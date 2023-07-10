Уимблдон. 4-й круг. Медведев поборется с Лехечкой, Алькарас – с Берреттини, Руне сыграет с Димитровым, Циципас – с Юбенксом

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Даниил Медведев сыграет с Иржи Лехечкой в четвертом круге «Уимблдона».

Карлос Алькарас встретится с финалистом-2021 Маттео Берреттини.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
10 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Кристофер Юбенкс (США) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
10 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
10 июля, 20.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
10 июля, 18.30
Онлайн матча

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4 комментария

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nicckk
вперёд Данила
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Hardy
интересные пары 1/8, в каждом матче победить может любой
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alexus-1990
прогнозирую проход: Медведев, Циципас, Руне, Беретинти
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