Роналду запустил бренд минеральной воды. При рекламе использовались недостоверные данные – уровень pH не соответствует заявленному, вода добывается в другом месте

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Здоровье Футбол

Криштиану Роналду запустил бренд минеральной воды.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии объявил о запуске линейки минеральной воды под названием URSU9.

В рамках маркетинговой кампании утверждалось, что вода положительно влияет на здоровье потребителя. Производители и футболист заявляли, что вода является щелочной, а ее pH составляет 9, но это не соответствует действительности, пишет гастрономический сайт El Comidista. 

Кроме того, в качестве свойств этой минеральной воды указывалось то, что она является антиоксидантом, но это не имеет смысла, поскольку вода не обладает антиоксидантными свойствами и используется в научных экспериментах в качестве контрольного средства для измерения окислительной способности других продуктов.

Также утверждалось, что вода добывается в испанской Авиле и не подвергается внешнему воздействию и различным загрязнениям. El Comidista пишет, что у URSU нет скважин в районе Авилы, а вода, скорее всего, добывается в Португалии. 

Отмечается, что в Испании нет законов, ограничивающих использование недостоверных заявлений о положительном влиянии продукта на состояние здоровья потребителя, чем и воспользовались производители этой минеральной воды. 

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51 комментарий

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Илья Мурашов
Фальшивая и распиаренная вода, как и сам Роналду
+34
-13
+21
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Станислав Смолин
Никогда такого не было и вот опять…
+21
-6
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Ебздрогыч
Все комменты дружно минусуют сестры Авейру
+22
-7
+15
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Данил Луговский
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Тру фэны тут как тут, ещё скажите :" очередная причина почему Месси лучше"
Кубок ЧМ. Только этого хватает, почему Месси лучше
+20
-5
+15
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Ебздрогыч
Интересно, а в этом случае Роналду будет клясться здоровьем детей, что данные о воде достоверные? Как с голом на чемпионате мира.
+22
-8
+14
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Мохнатый55
Типичный Роналду. Судейские ЛЧ, купленные ЗМ, боты в подписчиках...
+14
-6
+8
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Overkiller
"в Испании нет законов, ограничивающих использование недостоверных заявлений..."

Хм, удобно.
+5
0
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Мохнатый55
Типичный Роналду. Судейские ЛЧ, купленные ЗМ, боты в подписчиках...
Вопль обиженного Мессифана
+2
0
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f0rmoceft
Маркетологи и не такое придумывают, ничего удивительного в этой статье нет, подобное сплошь и рядом.
+2
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fc_champion
Надо было Гундяеву освятить источник
+2
0
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Человек1991
Хахахаха)) URSU9 )) можно было бы USSR91 )
+2
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Валдис Пельш
Ответ WESTERN-
Да. Но Человек такого уровня своё имя не должен мелочью порочить
мелочь? перестаньте пить
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Садковский Ян
Это ещё по воде вилами писано, что это Криштиану Вруналду
+3
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Jeicob Harlon
в принципе любая чистоя питьевая вода полезна и ускоряет обмен веществ
+1
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Roman Zhirnov
Ответ Ola BP
Недостоверные данные в названии! Должно быть URUS9
USSR9
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Данил Луговский
Кубок ЧМ. Только этого хватает, почему Месси лучше
Грех было не взять ЧМ котрый тебе просто подарили, благодаря судейкам и пенальти)) аж 7 пенальти за турнир это просто вселенский позор
+8
-8
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Андрюха с района
Название дебильное)
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Red.Wings
Ответ Мохнатый55
Типичный Роналду. Судейские ЛЧ, купленные ЗМ, боты в подписчиках...
ну мешать мухи и котлеты не надо. судьи помогли только с его последней ЛЧ.
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Sinister Kid
Прям, как ЦСКА про контракт Фернандеса.
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Gravdaar Iyaad
столько марок мин. воды, духов, труселей
ничего интересного нет на уме этих спортсменов, артистов, актеров и прочих развлекателей общества
вложись в какой рибудь производственный завод в странах 3 мира, принеси реальную пользу мировой цивилизации
очередное доказательство умалишенности шоу-звезд
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Glukinho
дарю Кришу лайфхак: если на бутылках написать "детская", можно спокойно продавать в полтора раза дороже
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Andreir888
Следите за руками, господа!)
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Илья Мурашов
Ответ elkipalki
Лучший бомбардир в истории футбола, лучший бомбардир в истории сборных, лучший бомбардир и ассистент в истории ЛЧ и это он фальшивый и распиаренный?)) а кто тогда остальные?
Футбол это не только голы. До Роналду лучшим в истории бомбардиром был Бицан. И что, он величайший? Разве Пеле великий, потому что забил много голов в уличном чемпионате? Или всё-таки благодаря 3 Кубкам ЧМ? Сколько голов забил Марадона?
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elkipalki
Ответ Илья Мурашов
Фальшивая и распиаренная вода, как и сам Роналду
Лучший бомбардир в истории футбола, лучший бомбардир в истории сборных, лучший бомбардир и ассистент в истории ЛЧ и это он фальшивый и распиаренный?)) а кто тогда остальные?
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нелюбитель футбола
Он весь такой - враньё на вранье... Эгоизм вообще зашкаливает... Как же приятно было смотреть на его слёзки в подтрибунном на ЧМ... Это было суперсправедливо!... 👏👏👍👍..
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