«Барса» хочет расстаться с 8 игроками. Если удастся, могут подписать опорника и правого защитника

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Матеу Алемани Франк Кессиэ Клеман Лангле Алекс Кольядо Эрик Гарсия Ферран Торрес Серджиньо Дест Нико Гонсалес Ансу Фати Пабло Торре Футбол

«Барселона» намерена расстаться с восемью футболистами в летнее трансферное окно.

По данным As, после расторжения контракта с Самюэлем Умтити каталонцы намерены расстаться с Клеманом Лангле и Серджиньо Дестом, ситуация вокруг которых уже беспокоит клуб. Эти игроки получают высокие зарплаты, поэтому «Барса» хочет избавиться от них любой ценой.

С Нико Гонсалесом и Алексом Кольядо не так сильно спешат расстаться, однако все указывает на то, что они продолжат карьеры (как минимум, в краткосрочной перспективе) в других клубах.

Помимо этих четверых футболистов, «Барселона» рассматривает возможность продажи пяти игроков из основного состава. Это Пабло Торре, у которого много вариантов аренд. Тренерский штаб считает, что ему нужна регулярная игровая практика, так как ее получение позволит не тормозить прогресс игрока.

Расстаться готовы и с Франком Кессиэ, который готов уйти после разговора с Хави, состоявшегося несколько недель назад. Отмечается, что полузащитник согласится только на очень выгодное предложение.

«Барса» также хочет продать Феррана Торреса, однако организовать его трансфер очень сложно. Если поступит интересное предложение по Эрику Гарсии, его продадут, несмотря на доверие тренерского штаба. Также продать готовы Ансу Фати, но он категорически отказывается уходить. Столь сильное желание остаться в «Барсе» высоко оценили в руководстве, поэтому Фати могут предоставить последний шанс проявить себя.

Отмечается, что троим из четырех последних игроков придется уйти. В противном случае Матеу Алемани и Деку будет сложно удовлетворить пожелания Хави по усилению состава.

Если Алемани удастся организовать уход восьми из перечисленных футболистов, то «Барса» сможет подписать еще двоих новичков этим летом: опорного полузащитника и правого защитника.

