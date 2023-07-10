Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» – ему дают 20 млн евро в год. Саудовцы готовы заплатить «Лацио» 40 млн за хавбека

Сергей Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» из «Лацио».

Как утверждает La Repubblica, 28-летний полузащитник близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

Милинкович-Савич уже принял предложение « », который готов платить ему 20 миллионов евро в год. Теперь саудовскому клубу предстоит договориться с «Лацио» о трансфере футболиста. «Аль-Хилаль» предложил за серба 40 миллионов евро, столько и просили римляне.

Corriere dello Sport подтверждает эти сведения и пишет, что всерьез думает об отъезде из Европы.

Президент «Лацио» пытался убедить капитана команды остаться, однако не добился успеха.

Милинкович-Савич выступает за « » с 2015 года, срок его контракта истекает следующим летом.

В минувшем сезоне центральный полузащитник провел 47 матчей за клуб, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Полную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.