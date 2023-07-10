Щербакова об олимпийском сезоне: «Чтобы держать оптимальный вес, пришлось над собой поиздеваться. Перепробовала все возможные и невозможные диеты»
Анна Щербакова рассказала, что в олимпийском сезоне испытывала трудности с контролем веса.
– Что с диетами? Следила за собой или боженькой поцелованная и вообще не было проблем с весом?
– До олимпийского сезона у меня все обстояло хорошо. То ли генетика, то ли возраст детский – вообще никаких проблем, ела что хотела.
В олимпийский сезон начался переходный возраст, стало тяжелее следить за весом. Чтобы держать оптимальный вес, мне пришлось этот год над собой поиздеваться. Перепробовала все возможные и невозможные диеты.
Год я выдержала, продержалась в том весе. И дальше хотелось расслабиться, отпустить себя – начала есть нормально. Естественно, сразу поправилась.
– На сколько?
– Не люблю называть...
– А твой идеальный вес – на Олимпиаде сколько?
– Никогда не говорила нигде, сколько я вешу. В тот сезон 42 кг считался мой хороший вес. Но к Олимпиаде похудела еще больше.
Сейчас все приходит в норму – я научилась балансировать – есть правильно, нормально, не голодать, не поправляться. Была в поиске этого баланса, сейчас постепенно его нахожу, – сказала фигуристка в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».
Зато когда она стала набирать нормальный весь после Игр, народ кричал "какая она толстая"))
Лутц и флип у нее самые низкие в группе.
Но результаты налицо: ЗОЛОТЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ.