«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро. «Бавария» может вернуться к переговорам зимой

«Тоттенхэм» установил цену на Харри Кейна.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники, на данный момент президент лондонского клуба оценивает нападающего в 120 миллионов фунтов (около 140 млн евро).

Подписать Кейна хочет « », которая сделала уже два предложения о его трансфере. «Тоттенхэм» отклонил их. Поскольку следующим летом Кейн сможет уйти бесплатно, «Бавария» надеется подписать его этим летом по более низкой цене, чем 120 млн фунтов. При этом маловерятно, что предложение мюнхенцев приблизятся к отметке в 100 млн фунтов.

нацелен на переход в «Баварию». В связи с этим мюнхенский клуб готов подождать. К переговорам о трансфере Кейна могут вернуться в январе, когда до истечения срока его контракта с «Тоттенхэмом» останется несколько месяцев. В «Баварии» считают вторую половину сезона наиболее важной, поэтому не исключают, что сделают предложение о трансфере Кейна зимой.

В среду Кейн вернется в расположение «Тоттенхэма», чтобы начать предсезонную подготовку. Новый тренер команды Эндж Постекоглу проведет с ним переговоры.

Статистику нападающего, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно найти здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает