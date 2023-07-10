«Спартаку» предложили Наингголана. 35-летний хавбек сейчас без клуба («СЭ»)
«Спартаку» предложили Раджу Наингголана.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», московскому клубу предложили подписать 35-летнего центрального полузащитника, который сейчас находится в статусе свободного агента.
Последним клубом бельгийца был СПАЛ. Он провел за клуб 10 матчей в Серии B, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
В ходе карьеры Наингголан выступал за «Рому», «Интер», «Кальяри» и другие клубы.
Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.
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