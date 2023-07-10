Экс-вратарь Украины Пятов закончил карьеру в 39 лет и вошел в тренерский штаб «Шахтера». Он рекордсмен «горняков» по числу трофеев – 28

Бывший вратарь сборной Украины Андрей Пятов закончил карьеру.

« » в своем телеграм-канале объявил, что 39-летний голкипер завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб клуба. 6 августа он проведет прощальный матч – против «Тоттенхэма» в Лондоне.

В составе «Шахтера» провел 482 матча – это третий результат в истории донецкого клуба. Он также установил рекорд «горняков» по количеству выигранных трофеев – 28.

Пятов 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА в составе «Шахтера».

За сборную вратарь провел 102 матча. Он участвовал на ЧМ-2006 и на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 2020 годах.