ЦСКА о переговорах с Марио: «Он говорил странные вещи: «Вы должны заплатить агенту, тогда я перейду»

В ЦСКА рассказали о сорвавшихся переговорах о возвращении Марио Фернандеса.

Ранее стало известно, что защитник переходит в «Зенит».

«В договоре прописана конкретная сумма – 360 [тысяч] мы должны принести « ». Мы договорились: «250 [тысяч] – ок?» Они такие: «Ладно, все понимаем, ок». Дальше – свободный Марио со своим свободным агентом. Говорим: «Возвращайся, родной». «Да, но платите агенту». А агенту еще почему мы должны платить за возвращение своего игрока? «Ну вот, сколько тебе? 50 [тысяч евро]». «Давайте, друзья, до свидания, я выхожу из переговоров, мы уже договорились и подписались с другим клубом». Все.

Могу сослаться на слова (главный специалист ЦСКА по международным отношениям – Sports.ru), который состоит с ним в близких отношениях. Последнюю неделю он как будто что-то чувствовал и говорил: «Слушаю – это голос Мариу. Но то, что он говорит – как будто не Мариу. Не понимаю, что происходит». Он [Марио] говорил очень странные вещи из серии: «Вы должны заплатить агенту, тогда я перейду». Это уже немножко странная конфигурация, на мой взгляд.

Когда агент озвучил, что они выходят из переговоров по такой-то причине, мы поняли, в чем дело», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям .

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА предложил агенту Фернандеса 50 тысяч евро комиссионных, а «Зенит» – 400.

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