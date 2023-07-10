Летняя лига НБА. «Майами» сыграет с «Финиксом», «Клипперс» встретятся с «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе продолжится основной турнир Летней лиги НБА, в четвертый игровой день состоятся шесть матчей.
«Майами» сыграет с «Финиксом», «Клипперс» встретятся с «Сакраменто».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Кливленд – Мемфис
11 июля. 00:00
Майами – Финикс
11 июля. 01:30
Даллас – Филадельфия
11 июля. 03:00
Орландо – Индиана
11 июля. 03:30
Юта – Миннесота
11 июля. 05:00
Клипперс – Сакраменто
11 июля. 5:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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