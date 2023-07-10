Мирра Андреева упустила сет и брейк в матче против Киз. На «Уимблдоне» она впервые вышла в 1/8 финала ТБШ и дебютирует в топ-100

Теги Уимблдон WTA Мэдисон Киз Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева выбыла в четвертом круге «Уимблдона».

Она проиграла №19 Мэдисон Киз – 6:3, 6:7(4), 2:6. Во втором сете Андреева вела 4:1, но упустила преимущество.

16-летняя россиянка впервые дошла до второй недели турнира «Большого шлема». Она второй раз сыграла в основной сетке взрослого ТБШ: на «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга.

По итогам «Уимблдона» Андреева, которая сейчас занимает 102-е место в рейтинге, дебютирует в топ-100. Сейчас она занимает 64-е место в живом рейтинге.

Дальше Киз сыграет с Екатериной Александровой или Ариной Соболенко.

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32 комментария

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Ivan Stasuk
Да просто устал человек , потом после усталости физической сыпется психика , сам нераз такое проходил .
Мирра большой молодец 64 ракетка уже , прибавит в физике и будет топ 10 в следущем году
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RoyalSpirit:
Я, пожалуй понял, в чём секрет взлёта Мирры. Она не самый атакующий игрок, но хорошо держит темп и стабильна, мало ошибается, тем самым не давая соперницам показывать свою лучшую игру. Настя вчера с таким давлением не справилась, а вот Киса сегодня смогла. Но сравнивать Мирру с Шараповой это конечно наивно - Мария была амазонка, её стихия была атака, она вбивала соперниц в корт до ноздрей, Мирре до неё ещё как до Луны. По крайней мере пока.
+19
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Владимири Йолкиннен
Есть еще компоненты в которых расти... подача, фх.... не все сразу. Постепенно.
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LSV
Как же было обидно...
+9
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Bartez1986
Ответ Interista1985
сама виновата.резко стала психовать аля Медведев.спорить с судьей и бить по аутам.Поверила раньше времени что она звезда...А Киз опытная влспользовалась этим.
много встречали 16-летних подростков с нордическим характером?
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Interista1985
Ответ LSV
Как же было обидно...
сама виновата.резко стала психовать аля Медведев.спорить с судьей и бить по аутам.Поверила раньше времени что она звезда...А Киз опытная влспользовалась этим.
+16
-8
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Monto Frekasi
ребенок еще, не только физически, но и ментально, Мирра. может, правило насчет порчи травы забыла, хотя все помнят и стараются не нарушать, так как денежный штраф за этим тоже следует, не только потеря очка. просто так вот стоять и настойчиво газлайтить судью, мол, я ракетку не бросала, я просто споткнулась и она сама упала, на что рассчитываешь? да, ты споткнулась, а затем шандарахнула по траве со всей силы и при этом думаешь что судья и все остальные смотрели в небо и птиц там считали. довольно нахально. спишем на 16 лет и досаду от упущенного преимущества в матче. но кто-то с ней должен поговорить на эту тему и вовремя, а то скверный характер уже попортил немало молодых теннисных талантов. не хотелось, чтобы и Мирра следовала их пути.
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goodloser
Ответ RoyalSpirit:
Я, пожалуй понял, в чём секрет взлёта Мирры. Она не самый атакующий игрок, но хорошо держит темп и стабильна, мало ошибается, тем самым не давая соперницам показывать свою лучшую игру. Настя вчера с таким давлением не справилась, а вот Киса сегодня смогла. Но сравнивать Мирру с Шараповой это конечно наивно - Мария была амазонка, её стихия была атака, она вбивала соперниц в корт до ноздрей, Мирре до неё ещё как до Луны. По крайней мере пока.
Нет оснований считать, что игра Шараповой была построена более правильно, чем игра Андреевой. Можно играть и так, и так с одинаковым успехом. Например, Барти тоже по мячу со страшной силой не била, а поди у неё выиграй.
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Vedved
Ответ Interista1985
сама виновата.резко стала психовать аля Медведев.спорить с судьей и бить по аутам.Поверила раньше времени что она звезда...А Киз опытная влспользовалась этим.
Да просто силы закончились, от этого и психика сдавать начала. Все логично. Причем тут вообще вера в то, что она звезда?🤦🏻‍♂️
