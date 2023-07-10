«Фламенго» предложил «Зениту» 15 млн евро и бонусы за Клаудиньо (Globo)
«Фламенго» сделал первое предложение о трансфере Клаудиньо.
Бразильский клуб предложил «Зениту» 15 миллионов евро за полузащитника, пишет Globo. Также в рамках сделки предусмотрены бонусы, зависящие от количества матчей, которые проведет игрок, и выигранных трофеев.
Клаудиньо выступает за российскую команду с 2021 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 24 матча и отличился 5 голами и 9 ассистами.
Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Судя по последним новостям-это более чем реально
В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», – сказал Клаудиньо.
Верим источнику и самому футболисту?Судя по минусам,кого-то опять нахлобучили🤣