Уимблдон. 4-й круг. Медведев поборется с Лехечкой, Алькарас – с Берреттини, Руне сыграет с Димитровым, Циципас – с Юбенксом
Даниил Медведев сыграет с Иржи Лехечкой в четвертом круге «Уимблдона».
Карлос Алькарас встретится с финалистом-2021 Маттео Берреттини.
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 44 700 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
- Дата проведения
- 10 июля, 15.00
- Дата проведения
- 10 июля, 14.30
- Дата проведения
- 10 июля, 20.00
- Дата проведения
- 10 июля, 18.30
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