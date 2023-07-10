Медведев впервые вышел в 1/4 финала на «Уимблдоне». Теперь он делал это на всех ТБШ

Третья ракетка мира вышел в четвертьфинал « » после того, как снялся при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал на «Уимблдоне». Теперь он добирался до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».

Всего у него семь четвертьфиналов на ТБШ: три на , два на и по одному на « » и «Уимблдоне».

В Лондоне он дальше сыграет либо со , либо с .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе