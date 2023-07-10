«Спартаку» предложили Наингголана. 35-летний хавбек сейчас без клуба («СЭ»)

«Спартаку» предложили Раджу Наингголана.

Как утверждает « », московскому клубу предложили подписать 35-летнего центрального полузащитника, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Последним клубом бельгийца был . Он провел за клуб 10 матчей в , забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

В ходе карьеры выступал за «Рому», «Интер», «Кальяри» и другие клубы.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.