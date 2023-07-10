Летняя лига НБА. «Майами» сыграет с «Финиксом», «Клипперс» встретятся с «Сакраменто» и другие матчи

Теги результаты Кливленд Даллас Индиана Клипперс Мемфис Майами Миннесота Орландо Филадельфия Финикс Сакраменто НБА Юта Летняя лига НБА Баскетбол

Сегодня в Лас-Вегасе продолжится основной турнир Летней лиги НБА, в четвертый игровой день состоятся шесть матчей.

«Майами» сыграет с «Финиксом», «Клипперс» встретятся с «Сакраменто».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

КливлендМемфис

11 июля. 00:00

Майами – Финикс

11 июля. 01:30

Даллас – Филадельфия

11 июля. 03:00

Орландо – Индиана

11 июля. 03:30

Юта – Миннесота

11 июля. 05:00

Клипперс – Сакраменто

11 июля. 5:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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