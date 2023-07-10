Зарема о Медине в «Спартаке»: «Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под МакSим и борщ ест не морщась. Перед этим на сутки запереть в клубном музее с Кавазашвили»

Зарема Салихова отреагировала на переход Хесуса Медины в «Спартак».

Красно-белые купили полузащитника ЦСКА за 6+1 млн евро. Игрок подписал контракт до 2026 года.

«Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под МакSим и борщ ест не морщась в Тарасовке. Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с », – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче