называть...

– А твой идеальный вес – на Олимпиаде сколько?

– Никогда не говорила нигде, сколько я вешу. В тот сезон 42 кг считался мой хороший вес. Но к Олимпиаде похудела еще больше.

Сейчас все приходит в норму – я научилась балансировать – есть правильно, нормально, не голодать, не поправляться. Была в поиске этого баланса, сейчас постепенно его нахожу, – сказала фигуристка в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».