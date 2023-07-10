Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА. Контракт – до 2026 года

Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.

Красно-белые сообщили о подписании контракта с полузащитником сроком до июня 2026 года.

Фото: сайт «Спартака»

Сообщалось, что ЦСКА получит 6+1 млн евро от « », а зарплата в новом клубе увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год.

подписал парагвайца зимой 2022-го бесплатно. Появлялась информация о том, что в качестве подъемных Хесус получил 1,5 млн евро.

Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. С клубом он стал обладателем Фонбет Кубка России и занял 2-е место в минувшем розыгрыше Мир .

Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.

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