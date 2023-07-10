Запрет держать шайбу за воротами больше 3 секунд, удаление за открытие калитки и отмена штрафа за снятие экипировки при отказе от драки. КХЛ опубликовала изменения в правилах

КХЛ рассказала об изменениях в правилах хоккея в предстоящем сезоне.

«Изменения дадут возможность арбитрам накладывать двухминутный штраф за открытые калитки в случае, если игрок команды-противника получает травму в данном эпизоде.

Из правила «Драка» будет убран пункт о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

Изменения коснутся и взятия ворот – если атакующий игрок, в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока, сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается.

Следующее правило было опробовано в матчах МХЛ в сезоне-2022/2023 – запрет игрокам держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения следует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф.

Последнее изменение коснется возможностей арбитров при просмотре видео для подтверждения решений о наложении больших штрафов. Так, в случае если во время видеопросмотра было обнаружено любое другое нарушение со стороны любого игрока, то судьи смогут дополнительно накладывать штрафы.

Кроме этого, судьи смогут по нарушениям, по которым предусмотрено наложение штрафа в 2 минуты или «5+20», накладывать просто 5-минутный штраф», – говорится в сообщении лиги.

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