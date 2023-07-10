Медведев впервые вышел в 1/4 финала на «Уимблдоне». Теперь он делал это на всех ТБШ

Теги Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Стефанос Циципас Иржи Лехечка Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Уимблдона» после того, как Иржи Лехечка снялся при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал на «Уимблдоне». Теперь он добирался до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».

Всего у него семь четвертьфиналов на ТБШ: три на US Open, два на Australian Open и по одному на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».

В Лондоне он дальше сыграет либо со Стефаносом Циципасом, либо с Кристофером Юбенксом.

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12 комментариев

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Ljorke
Хорошие шансы на полуфинал
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инок
Даже и сказать нечего. В одну калитку. Понятно что повреждение. Удачи Дане в 1/4 !
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apossym
Карьерный 1/4 шлем
+3
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Daniel
Ух, уже очень соскучился по Медведеву на поздних стадиях шлемов
С января 2022 не было такого
Циципас/Юбенкс, конечно сложнее Лехечки, но бороться нужно
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Darshan
Теперь он делал это на всех ТБШ - хороший заголовок)
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dllllb
Легечка редиска. Тотал меньше погорел
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Silent2006
Давно пора. Пусть летит до финала!
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Юрий Воронин
Надо уже не одну четвертую выходить, а выигрывать! Удачи!
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Евгений Птицын
Трое россиян в 1/4 на ТБШ в мужском одиночном разряде - всего второй такой случай в истории. Первый был на АО-2021 (Рублёв, Медведев, Карацев).
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Melnikov1968
Похоже дальше Цыпа. Если так, то будет очень интересный матч.
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Мандалай
С Циципасом ведёт 8:4, но при этом они ни разу не играли друг с другом на траве.
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