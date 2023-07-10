Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» – ему дают 20 млн евро в год. Саудовцы готовы заплатить «Лацио» 40 млн за хавбека

Теги Лацио серия А Италия возможные трансферы Клаудио Лотито высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Сергей Милинкович-Савич деньги Футбол

Сергей Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» из «Лацио».

Как утверждает La Repubblica, 28-летний полузащитник близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

Милинкович-Савич уже принял предложение «Аль-Хилаля», который готов платить ему 20 миллионов евро в год. Теперь саудовскому клубу предстоит договориться с «Лацио» о трансфере футболиста. «Аль-Хилаль» предложил за серба 40 миллионов евро, столько и просили римляне.

Corriere dello Sport подтверждает эти сведения и пишет, что Милинкович-Савич всерьез думает об отъезде из Европы.

Президент «Лацио» Клаудио Лотито пытался убедить капитана команды остаться, однако не добился успеха.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, срок его контракта истекает следующим летом.

В минувшем сезоне центральный полузащитник провел 47 матчей за клуб, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Полную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groondler
Хех как бесславно все закончилось
Помню, его без конца в топ-клубы сватали. Даже в Сити вроде.

Время пролетело... и все... вперед в Аль Етифак... или как их там
+78
-13
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
Ответ Groondler
Хех как бесславно все закончилось Помню, его без конца в топ-клубы сватали. Даже в Сити вроде. Время пролетело... и все... вперед в Аль Етифак... или как их там
ну да))Бесславно)) !! футболист это профессия, Футбол -это работа ! ему предлагают ЗП, которую в Европе получают единицы!

уже просто десятки футболистом перешли в СА из-за денег ,что отлично показывает что такое же мнение у большинства спортсменов ! такое же было когда Китай разбрасывался деньгами ...

деньги на банковском счете важнее чем какие то "титулы" ! после окончания карьеры титул поможет как то в жизни??

а футболисты привыкли к хорошей жизни!
+58
-9
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бенисио Дель Пьеро
Это уже начинает пугать. Подобные переходы уходящих звёзд воспринимаются спокойно, но когда игроки на пике карьеры уходят в лигу Саудовской Аравии... Савич мог бы хоть с Лацио в ЛЧ поиграть в новом сезоне, если совсем предложений из Европы не было.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Bes
Ну это дичь уже какая то (
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Theodor Herzl
Легенда МЮ
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ну это уже перебор, классный игрок, хотелось бы его видеть в топ-клубе. Лотито передержал такого шикарного игрока.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr. J 24
Ответ Groondler
Хех как бесславно все закончилось Помню, его без конца в топ-клубы сватали. Даже в Сити вроде. Время пролетело... и все... вперед в Аль Етифак... или как их там
всем бы с такой зарплатой закончить
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
А разговоров то было... А по итогу пшик, даже не поиграл ни где и уже заканчивать едет.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Топ-5 лигам надо ввести эмбарго на продажу игроков в Саудовскую Аравию
да щас. Клубы спят и видят чтоб тех, кого они хотят продать, взяли саудиты по оаерпрайсу. Недовольны этим только те, на чьих игроков шейхи внимание не обратили, и приходится во всякие Байеры по старинке отдавать.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diego 95
Ответ Groondler
Хех как бесславно все закончилось Помню, его без конца в топ-клубы сватали. Даже в Сити вроде. Время пролетело... и все... вперед в Аль Етифак... или как их там
У тебя серьезные проблемы,если ты не можешь запомнить название команды из заголовка
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
Ответ СынМилосердова
А это интересно. Если топовые игроки в соку будут ехать в СА, то возможна конкуренция с топ-5 и ЛЧ за медийку, рекламу и бабки (не сейчас, через годика 3 таких закупок). Какая будет реакция из Старого света? Гранды почувствуют, что запахло жареным и вернутся к Суперлиге?
через годика 3 уже все уедут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ajvengo
Ответ СынМилосердова
А это интересно. Если топовые игроки в соку будут ехать в СА, то возможна конкуренция с топ-5 и ЛЧ за медийку, рекламу и бабки (не сейчас, через годика 3 таких закупок). Какая будет реакция из Старого света? Гранды почувствуют, что запахло жареным и вернутся к Суперлиге?
В евролигах так много футболистов, даже слишком, что эти единицы-десятки уехавших доигрывать погоды не сделают, так кажется.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronny92
Ответ Theodor Herzl
Легенда МЮ
Как Снейдер, Стротман и Гайтан
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЦСКА1960
Ответ Ann Tretiakova
ну да))Бесславно)) !! футболист это профессия, Футбол -это работа ! ему предлагают ЗП, которую в Европе получают единицы! уже просто десятки футболистом перешли в СА из-за денег ,что отлично показывает что такое же мнение у большинства спортсменов ! такое же было когда Китай разбрасывался деньгами ... деньги на банковском счете важнее чем какие то "титулы" ! после окончания карьеры титул поможет как то в жизни?? а футболисты привыкли к хорошей жизни!
Знаешь, такое можно понять, когда выбираешь между среднестатистической зарплатой обычного работника, и миллионом в месяц. Тогда твоя жизнь кардинально изменится, и выбор очевиден.
Но выбирать между яхтой и яхтой подлиннее и двумя Феррари вместо одной - тут уже не так очевидно. Ведь помимо хорошей жизни хочется и славы, признания. В Аравии славы не сыщешь. А тут видимо алчность заслоняет тщеславие.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Несколько лет назад его сватали в топ клубы..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Так и не поиграет за топ клуб в Европе, хотя давно заслужил. Каждому свое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбол Жумаскалиев
футбол это работа. работать нужно там, где хорошо платят. и если какой-нибудь праздный латинос или например испанец еще подумают о титулах, то чел из восточной европы очевидно имеет цель заработать. Глупо его в этом упрекать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вроде Саудиты барахло брать не собираются
Да все берут, налетели как сороки на стекляшки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Алексеев
Ответ Ann Tretiakova
ну да))Бесславно)) !! футболист это профессия, Футбол -это работа ! ему предлагают ЗП, которую в Европе получают единицы! уже просто десятки футболистом перешли в СА из-за денег ,что отлично показывает что такое же мнение у большинства спортсменов ! такое же было когда Китай разбрасывался деньгами ... деньги на банковском счете важнее чем какие то "титулы" ! после окончания карьеры титул поможет как то в жизни?? а футболисты привыкли к хорошей жизни!
Ну вообще-то имя победителя потом продается до конца жизни; то есть, зовут экспертом, на тв, мероприятия всякие. Будет выбор позвать Мальдини или Ассамоя Гьяна, выбор очевиден.
Также и у Милинковича, есть ли у него миллион на счету? Наверное есть. Если он плохо распоряжается деньгами, то будь у него хоть 20 от шейхов, хоть 2 от лацио - он их потеряет. Но в европе ты на виду и можешь стать знаковым, а в сауди не станешь. Вот и весь расклад
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bor2193
Второй Рубен Невиш
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СынМилосердова
Ответ Алекс Самойлов
через годика 3 уже все уедут
Как знать. может, конечно, заглохнет как Китай, а может продолжат покупать Савичей и тогда с ними придётся считаться на дистанции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Picachu
А так у него контракт истекает в следующем году и за него 40 ещё урвали .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L1berty
20 млн неплохой аргумент
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Неужели у Кежмана получилось осуществить трансфер СМС?!)) Получит наверное, солидные комиссионные за Серёгу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
+1 игрок для Саудовской лиги
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий