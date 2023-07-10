Экс-вратарь Украины Пятов закончил карьеру в 39 лет и вошел в тренерский штаб «Шахтера». Он рекордсмен «горняков» по числу трофеев – 28

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер Андрей Пятов Футбол

Бывший вратарь сборной Украины Андрей Пятов закончил карьеру.

«Шахтер» в своем телеграм-канале объявил, что 39-летний голкипер завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб клуба. 6 августа он проведет прощальный матч – против «Тоттенхэма» в Лондоне. 

В составе «Шахтера» Пятов провел 482 матча – это третий результат в истории донецкого клуба. Он также установил рекорд «горняков» по количеству выигранных трофеев – 28. 

Пятов 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА в составе «Шахтера». 

За сборную Украины вратарь провел 102 матча. Он участвовал на ЧМ-2006 и на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 2020 годах.

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21 комментарий

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Олег Акимов
Легенда
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Даниил Нестрогаев
Легенда как и Шовковский!
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Фарид Харисов
Украинский Акинфеев. Отличная карьера вышла.
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Kazbek Ilyassovskiy
Достойная карьера
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Александр Киселев
Одним,словом,легенда!
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Трёшка от Ибры
Андрію, дякую за гру. Ти допомагав збірній, ти допомагав Шахтарю, радував вболівальників, ніколи не потрапляв у скандали і пройшов кар’єру як професіонал.
+21
-17
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IbraMania
Украинских чашек насобирал , + еврокубок цепанул . За сборную на Евро поиграл - в целом карьера удалась)) Теперь посмотрим что он там натренирует по вратарям.
+1
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Rio (BLR)
Видный воротчик был.
Техника не идеальная, но данные хорошие. И за долголетие - отдельный респект.
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кабан галльский
Эх, рано или поздно это должно было случиться. Очень достойная карьера за которую не стыдно.
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Максим Белоусов
зачем эта информация здесь?
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Tima_Milan
легенда донецкого Шахтера
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IntoTheRainBow
Ответ Трёшка от Ибры
Андрію, дякую за гру. Ти допомагав збірній, ти допомагав Шахтарю, радував вболівальників, ніколи не потрапляв у скандали і пройшов кар’єру як професіонал.
твой статус в Профиле с текстом комментария слабо коррелирует
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