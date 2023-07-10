«Спартаку» предложили Наингголана. 35-летний хавбек сейчас без клуба («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Д2 Италия Раджа Наингголан СПАЛ Спорт-Экспресс Футбол

«Спартаку» предложили Раджу Наингголана.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», московскому клубу предложили подписать 35-летнего центрального полузащитника, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Последним клубом бельгийца был СПАЛ. Он провел за клуб 10 матчей в Серии B, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

В ходе карьеры Наингголан выступал за «Рому», «Интер», «Кальяри» и другие клубы.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.

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107 комментариев

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Ебздрогыч
Охренеть, откопали деда!
+195
-1
+194
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Marcus-light
Ответ Ебздрогыч
Охренеть, откопали деда!
У нас дедов любят. Одного уже 80 лет закопать не могут, всё любуемся.
+118
-50
+68
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Гуго Капет
«Спартаку» предложили Абилардо. 47-летний одноногий хавбек сейчас без клуба.
+50
-3
+47
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ws357
Старый и мертвый. Самое то.
+46
-4
+42
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Максим Катебо
Лютый топ…для московской ночной жизни)))
+26
0
+26
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Гамарджоба Генацвале
Зато Раджа. Какой-никакой, а титул в сезоне будет!
+19
0
+19
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Александр Золотухин
Ответ Marcus-light
У нас дедов любят. Одного уже 80 лет закопать не могут, всё любуемся.
В прошлом или позапрошлом году уже 100 лет было
+23
-6
+17
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RAMIK
Лет 7 назад был бы топом. Помню его Зенит хотел брать,но Раджа не хотел в Россию. 18 млн вроде предлагали за него.
+15
0
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</c/>
несерьёзно...
+17
-3
+14
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Алексей Волков
Ответ Александр Золотухин
В прошлом или позапрошлом году уже 100 лет было
так то в следующем 100 будет.... если это про того деда
+14
-1
+13
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chigyr19
Ответ ws357
Старый и мертвый. Самое то.
И конфликтный
+13
-1
+12
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Максим Макрушин
со времён Романцева на скамейке у нас никто не курил, берём?
+12
0
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Назар Игорь
Хорошее приобретение, пьëт, курит и поддерживает гомосексуализм.
+16
-6
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СЕРГЕЙ ГРИШИН
Еще бы Тутанхамона пригласили. Он тоже давно уже без клуба.
+8
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Михаил1970
У меня в чулане лежит видеомагнитофон "Электроника ВМ 12", возможно даже в рабочем состоянии. Предложу ка я его Спартаку.
+6
0
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JBa
Ответ Назар Игорь
Хорошее приобретение, пьëт, курит и поддерживает гомосексуализм.
поддерживать гомосексуализм - тоже грех?
+5
-1
+4
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psycho
наконец-то, пошла икра
+4
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Jack & Daniels
Ответ Marcus-light
У нас дедов любят. Одного уже 80 лет закопать не могут, всё любуемся.
Второму 70…тоже бы не мешало закончить любоваться …
+10
-6
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Гладиатор из Тушино
Ответ Ебздрогыч
Охренеть, откопали деда!
ахахаха как же тут триггерит на слово дед
+7
-3
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Данко Лазович
надо брать. как раз будем с кем покурить между тренировками))
+5
-2
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Тимофей Прудников
Ответ Гуго Капет
«Спартаку» предложили Абилардо. 47-летний одноногий хавбек сейчас без клуба.
так он в Омском ГазМясе
+3
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MstAndreev
А то Спартаку своих отморозков не хватает)
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Спартак сила
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узнаю наших селекционеров
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Пользователь Huawei
А кто предложил-то?
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Ewgen160
Надо брать вместе с Глушаком
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