Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА. Контракт – до 2026 года
Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.
Красно-белые сообщили о подписании контракта с полузащитником сроком до июня 2026 года.
Фото: сайт «Спартака»
Сообщалось, что ЦСКА получит 6+1 млн евро от «Спартака», а зарплата Медины в новом клубе увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год.
ЦСКА подписал парагвайца зимой 2022-го бесплатно. Появлялась информация о том, что в качестве подъемных Хесус получил 1,5 млн евро.
Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. С клубом он стал обладателем Фонбет Кубка России и занял 2-е место в минувшем розыгрыше Мир РПЛ.
Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.
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Ой...
Игрок конечно достаточно неплохой, но взять его почти бесплатно (только подписной бонус) и отдать за 6+ млн это хорошая сделка.
Главное чтобы у нас было несколько хороших трансферов на вход, тогда о Медине никто и вспоминать не будет
Он захотел перейти в Спартак - ЦСКА выжал максимум из этого.
А вы и без него норм справитесь. У вас тренер знает толк. Не расстраивайтесь по пустякам.