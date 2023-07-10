Роналду запустил бренд минеральной воды. При рекламе использовались недостоверные данные – уровень pH не соответствует заявленному, вода добывается в другом месте

Криштиану Роналду запустил бренд минеральной воды.

Нападающий « » и сборной объявил о запуске линейки минеральной воды под названием URSU9.

В рамках маркетинговой кампании утверждалось, что вода положительно влияет на здоровье потребителя. Производители и футболист заявляли, что вода является щелочной, а ее pH составляет 9, но это не соответствует действительности, пишет гастрономический сайт El Comidista.

Кроме того, в качестве свойств этой минеральной воды указывалось то, что она является антиоксидантом, но это не имеет смысла, поскольку вода не обладает антиоксидантными свойствами и используется в научных экспериментах в качестве контрольного средства для измерения окислительной способности других продуктов.

Также утверждалось, что вода добывается в испанской Авиле и не подвергается внешнему воздействию и различным загрязнениям. El Comidista пишет, что у URSU нет скважин в районе Авилы, а вода, скорее всего, добывается в Португалии.

Отмечается, что в Испании нет законов, ограничивающих использование недостоверных заявлений о положительном влиянии продукта на состояние здоровья потребителя, чем и воспользовались производители этой минеральной воды.