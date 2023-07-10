Летняя лига НБА. «Майами» сыграет с «Финиксом», «Клипперс» встретятся с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в Лас-Вегасе продолжится основной турнир Летней лиги НБА, в четвертый игровой день состоятся шесть матчей.

«Майами» сыграет с « », «Клипперс» встретятся с «Сакраменто».

НБА

лига

Лас-Вегас

–

11 июля. 00:00

– Финикс

11 июля. 01:30

– Филадельфия

11 июля. 03:00

Орландо – Индиана

11 июля. 03:30

Юта – Миннесота

11 июля. 05:00

Клипперс – Сакраменто

11 июля. 5:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов