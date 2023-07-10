Рабинер о Федотове: «Иван выглядит терпилой, пока молчит. Принято ли решение под давлением? Есть ли у этого человека гордость?»

Теги ЦСКА ФХР Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Рабинер Роман Ротенберг Иван Федотов Хоккей

Игорь Рабинер заявил, что Иван Федотов выглядит терпилой.

Известный журналист отреагировал на сегодняшнее заявление ФХР.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

В воскресенье «СЭ» сообщил, что трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

«Пресс-конференция ЦСКА с участием Федотова – через неделю. Мы же вообще еще не слышали, что думает о происходящем он сам.

Пока он молчит, Иван, извиняюсь, выглядит во всей этой ситуации терпилой. Вместо года в «Филадельфии» (а даже если в фарм-клубе, то это зависело бы от него), он провел год в армии – а теперь, когда настала пора и была возможность забрать не полученное, подписал контракт с ЦСКА. С тем самым, который год назад с ним вот так поступил – ведь нет сомнений, откуда дул ветер.

Принято ли нынешнее решение Федотова под давлением? Есть ли у этого человека гордость? Может, пресс-конференция даст хотя бы намеки на ответы.

Но такой ситуации в российском хоккее не было уже давно. И так же давно нельзя было поставить знак равенства между ФХР, законом и здравым смыслом. Даже если объяснение тому – борьба кланов, у одного из которых, ротенберговского, в данном случае с законом и здравым смыслом случилось совпадение», – написал Рабинер.

Рабинер о контракте Федотова: «ФХР – это Ротенберг. Разрыв отношений с НХЛ грозит отъездом всего молодняка за океан, СКА будет главным пострадавшим от демарша ЦСКА»

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой

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41 комментарий

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yulay
А в чем он не прав?
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+34
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Сергей Орлов
Ответ Deathspell Omega
Самая отвратительная профессия из тех что есть - это журналист.
Чушь. Одна из самых важных и нужных профессий.
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al
Рабинер тот ещё провокатор((
+33
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+16
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yulay
Ответ JBa
суть не в том, что он не прав а в том что это сказал Рабинер, мать твою
А что не так с Рабинером? Должен жопу лизать как черданцев или генич?
+18
-6
+12
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Arty K.
Заговорил идеальный моральный камертон, ты погляди
+10
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Ебздрогыч
Вооот, а наши такие же комментарии модераторы почему-то удаляют
+21
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gukmamop
Рабинер летит на жареное, спешите видеть
+9
-5
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Аморалинни
Ответ Ебздрогыч
Вооот, а наши такие же комментарии модераторы почему-то удаляют
Так постучись в соседний офис
+6
-2
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JBa
Ответ yulay
А что не так с Рабинером? Должен жопу лизать как черданцев или генич?
так он лижет поболее этих вместе взятых

просто у всех любимые жопы - разные
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Олег Акимов
Когда выход книги "Как убивали терпилу" ?
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Мосгорсуд
Мясная подстилка Рабиньер, рассуждает и облизывается, что Ваня выбрал родной клуб
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Кавабунга Шреддоголовый
Терпилой Федотов стал тогда, когда не отказался от предложенного контракта от ЦСКА.
Большими терпилами в этой истории является КХЛ, которая все проглотила и зарегистрировала контракт с очень пространной формулировкой
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MTZ_2022
Рабинер еще напишет книгу о ситуации с Федотовым.
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Garikus89
Ответ Сельмаш1930
Всё по факту расписал Рабинер. Таким персонажам как Федотов даже руку стрёмно пожать
А тебе такие персонажи регулярно руку протягивают чтоль?) Захотел остаться - дело его, тебе-то что?)
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Andrey w
Ответ Руслан Х
Есть ли у него гордость…У него нет выбора!🤷🏻‍♂️
Ну конечно был в Дубай , получай визу и улетай , да вроде у него даже есть , да и в его ситуации даже можно запросить . Вообщем просто отговорки не более.
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Павел Светлов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Терпилой Федотов стал тогда, когда не отказался от предложенного контракта от ЦСКА. Большими терпилами в этой истории является КХЛ, которая все проглотила и зарегистрировала контракт с очень пространной формулировкой
как я понимаю, кхл не является тут игроком, у лиги нет своих интересов
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
Рабинер выглядит чертилой, когда пишет. Есть ли у этого человека гордость?
Единственный нормальный разговор с рабинером https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/1795430.html
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Расул Байрамкулов
Федотов остаётся только пожалеть. Судя по всему, он заложник. Обстоятельств или ещё чего то
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Сельмаш1930
Всё по факту расписал Рабинер. Таким персонажам как Федотов даже руку стрёмно пожать
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Vladislav Asadullin
Это уже какая-то Филадельфией Фраерс
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Melnikov1968
Мы до конца не знаем условий сделки. Вполне возможно, что ЦСКА закрутил какую-нибудь многоходовку, может быть угрожал Федотову или его родственникам, в случае от’езда в НХЛ. Повторюсь, ЦСКА самая гнилая спортивная организация. Поэтому называть Ивана "терпилой" я бы не спешил.
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Честный контроль
Уж кому, как не терпиле Рабинеру все знать про терпил.
С нетерпением ждем новую книжку про терпил от этого светоча пера.
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Злобный Конь
Тут вся страна молчит,а он про хоккеиста.
+4
-4
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Трент Резнор
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