Зарема о Медине в «Спартаке»: «Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под МакSим и борщ ест не морщась. Перед этим на сутки запереть в клубном музее с Кавазашвили»
Зарема Салихова отреагировала на переход Хесуса Медины в «Спартак».
Красно-белые купили полузащитника ЦСКА за 6+1 млн евро. Игрок подписал контракт до 2026 года.
«Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под МакSим и борщ ест не морщась в Тарасовке. Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с Кавазашвили», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче
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Медина в начале прошлого сезона: "Люблю водку и борщ".
Уже тогда всё было ясно.
и хуже всего, в Спартаке долгое время никак не поймут, что это надо сделать.
Вроде бы адекватные люди после перехода в спартак буквально за неделю едут кукухой и набираются всего того, за что мы любим в футболистах спартака: нереальное самомнение, хватание за промежность на поле, нырки и провокации.
Интересно, игроки Спартака читают весь её бред? Если да, то как они ещё кринж не словили?
Бойтесь армейцев дары приносящих получается