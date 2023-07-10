Зарема о Медине в «Спартаке»: «Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под МакSим и борщ ест не морщась. Перед этим на сутки запереть в клубном музее с Кавазашвили»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Хесус Медина Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на переход Хесуса Медины в «Спартак».

Красно-белые купили полузащитника ЦСКА за 6+1 млн евро. Игрок подписал контракт до 2026 года. 

«Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под МакSим и борщ ест не морщась в Тарасовке. Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с Кавазашвили», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче

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79 комментариев

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T622222
Что у нее с головой?
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Ебздрогыч
Сутки с Кавазашвили в одном помещении - это врагу не пожелаешь!
+77
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Faust Doc
Ну снимаю шляпу! В лучших традициях комментов. спортса!
гы гы гы
+48
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CriminalJoint62
Да, когда вступаешь в секту постоянно заставляют делать какие-то глупые занятия
+27
-4
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S. A.
Кстати о борще.

Медина в начале прошлого сезона: "Люблю водку и борщ".

Уже тогда всё было ясно.
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Леван Мкртчян
Ответ Ебздрогыч
Сутки с Кавазашвили в одном помещении - это врагу не пожелаешь!
Так он еще и легионер. Анзор его вообще под шконку загонит через пару часов
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Lunatic Insane
вот удивительная баба, с момента её появления в медиаполе она принесла просто НУ ОХРЕНЕТЬ СКОЛЬКО вреда Спартаку. и никак не уймётся. и некому её унять.
и хуже всего, в Спартаке долгое время никак не поймут, что это надо сделать.
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Overkiller
Ответ T622222
Что у нее с головой?
Она в неё ест.
+7
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rbh2010
Спатак давно зарекондааал себя кладбищем для игроков. Сейчас исключение не случиться
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.ru
Ответ rbh2010
Спатак давно зарекондааал себя кладбищем для игроков. Сейчас исключение не случиться
не скажи... всем известно что после Спартака жизнь и трофеи только начинаются
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Злодей Спб
Утечка информации от Заремы о внутренней кухне спартака многое объясняет. Теперь есть примерное понимание как нормальных людей превращают в "свидетелей ромба".

Вроде бы адекватные люди после перехода в спартак буквально за неделю едут кукухой и набираются всего того, за что мы любим в футболистах спартака: нереальное самомнение, хватание за промежность на поле, нырки и провокации.
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charly_54
Интересно с кем Зарему запирали на сутки?
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S. A.
Эта не очень здоровая персона ничего умного за жизнь не сказала. Она уже никакого отношения к клубу не имеет, кто спрашивает её вообще?

Интересно, игроки Спартака читают весь её бред? Если да, то как они ещё кринж не словили?
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EnzoAmatera
Ответ T622222
Что у нее с головой?
Бардак,причем огромный
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Леван Мкртчян
Троянский конь ?

Бойтесь армейцев дары приносящих получается
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ARIGAMI ARIGAMI
Если Медина - это троянский конь, то Зарема - Пандора
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Плеймейкер87
Ах вот как проходит посвящение в Спартаке:)
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Shadow1882
Заприте её в комнате с белыми мягкими стенами
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Kyoto
Зарема, смените автора. Он исписался
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Lumberjack
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если Медина - это троянский конь, то Зарема - Пандора
ее ящик все время открыт
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Катя_СПб
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если Медина - это троянский конь, то Зарема - Пандора
Медуза Горгона.
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White Bone
Зарема уже никакого отношения к футболу не имеет, зачем ее комментарии публиковать? Бузову публикуйте тогда тоже, Укупника и Петросяна.
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Доктор Верховцев
Пусть эта спутница бывшего владельца из Башкирии поет под Cannibal Corpse и кишки ест не морщась. Перед этим на сутки запереть в подвале со Стасом Барецким.
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WelcomeBackPURE
Делиться опытом во времена эскорта. С Кавазашвили
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Рекорд в наших сердцах
последний пункт не затерялся бы и среди лучших пыток инквизиции
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