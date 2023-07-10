ЦСКА о переговорах с Марио: «Он говорил странные вещи: «Вы должны заплатить агенту, тогда я перейду»

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Головлев Марио Фернандес агенты Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА рассказали о сорвавшихся переговорах о возвращении Марио Фернандеса.

Ранее стало известно, что защитник переходит в «Зенит».

«В договоре прописана конкретная сумма – 360 [тысяч] мы должны принести «Интеру». Мы договорились: «250 [тысяч] – ок?» Они такие: «Ладно, все понимаем, ок». Дальше – свободный Марио со своим свободным агентом. Говорим: «Возвращайся, родной». «Да, но платите агенту». А агенту еще почему мы должны платить за возвращение своего игрока? «Ну вот, сколько тебе? 50 [тысяч евро]». «Давайте, друзья, до свидания, я выхожу из переговоров, мы уже договорились и подписались с другим клубом». Все.

Могу сослаться на слова Максима Головлева (главный специалист ЦСКА по международным отношениям – Sports.ru), который состоит с ним в близких отношениях. Последнюю неделю он как будто что-то чувствовал и говорил: «Слушаю – это голос Мариу. Но то, что он говорит – как будто не Мариу. Не понимаю, что происходит». Он [Марио] говорил очень странные вещи из серии: «Вы должны заплатить агенту, тогда я перейду». Это уже немножко странная конфигурация, на мой взгляд.

Когда агент озвучил, что они выходят из переговоров по такой-то причине, мы поняли, в чем дело», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА предложил агенту Фернандеса 50 тысяч евро комиссионных, а «Зенит» – 400.

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67 комментариев

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trick00
В суперкубке тёплый приём ему обеспечен :)
+93
-2
+91
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ARIGAMI ARIGAMI
Преданность к клубу - она такая
+65
0
+65
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redbalance
Есть вероятность что его просто до переговоров накачали газом.
+52
-12
+40
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Британский шпион
Ответ Саня Беляков
Прописана сумма 360 , мы говорим 250 ))) ну классика)
По-хорошему суммы никакой не должно было быть вообще.
+36
-4
+32
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Vitezslav
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Преданность к клубу - она такая
Просто перепутал преданность и предательство. Всё-таки русский не его родной язык.
+25
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+25
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vzhik \0
Уже пора отпустить эту историю, выбрал деньги, так что «удачи» ему и «всего хорошего». Еще неизвестно в какой он форме после года простоя. Если верить прессе, то в Интере был одним из худших.
+22
-3
+19
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Тиджани Бабангида
Агентские истории понятны,но поступок самого Марио прямо очень нехорош.
+15
0
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ApXuMaHqPuT
Чувствуется мохнатая лапа газпрома💰
+27
-14
+13
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trick00
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он вроде не успеет сыграть
Жаль, я бы посмотрел на это
+15
-2
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ezheloko
Ответ Саня Беляков
Прописана сумма 360 , мы говорим 250 ))) ну классика)
ну это право клубов договориться между собой. У игрока могут быть прописаны отступные 1 миллиард, но клубы договорятся на 100 миллионов
+13
-1
+12
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Сергей Буевич
Уважаемые болельщики футбольного клуба ЦСКА прекратите переживать из за очередного балабола. Футболисты приходят и уходят, а ваш клуб остаётся! Процветания коням и огненных дерби нам всем!!!
+9
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+8
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Кирилл
Ответ Саня Беляков
Прописана сумма 360 , мы говорим 250 ))) ну классика)
Ну так Марио подписал контракт с Интернасьоналом вообще не контактируя с ЦСКА - агент подсунул, а Марио махнул и даже не обратил внимание на пункт о сумме выкупа.

Вот и ЦСКА попытался за игрока, который принадлежал команде и которому пошли на уступки в возможности вернуться в Бразилию, сбить цену.
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amra73
Ответ Саня Беляков
Прописана сумма 360 , мы говорим 250 ))) ну классика)
Цена не догма, а предмет для обсуждения. Первое правило торговли
+6
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stazvarrr
Ответ vzhik \0
Уже пора отпустить эту историю, выбрал деньги, так что «удачи» ему и «всего хорошего». Еще неизвестно в какой он форме после года простоя. Если верить прессе, то в Интере был одним из худших.
)) смешно . Когда шли переговоры и он вот вот должен был вернуться , все в один голос писали что он тут свой , привыкать к лиге не надо и вообще что в Бразилии не играл , ничего страшного он топ уровня и пару лет попылит ) А как сорвался , так сразу не в форме )
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Мосгорсуд
Натуральная институтка и иуда.......забыли этого человека
+6
-2
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Александр Милосавлевич
А это и правда в таком словесном сумбуре переговоры проходят, как тут написано? Или это еще директор по коммуникациям своих формулировок накрутил?
+4
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Саня Беляков
Прописана сумма 360 , мы говорим 250 )))
ну классика)
+15
-11
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ trick00
В суперкубке тёплый приём ему обеспечен :)
Он вроде не успеет сыграть
+4
0
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Alexandr Migal
Отсутсвие воли полнейшее! Осталось в сетевой маркетинг после карьеры вписаться
+3
0
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4eburan71
О какой преданности тут вообще все говорят. Человек Родину поменял, а вы что-то за футбольную команду удивляетесь
+16
-13
+3
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Контрольный выстрел
Да хватит уже мусолить, бабки рулят. Все там ясно как божий день, уверен, первоначально агент вышел на Зенит, получил устные договоренности. Потом те же условия предложил ЦСКА и был послан. Сам Марио походу реально блаженный. Единственное, смешно, что Сырожа мычит про "мы вышли на контакт, когда отказался ЦСКА". Это для дурачков только прокатит))
+3
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MstAndreev
Интересно, что ЦСКА уже которую по счету двухметровую телегу по теме выкатывает, пытаясь оправдаться. В то время, как другая сторона хранит молчание. Интрига)
+3
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bellyashe
Ответ 4eburan71
О какой преданности тут вообще все говорят. Человек Родину поменял, а вы что-то за футбольную команду удивляетесь
очень странные рассуждения) для вас выступать за сборную другой страны = поменять Родину?)
+7
-5
+2
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Margor
Давайте дождемся версии самого Марио
+2
0
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Андрей Иваненко
Это к вопросу о финансовых возможностях двух команд, занявших 1 и 2 место в РПЛ.....без комментариев
+12
-10
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