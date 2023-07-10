Медведев впервые вышел в 1/4 финала на «Уимблдоне». Теперь он делал это на всех ТБШ
Третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Уимблдона» после того, как Иржи Лехечка снялся при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.
Медведев впервые вышел в четвертьфинал на «Уимблдоне». Теперь он добирался до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».
Всего у него семь четвертьфиналов на ТБШ: три на US Open, два на Australian Open и по одному на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».
В Лондоне он дальше сыграет либо со Стефаносом Циципасом, либо с Кристофером Юбенксом.
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