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29 комментариев

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войд
Ответ Рычаг лапорты
Предлагаю барсе просто предложить эти поленья саудитам, они без вопросов заберут. Еще и заплатят так чтоб хватило зарегать всех.
Саудиты конечн те ещё транжиры,но не столько чтобы покупать всякий мусор)
+21
-3
+18
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Max Semenik
Совсем недавно Торреса привезли за нехилые деньги, когда оных катастрофически не хватало - казалось бы, в такой ситуации на него рассчитывали как на спасителя. А теперь от него избавляются, и полностью его трансфер им не отбить.
+10
-1
+9
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Рычаг лапорты
Предлагаю барсе просто предложить эти поленья саудитам, они без вопросов заберут.
Еще и заплатят так чтоб хватило зарегать всех.
+15
-7
+8
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kaka10
Иначе Барса снова жестоко расторгнет с ними контракт и нагло выплатит им полную неустойку
+3
0
+3
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Ja BRITER
Ответ Никита Мальковский
Пабло и Фати нужно попытаться оставить ну и Нико если получится
не понимаю, почему Нико не дают шансов заиграть в клубе. парень давно дошел до нужного возраста, поиграл в клубах попроще. он может стать как минимум хорошим запасным
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Роман
Ваши ожидания ваши проблемы (с)
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Max Semenik
Ответ red hikkikomori
С другой стороны, не стоит держать игрока , который не подходит, только из-за того что потратили на него большую сумму. Это как в бизнесе : если ты вложился, но у тебя не пошло - лучше вовремя выйти из дела, вложенные деньги ты потеряешь, но убережешь себя от ещё больших потерь .
Ну да - я критикую за покупку, а не за желание избавиться. Честно говоря, тогда у них было достаточно проблем в составе, зачем было все ресурсы вбухивать в одного игрока именно на эту позицию - загадка.
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Slavish Daisy
Ответ войд
Саудиты конечн те ещё транжиры,но не столько чтобы покупать всякий мусор)
Кессье они ещё могут купить а вот Данное и Деста навряд-ли
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Экселлент
Ответ Пепси пеналдувич
Фреснеда и Ромеу?
Вариант с Фреснедой становится всё менее возможным, но не до конца исключён,причина конечно же в финансах, Валльядолид хочет 10 млн. В Барсе считают, что это дороговато за него, а тем временем, за правым защитником выстроились другие клубы
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Nogoi89
Мне кажется Лапорта не оправдал ожидания, да он лучше Барто, но косяки есть. Некрасиво вышло с Месси и Суаресом, достаточно дорогие трансферы с помощью рычагов, которые не сказать, что взлетели. Ферран за 75, который не заиграл. Старый Левандовски за кучу денег, которого тоже не вписали до конца. Рафинья за 75 на фоне этих двух выглядит не так плохо. И до сих пор проблемы с финансами и подписаниями.
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mars
Полуяхтов и Гвинейский
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Денис Балаш
Торре аренда Реал С
Нико продаж 10 млн Вильяреал ,Милан,Байр
Дест продаж 10 млн Интер,АПЛ,Ланс
Лангле продаж 10 млн Ювентус,Интер,АПЛ
Кольядо бесплатно
Тенас бесплатно
Кессье 20 млн АПЛ,Интер,Наполи
Фати продаж 35 млн Бавария,АПЛ,Интер
Ферран якщо 40 млн дешевше не потрибно
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Никита Мальковский
Пабло и Фати нужно попытаться оставить ну и Нико если получится
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Пепси пеналдувич
Фреснеда и Ромеу?
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ApXuMaHqPuT
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет! (c)😑
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Ramin Mamedov
подобную новость уже 2-3 недели как пишут) до сих пор вроде только разорвали контракт с Умтити, гениальный Лапорта и его команда)
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Алекс Самойлов
Ответ Пепси пеналдувич
Фреснеда и Ромеу?
Канселу и Кимихх. ахахаха
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Ja BRITER
купим опорного полузащитника, вместо того, что взяли прошлым летом и правого защитника, вместо того, что купили позапрошлым летом. гениально. а в атаке кто выйдет? только Дембеле и Рафинья остаются (ну, допустим, и Фати, если продадут Торреса)
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red hikkikomori
Ответ Max Semenik
Совсем недавно Торреса привезли за нехилые деньги, когда оных катастрофически не хватало - казалось бы, в такой ситуации на него рассчитывали как на спасителя. А теперь от него избавляются, и полностью его трансфер им не отбить.
С другой стороны, не стоит держать игрока , который не подходит, только из-за того что потратили на него большую сумму. Это как в бизнесе : если ты вложился, но у тебя не пошло - лучше вовремя выйти из дела, вложенные деньги ты потеряешь, но убережешь себя от ещё больших потерь .
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werowolf-gears
Ответ mars
Полуяхтов и Гвинейский
Где они кстати?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Nogoi89
Мне кажется Лапорта не оправдал ожидания, да он лучше Барто, но косяки есть. Некрасиво вышло с Месси и Суаресом, достаточно дорогие трансферы с помощью рычагов, которые не сказать, что взлетели. Ферран за 75, который не заиграл. Старый Левандовски за кучу денег, которого тоже не вписали до конца. Рафинья за 75 на фоне этих двух выглядит не так плохо. И до сих пор проблемы с финансами и подписаниями.
Суареса всё-таки выгнал Бартомеу, а Торрес стоил 55 млн.
Ну а проблемы с финансами будут преследовать до тех пор, пока не закончатся контракты всех, кого подписывал Бартомеу. Этого придётся ждать ещё год или два.
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Moscwow
Ответ Евгений Шазиев
Я чет не понимаю. Почему Реал может покупать кого угодно и за какие угодно деньги, а Барсу придушили какими-то мутными правилами финансового фэйр-плэй. На ум приходит только одно - предпочтения Тебаса.
А может просто у Реала есть деньги, а у Барсы их нет
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Syndycate
Ответ Евгений Шазиев
Я чет не понимаю. Почему Реал может покупать кого угодно и за какие угодно деньги, а Барсу придушили какими-то мутными правилами финансового фэйр-плэй. На ум приходит только одно - предпочтения Тебаса.
Проделки злого Переса, очевидно же
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Syndycate
Проделки злого Переса, очевидно же
Тебаса.
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