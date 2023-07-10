«Фламенго» предложил «Зениту» 15 млн евро и бонусы за Клаудиньо (Globo)

«Фламенго» сделал первое предложение о трансфере Клаудиньо.

Бразильский клуб предложил « » 15 миллионов евро за полузащитника, пишет Globo. Также в рамках сделки предусмотрены бонусы, зависящие от количества матчей, которые проведет игрок, и выигранных трофеев.

выступает за российскую команду с 2021 года. В минувшем сезоне Мир он провел 24 матча и отличился 5 голами и 9 ассистами.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.