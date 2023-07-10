Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА. Контракт – до 2026 года

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Хесус Медина Футбол

Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.

Красно-белые сообщили о подписании контракта с полузащитником сроком до июня 2026 года.

Фото: сайт «Спартака»

Сообщалось, что ЦСКА получит 6+1 млн евро от «Спартака», а зарплата Медины в новом клубе увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год.

ЦСКА подписал парагвайца зимой 2022-го бесплатно. Появлялась информация о том, что в качестве подъемных Хесус получил 1,5 млн евро.

Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. С клубом он стал обладателем Фонбет Кубка России и занял 2-е место в минувшем розыгрыше Мир РПЛ.

Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.

Меня вообще не смущает прямой переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды

Материалы по теме

143 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KKA
Конокрады )
+154
-8
+146
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Ivan Petrov
Ушёл на повышение
Ну из команды со второго места и победителя Кубка перейти в команду с 3 места и вылетевшую в Кубке от Акрона - это конечно «повышение» )
+96
-23
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ну что ж, добро пожаловать и удачи!
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ KKA
Конокрады )
Ну это слишком, цыгани не мы, бабки уплочены 😊. Так скажем не плохую лошадку взяли
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
erabog@icloud.com
Да норм пацаны, что вы, он же реально легионер, отношения между командами его особо не интересуют. Бойкот он нам не устраивал, играл нормально, да пусть идет и пылить за мясных, что такого то. Да еще и 7 лямов нам принес. По-моему нормальная сделка
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Ответ евГений
Прям как в очном матче Ой...
Глаза на таблицу
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zska1962
Непредсказуемо, зачем тогда обещание. Балабол хренов.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Ответ Александр Химарин
Добро пожаловать в семью, Хесус)
Поакккуратней. Раз кинул ЦСКА, то и Спартак легко кинет и в Зенит свалит. iudy они такие
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Спасибо, Спартак. Надеюсь за эти 7 млн возьмём двух Медин и унизим вас снова
+24
-18
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евГений
Ответ Aleksandr Danilov
Спасибо, Спартак. Надеюсь за эти 7 млн возьмём двух Медин и унизим вас снова
Прям как в очном матче
Ой...
+21
-16
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конь Мюллера
Провалится вместе с фернандесом
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wonderwall
добро пожаловать в Спартак!
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RS7
Свежее мясо 🥩 🐽
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihmesh35
Ответ Stanislav Orlov
цска команда...
которая может всё
+18
-15
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мартинелли
Ответ S. A.
Поакккуратней. Раз кинул ЦСКА, то и Спартак легко кинет и в Зенит свалит. iudy они такие
Каким образом он кинул ЦСКА, если ЦСКА сам его продал
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flypx
Не вижу смысла горевать.
Игрок конечно достаточно неплохой, но взять его почти бесплатно (только подписной бонус) и отдать за 6+ млн это хорошая сделка.
Главное чтобы у нас было несколько хороших трансферов на вход, тогда о Медине никто и вспоминать не будет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angryman
Ответ myacsess
ты реально в такую чушь веришь, то что написал или от обиды всей ситуации этой?
а в чем в данный момент может быть обида? если он станет топом в Спартаке, тогда да, скажу что это была ошибка, а в данный момент это просто факт того, что наемник выбрал более хлебное место. это болелам Спартака надо задавать ему вопросы как так, ты говорил что в Спартак нини, что Спартак - д.мо и перешёл сюда.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Ответ KKA
Конокрады )
Чего уж там: цыгане.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Фарид Харисов
ЦСКА опрокинули по всем фронтам. Потому что армейцы хоть немного в рамках бюджета действуют, а Газпром и Лукойл запылесосили Медину и Фернандеса, спокойно положив им зарплату в 2 раза больше :) Отсутствие еврокубков? Санкции? Абсолютно точная неокупаемость проектов? Никого это не волнует, олигархи хотят друг друга уделать, Show Must Go On!
Слушайте, ну всем бы так «уничтожать»: взять игрока свободным агентом, пусть даже и дав подписной бонус, а потом продать за 7 миллионов евро, хотя столько Медина не стоит )

Он захотел перейти в Спартак - ЦСКА выжал максимум из этого.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Klimenko
Ответ S. A.
Иудина
Елена Николаевна Иудина. Очень подойдёт злой деканше)
А вы и без него норм справитесь. У вас тренер знает толк. Не расстраивайтесь по пустякам.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ну ушел и ушел, был же инсайд, что Федотов дал согласие. Все в плюсе, пока что. В минусе останется ЦСКА, если не выйдет на рынок - что можно себе представить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
myacsess
Ответ Angryman
да вообще это для вас стремно)) мы сняли деваху в клубе, год ее бесплатно поматросили, а вы ее выкупили и женились на ней)))
ты реально в такую чушь веришь, то что написал или от обиды всей ситуации этой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ psycho
надо не у Медины спрашивать, почему он перешёл в Спартак, а у этого, что на бровке у цски прыгает, лысое такое
Что то прыгает на бровке это у борщевика !
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Babusya
Ответ flypx
Не вижу смысла горевать. Игрок конечно достаточно неплохой, но взять его почти бесплатно (только подписной бонус) и отдать за 6+ млн это хорошая сделка. Главное чтобы у нас было несколько хороших трансферов на вход, тогда о Медине никто и вспоминать не будет
А будут ли эти трансферы, вы уверены?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Ответ RS7
Свежее мясо 🥩 🐽
Пудж, ты?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий