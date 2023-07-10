Хавбек «Зенита» Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

Об этом сообщил футбольный агент каналу «Это футбол, брат!».

«У нас есть информация, что на грани отъезд Малкома в Саудовскую Аравию. Получено предложение почти на 50 миллионов [евро], и с ним лично согласована зарплата. По каким-то оценкам, она составит 10-12 млн в год.

Я пытался узнать в « ». Они почему-то и не отрицают, и не говорят, что это случилось. У Малкома стоят отступные в 60 млн. Если саудовский клуб не хочет вступать в переговоры с «Зенитом», то должен заплатить 60 млн. Но пока что вроде хотели бы [купить Малкома] за 50 млн», – сказал Гурцкая.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, его купили у «Барселоны» за 40+5 млн евро. Срок его нынешнего контракта рассчитан до лета 2027-го.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 23 мячами в 27 матчах чемпионата. Полную статистику игрока можно найти здесь.