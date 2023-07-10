Щербакова об олимпийском сезоне: «Чтобы держать оптимальный вес, пришлось над собой поиздеваться. Перепробовала все возможные и невозможные диеты»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Ляйсан Утяшева Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, что в олимпийском сезоне испытывала трудности с контролем веса.

– Что с диетами? Следила за собой или боженькой поцелованная и вообще не было проблем с весом?

– До олимпийского сезона у меня все обстояло хорошо. То ли генетика, то ли возраст детский – вообще никаких проблем, ела что хотела.

В олимпийский сезон начался переходный возраст, стало тяжелее следить за весом. Чтобы держать оптимальный вес, мне пришлось этот год над собой поиздеваться. Перепробовала все возможные и невозможные диеты.

Год я выдержала, продержалась в том весе. И дальше хотелось расслабиться, отпустить себя – начала есть нормально. Естественно, сразу поправилась.

– На сколько?

– Не люблю называть...

– А твой идеальный вес – на Олимпиаде сколько?

– Никогда не говорила нигде, сколько я вешу. В тот сезон 42 кг считался мой хороший вес. Но к Олимпиаде похудела еще больше.

Сейчас все приходит в норму – я научилась балансировать – есть правильно, нормально, не голодать, не поправляться. Была в поиске этого баланса, сейчас постепенно его нахожу, – сказала фигуристка в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». 

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
buturlinomo
Бедные девчонки, после таких ограничений начинают нормально питаться, а им тут же орут Толстая:(
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Да уж.. Аня была очень худенькая на ОИ.
Зато когда она стала набирать нормальный весь после Игр, народ кричал "какая она толстая"))
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elenstvo
42!!! а к Олимпиаде еще меньше!
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оле-Лукойе
Ответ Olga.t
Да уж.. Аня была очень худенькая на ОИ. Зато когда она стала набирать нормальный весь после Игр, народ кричал "какая она толстая"))
Это было смешно, когда Аню обвиняли в личном весе, писали, какие у неё щеки, а сейчас те же самые люди почему-то молчат, глядя на сашины фотографии, особенно в её костюме русалочки.
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoria Petrovskaya
Ответ Elenstvo
42!!! а к Олимпиаде еще меньше!
Так она маленького роста. Поэтому не такой уж и критический вес.
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Ответ Kristine Kristine
Мда, такие эксперименты весом просто так не проходят. Блин, 42?
В пик формы при ее росте на тот момент это нормально
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi Vi
Ответ Kristine Kristine
Мда, такие эксперименты весом просто так не проходят. Блин, 42?
От роста зависит, они же маленькие. Я спокойно жила с 43 без диет и ростом 157
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kate_ko
Ответ Elenstvo
42!!! а к Олимпиаде еще меньше!
если позволите, то на своем опыте скажу, что при росте до 1,60 м, 42 это очень даже нормальный вес. вот менее 40 очень тяжело, да( 42 вполне рабочий вес, особенно если мышцы в порядке
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezhik38
Ответ Лакс
Меньше 42 значит был на ОИ. Тоже у Утяшевой Валиева сказала, что вес был 45 на ОИ, и при этом прыгала выше обеих на 10+см ( по экранной графике на ПП лички).
Валиева кроме тулупа ничего прыгать не умеет...))
Лутц и флип у нее самые низкие в группе.
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lanna
Ответ Kristine Kristine
Мда, такие эксперименты весом просто так не проходят. Блин, 42?
42 не критично в юном возрасте при ее росте, да и она тоненькая сама по себе, плюс физические нагрузки. Я и без спорта так весила питаясь всем подряд лет до 20, проблем со здоровьем и не было.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Ответ Kristine Kristine
Ее рост 159 см, вес ниже 42 кг - это на 10 кг ниже нижней границы нормы.
Давайте без норм. Мне в Анином возрасте тоже вдалбливали про 10 кг ниже нормы, когда я абсолютно хорошо себя чувствовала в том весе, который был и никакие 10 лишних кг не нужны были
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Ответ Jessi
А что там так долго из выпуска убирали?
Теперь уже и не узнаем.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varick
Ответ Anna Morgan
Видели, знаем:сквизи, пищевая пленка и ещё бог знает что, только докторам клиники Анна известно что.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sprosonic
Ответ Лакс
Меньше 42 значит был на ОИ. Тоже у Утяшевой Валиева сказала, что вес был 45 на ОИ, и при этом прыгала выше обеих на 10+см ( по экранной графике на ПП лички).
Аня всегда была наверное самая тонкая из своего возраста. У Камилы мне кажется вся разница в весе в бёдрах - такие больше у подходят велогонщице, а не фигуристке( за счёт них и прыжок выше), а ну и плечи помассивнее Аниных будут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Голубева
Ответ ezhik38
Валиева кроме тулупа ничего прыгать не умеет...)) Лутц и флип у нее самые низкие в группе.
Лучше один прыжок, но качественно, чем 5, но как попало с недокрутами) количество - не значит качество.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viewer.
Ответ Лека-Лека
Вот наши чемпионки мучаются. Алинка говорила, что на ОИ вообще воду не пила, только рот полоскала. Но результаты налицо: ЗОЛОТЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ.
Это,наверное,только какое-то время перед прокатом.Не сутками же она без воды обходилась.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kristine Kristine
Ответ Marya Y
А кто из девчонок на ОИ поражал габаритами? Сотникова, Липницкая, Загитова, Медведева, Сотскова, Щербакова, Трусова, Валиева? Они все вес держат, тем более - в олимпийский сезон. Медведева говорила, что так мало она больше никогда не весила. Всё для результата.
Я все понимаю, что у всего есть своя цена. Ну блин, на голодных детей смотреть это страшно. Удивляет всеобщее отношение «ну подумаешь»
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Вот наши чемпионки мучаются. Алинка говорила, что на ОИ вообще воду не пила, только рот полоскала.
Но результаты налицо: ЗОЛОТЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ.
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий