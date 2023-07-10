Мирра Андреева упустила сет и брейк в матче против Киз. На «Уимблдоне» она впервые вышла в 1/8 финала ТБШ и дебютирует в топ-100
Мирра Андреева выбыла в четвертом круге «Уимблдона».
Она проиграла №19 Мэдисон Киз – 6:3, 6:7(4), 2:6. Во втором сете Андреева вела 4:1, но упустила преимущество.
16-летняя россиянка впервые дошла до второй недели турнира «Большого шлема». Она второй раз сыграла в основной сетке взрослого ТБШ: на «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга.
По итогам «Уимблдона» Андреева, которая сейчас занимает 102-е место в рейтинге, дебютирует в топ-100. Сейчас она занимает 64-е место в живом рейтинге.
Дальше Киз сыграет с Екатериной Александровой или Ариной Соболенко.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Мирра большой молодец 64 ракетка уже , прибавит в физике и будет топ 10 в следущем году
По-моему, это тот самый случай.
Мирра,успехов тебе 👋🌺