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goodloser
Ответ Владимири Йолкиннен
Есть еще компоненты в которых расти... подача, фх.... не все сразу. Постепенно.
Всё в порядке у Мирры с подачей и форхендом.
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costa0545
В общем этот проигрыш, может будет и к лучшем будет для Миры, так как масса примеров, когда выстреливает слишком рано, то зачастую потом не справляются с медными трубами, так что посмотрим как она будет дальше играть, но всё равно удивила и очень круто с играла на Уимблдоне)))
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Иван Шуткин
Обидное поражение
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Olga.t
Ответ Interista1985
сама виновата.резко стала психовать аля Медведев.спорить с судьей и бить по аутам.Поверила раньше времени что она звезда...А Киз опытная влспользовалась этим.
Иногда поражение ставит мозги на место.
По-моему, это тот самый случай.
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Vale1
Все равно молодец, боролась как могла, даже сквозь слезы. Наверное, и правда сил не хватило из-за квала и этих дурацких переносов матчей. Но она еще покажет всем - я в это верю!
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Другая_
Ответ Interista1985
сама виновата.резко стала психовать аля Медведев.спорить с судьей и бить по аутам.Поверила раньше времени что она звезда...А Киз опытная влспользовалась этим.
Она проиграла матч во втором сете, а психовать начала в третьем, потому что всё понимала.
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Anush15
Ответ Interista1985
сама виновата.резко стала психовать аля Медведев.спорить с судьей и бить по аутам.Поверила раньше времени что она звезда...А Киз опытная влспользовалась этим.
Правильно она спорила с судьей .
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Alex Lamm
На мой дилетанский взгляд Андреева пока берёт в основном отсуствием нервов и аккуратной игрой без бабских глупостей. Но физики хватает только на основную биомассу нынешнего женского тура, а с тётками типа Кис, которые пусть и не всегда, но умеют явно больше среднего уже получается "еду как могу". В этом плане она пока ближе к молодой Куриниковой, потому что Шарапова примерно в этом возрасте уже и на подаче поддавить могла кого угодно и с задней прошить.
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инок
Шесть побед (с учетом квалификации)! Мирра в числе шестнадцати сильнейших на Уимблдоне. И показала, что была близка к выходу в четвертьфинал, но сказался опыт американки. А опыт - дело наживное!
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goodloser
Киз полтора сета играла ужасненько, потому и проигрывала 3-6 1-4 и 30-40 на своей подаче. Потом выравняла игру (но и только) и сумела в равной игре взять второй сет. А в третьем у Киз уже было преимущество, похоже, устала Андреева. А стал бы во втором сете счёт 1-5, вряд ли сумела бы Киз уползти.
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FilthyFrank
Мирре просто опыта не хватило чтоб дожать её во втором сете, через пару лет таких соперников как орешки будет щёлкать!
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Додик Аксель
На юный организм выпала большая физическая нагрузка. Мира в этом сезоне заявила о себе среди взрослых и теперь с ней все будут считаться. Её игра внушает оптимизм на будущее и она по рейтингу будет уверенно двигаться к Топ-10. Удачи и успеха !
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Ivan Stasuk
Ответ Другая_
Она проиграла матч во втором сете, а психовать начала в третьем, потому что всё понимала.
матч можно проиграть только на последнем мяче)
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Monto Frekasi
Ответ Alex Lamm
Дедуля хорош душнить! Девочонке 16 лет, первый взрослый Уимблдон да на такой стадии - то забыла, это забыла...Ты реально веришь, что окажись весь такой ментально взрослый и зрелый на её месте, то вообще что-то соображать смог бы?:)
Мальчик, становись в очередь за Миррой Андреевой на пути к взрослению. Удачи вам обоим!
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TennisForever
Для её возраста просто отличный результат и бой она сегодня дала опытной Киз!
Мирра,успехов тебе 👋🌺
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Ivan Stasuk
Ответ goodloser
Всё в порядке у Мирры с подачей и форхендом.
первая подача около 65 % всего
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