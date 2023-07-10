«Фламенго» предложил «Зениту» 15 млн евро и бонусы за Клаудиньо (Globo)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

«Фламенго» сделал первое предложение о трансфере Клаудиньо.

Бразильский клуб предложил «Зениту» 15 миллионов евро за полузащитника, пишет Globo. Также в рамках сделки предусмотрены бонусы, зависящие от количества матчей, которые проведет игрок, и выигранных трофеев. 

Клаудиньо выступает за российскую команду с 2021 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 24 матча и отличился 5 голами и 9 ассистами.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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25 комментариев

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CriminalJoint62
Ответ Ебздрогыч
Россиян в бразильском чемпионате еще не было. Будем наблюдать
Марио Фернандес?
+8
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pelmehi
Ответ Ебздрогыч
Россиян в бразильском чемпионате еще не было. Будем наблюдать
Если не изменяет память, то в начале девяностых Юрий Шишкин играл в Бразилии не очень долго, единственный российский футболист игравший в бразильской лиги, но после него никого не было
+7
0
+7
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Pertinax Gandi
Из Бразилии проще потом будет в Европу перейти. И деньги за трансфер не зажмут.
+3
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pav11k
Неугомонные
+2
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Доктор Верховцев
От мёртвого осла уши!
+3
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Россиян в бразильском чемпионате еще не было. Будем наблюдать
Какой редкий комментарий в новостях про Клаудиньо и Малкома
+3
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vasilisk
Ответ Ебздрогыч
Россиян в бразильском чемпионате еще не было. Будем наблюдать
Юрий Шишкин был.
+2
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Дмитрий9779
Ответ Доктор Верховцев
От мёртвого осла уши!
Пусть спросят у Пушкина 😁
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llolishe
В ответ ЦСКА предложил Фламенго - Акинфеева и Чалова - Локомотиву)
Судя по последним новостям-это более чем реально
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Дмитрий9779
Да Клауд уже сказал,что все его в Зените устраивает и он не уйдет.

В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», – сказал Клаудиньо.

Верим источнику и самому футболисту?Судя по минусам,кого-то опять нахлобучили🤣
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Tima_Milan
странно, зачем бразильскому клубу россианин
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Дмитрий9779
Ответ Ivan Petrov
Клауд сказал😂 Митя ты такой наивный ,что веришь словам бразильца предавшего свою Родину
Ты же веришь в душевную простоту Промеса,который избил жену,ударил ножом брата и наркоты не гнушался.Понимаю,хочется чтобы лидеры ушли,что поверишь черту лысому,но будет как всегда-облом.
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OldRedWhite
Ответ CriminalJoint62
Марио Фернандес?
Уже нет )))
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boroda
лучше бы Спартак его взял
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Sinister Kid
Ждём комменты, про очередные московские вбросы, газеты 📰 Globo.
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Фантом
20 - и можно договариваться. Особенно с возможным обменом на еще кого-нибудь.
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dudufufu
Бонусы Спасибо
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