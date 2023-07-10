Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» – ему дают 20 млн евро в год. Саудовцы готовы заплатить «Лацио» 40 млн за хавбека
Сергей Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» из «Лацио».
Как утверждает La Repubblica, 28-летний полузащитник близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.
Милинкович-Савич уже принял предложение «Аль-Хилаля», который готов платить ему 20 миллионов евро в год. Теперь саудовскому клубу предстоит договориться с «Лацио» о трансфере футболиста. «Аль-Хилаль» предложил за серба 40 миллионов евро, столько и просили римляне.
Corriere dello Sport подтверждает эти сведения и пишет, что Милинкович-Савич всерьез думает об отъезде из Европы.
Президент «Лацио» Клаудио Лотито пытался убедить капитана команды остаться, однако не добился успеха.
Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, срок его контракта истекает следующим летом.
В минувшем сезоне центральный полузащитник провел 47 матчей за клуб, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Полную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
Помню, его без конца в топ-клубы сватали. Даже в Сити вроде.
Время пролетело... и все... вперед в Аль Етифак... или как их там
уже просто десятки футболистом перешли в СА из-за денег ,что отлично показывает что такое же мнение у большинства спортсменов ! такое же было когда Китай разбрасывался деньгами ...
деньги на банковском счете важнее чем какие то "титулы" ! после окончания карьеры титул поможет как то в жизни??
а футболисты привыкли к хорошей жизни!
Но выбирать между яхтой и яхтой подлиннее и двумя Феррари вместо одной - тут уже не так очевидно. Ведь помимо хорошей жизни хочется и славы, признания. В Аравии славы не сыщешь. А тут видимо алчность заслоняет тщеславие.
Также и у Милинковича, есть ли у него миллион на счету? Наверное есть. Если он плохо распоряжается деньгами, то будь у него хоть 20 от шейхов, хоть 2 от лацио - он их потеряет. Но в европе ты на виду и можешь стать знаковым, а в сауди не станешь. Вот и весь расклад