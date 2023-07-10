Мирра Андреева упустила сет и брейк в матче против Киз. На «Уимблдоне» она впервые вышла в 1/8 финала ТБШ и дебютирует в топ-100

Мирра Андреева выбыла в четвертом круге «Уимблдона».

Она проиграла №19 Мэдисон Киз – 6:3, 6:7(4), 2:6. Во втором сете Андреева вела 4:1, но упустила преимущество.

16-летняя россиянка впервые дошла до второй недели турнира «Большого шлема». Она второй раз сыграла в основной сетке взрослого ТБШ: на «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга.

По итогам «Уимблдона» Андреева, которая сейчас занимает 102-е место в рейтинге, дебютирует в топ-100. Сейчас она занимает 64-е место в живом рейтинге.

Дальше Киз сыграет с Екатериной Александровой или Ариной Соболенко.

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