«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро. «Бавария» может вернуться к переговорам зимой

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн деньги Футбол

«Тоттенхэм» установил цену на Харри Кейна.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники, на данный момент президент лондонского клуба Дэниэл Леви оценивает нападающего в 120 миллионов фунтов (около 140 млн евро).

Подписать Кейна хочет «Бавария», которая сделала уже два предложения о его трансфере. «Тоттенхэм» отклонил их. Поскольку следующим летом Кейн сможет уйти бесплатно, «Бавария» надеется подписать его этим летом по более низкой цене, чем 120 млн фунтов. При этом маловерятно, что предложение мюнхенцев приблизятся к отметке в 100 млн фунтов.

Харри нацелен на переход в «Баварию». В связи с этим мюнхенский клуб готов подождать. К переговорам о трансфере Кейна могут вернуться в январе, когда до истечения срока его контракта с «Тоттенхэмом» останется несколько месяцев. В «Баварии» считают вторую половину сезона наиболее важной, поэтому не исключают, что сделают предложение о трансфере Кейна зимой.

В среду Кейн вернется в расположение «Тоттенхэма», чтобы начать предсезонную подготовку. Новый тренер команды Эндж Постекоглу проведет с ним переговоры.

Статистику нападающего, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно найти здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает

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25 комментариев

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Liquidozz
Это счётчик, зимой будет уже 160.
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Los Galácticos
Если бы Кейн сильно захотел уйти в Баварию как когда-то Бэйл в Реал, тогда пришлось бы Леви его продать и за 80 млн.
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Шамиль Агарагимов
Ответ Black Phoenix
Ладно у ПСЖ белая горячка на фоне истерии из-за того, что их Мбаппе кинуть собрался с космическим ценником в 180-200 миллионов, но ТТХ куда попёр с почти 30-летним Кейном, у которого год контракта? 80 млн - крайняя цена сейчас для Харри.
кейн тащит ттх
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Доминатор3000
Леви в своём репертуаре.
Кейн останется.
Побьёт рекорд Ширера.
И за это его запомнят.
Холланд его конечно обгонит,если будет в Сити до конца карьеры.
Но Харри всё равно запомнят.
Как топ-бомбардира без трофеев.
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ẞADIM TM
понятно, Леви есть Леви
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Shadow1882
Вот готов был Леви продать Кейна за 100. Но теперь он мстит
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Bayern Munich Mia San Mia
Можно через год свободным агентом взять
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ZA.RMA
Золотая клетка
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Кан и Баллак сидят в баре
Раньше был топ-сериал каждый год про возращение Неймара в Барсу, в этом году походу сага о Кейне и Мбаппе его переплюнет
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НРИ
Дайте галы ему
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Арсен Асбегов
Ну все,торги закончились,такую сумму ни один клуб платить не будет за Харри
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Футбол, хоккей итд
Дождёмся среды,😉 Кейн переговорит с Энджем, после чего мы узнаем каковы планы Гарри на этот сезон.🙃
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Расул Сабиров
новерное так и будет,Шура митинг в прошлом сезоне пол сезона играл отлично думаю и в этом году так будет,но на зимних трансферах обязательно нужно его купить или бавария как и в этом году даст по тормозам во второй половине сезона
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Elm
ахахахха
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Аслан низамидинов
чувствую Леви его этим летом не отпустит. Теперь главное чтобы Кейн не сглупил и не продлил контракт
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Тухель
Ответ Los Galácticos
Если бы Кейн сильно захотел уйти в Баварию как когда-то Бэйл в Реал, тогда пришлось бы Леви его продать и за 80 млн.
Кейн воспитанник Шпор и он любит клуб, а Бэйлу что на Шпоры было наплевать что на РМ.
+9
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ТТХ не фарм клуб
Ответ Cruel Snake
Леви... Еврей, он и есть еврей : Умеет торговаться — 80 миллионов! Плюс ещё будут бону... — 140!
80 миллионов! Плюс ещё будет бону...
из Севильи
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Cruel Snake
Ответ Black Phoenix
Ладно у ПСЖ белая горячка на фоне истерии из-за того, что их Мбаппе кинуть собрался с космическим ценником в 180-200 миллионов, но ТТХ куда попёр с почти 30-летним Кейном, у которого год контракта? 80 млн - крайняя цена сейчас для Харри.
Леви эти аргументы даже слушать не станет. Как всегда гнёт своё
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Black Phoenix
Ладно у ПСЖ белая горячка на фоне истерии из-за того, что их Мбаппе кинуть собрался с космическим ценником в 180-200 миллионов, но ТТХ куда попёр с почти 30-летним Кейном, у которого год контракта? 80 млн - крайняя цена сейчас для Харри.
+5
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