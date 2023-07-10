«Барселона» намерена расстаться с восемью футболистами в летнее трансферное окно.

По данным As, после расторжения контракта с Самюэлем Умтити каталонцы намерены расстаться с и , ситуация вокруг которых уже беспокоит клуб. Эти игроки получают высокие зарплаты, поэтому «Барса» хочет избавиться от них любой ценой.

С Нико Гонсалесом и не так сильно спешат расстаться, однако все указывает на то, что они продолжат карьеры (как минимум, в краткосрочной перспективе) в других клубах.

Помимо этих четверых футболистов, « » рассматривает возможность продажи пяти игроков из основного состава. Это Пабло Торре, у которого много вариантов аренд. Тренерский штаб считает, что ему нужна регулярная игровая практика, так как ее получение позволит не тормозить прогресс игрока.

Расстаться готовы и с , который готов уйти после разговора с Хави, состоявшегося несколько недель назад. Отмечается, что полузащитник согласится только на очень выгодное предложение.

«Барса» также хочет продать Феррана Торреса, однако организовать его трансфер очень сложно. Если поступит интересное предложение по Эрику Гарсии, его продадут, несмотря на доверие тренерского штаба. Также продать готовы Ансу Фати, но он категорически отказывается уходить. Столь сильное желание остаться в «Барсе» высоко оценили в руководстве, поэтому Фати могут предоставить последний шанс проявить себя.

Отмечается, что троим из четырех последних игроков придется уйти. В противном случае Матеу Алемани и Деку будет сложно удовлетворить пожелания Хави по усилению состава.

Если Алемани удастся организовать уход восьми из перечисленных футболистов, то «Барса» сможет подписать еще двоих новичков этим летом: опорного полузащитника и правого защитника.