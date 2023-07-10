Игорь Рабинер заявил, что Иван Федотов выглядит терпилой.

Известный журналист отреагировал на сегодняшнее заявление ФХР.

В субботу официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

В воскресенье «СЭ» сообщил, что трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

«Пресс-конференция ЦСКА с участием Федотова – через неделю. Мы же вообще еще не слышали, что думает о происходящем он сам.

Пока он молчит, , извиняюсь, выглядит во всей этой ситуации терпилой. Вместо года в «Филадельфии» (а даже если в фарм-клубе, то это зависело бы от него), он провел год в армии – а теперь, когда настала пора и была возможность забрать не полученное, подписал контракт с ЦСКА. С тем самым, который год назад с ним вот так поступил – ведь нет сомнений, откуда дул ветер.

Принято ли нынешнее решение Федотова под давлением? Есть ли у этого человека гордость? Может, пресс-конференция даст хотя бы намеки на ответы.

Но такой ситуации в российском хоккее не было уже давно. И так же давно нельзя было поставить знак равенства между ФХР, законом и здравым смыслом. Даже если объяснение тому – борьба кланов, у одного из которых, ротенберговского, в данном случае с законом и здравым смыслом случилось совпадение», – написал Рабинер.

Рабинер о контракте Федотова: «ФХР – это Ротенберг. Разрыв отношений с НХЛ грозит отъездом всего молодняка за океан, СКА будет главным пострадавшим от демарша ЦСКА»

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой