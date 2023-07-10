Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии за 50 млн евро. Зарплата – 10-12 млн в год (Тимур Гурцкая)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Малком Тимур Гурцкая Футбол

Хавбек «Зенита» Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая каналу «Это футбол, брат!».

«У нас есть информация, что на грани отъезд Малкома в Саудовскую Аравию. Получено предложение почти на 50 миллионов [евро], и с ним лично согласована зарплата. По каким-то оценкам, она составит 10-12 млн в год.

Я пытался узнать в «Зените». Они почему-то и не отрицают, и не говорят, что это случилось. У Малкома стоят отступные в 60 млн. Если саудовский клуб не хочет вступать в переговоры с «Зенитом», то должен заплатить 60 млн. Но пока что вроде хотели бы [купить Малкома] за 50 млн», – сказал Гурцкая.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, его купили у «Барселоны» за 40+5 млн евро. Срок его нынешнего контракта рассчитан до лета 2027-го.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 23 мячами в 27 матчах чемпионата. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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85 комментариев

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Зе Никитан
Будет первым русским в Саудовской Аравии?
+116
-3
+113
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Федя Букин
Ответ Зе Никитан
Будет первым русским в Саудовской Аравии?
Знаменитая школа Зенита 😏
+74
-6
+68
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bellyashe
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален пользователем
а в чем карма?) продадим дороже, чем купили, другого такого шанса не будет
+47
-4
+43
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Ena Therapy
А кто-то говорит , что российский футбол не развивается . За россиянина 50 лямов предлагают. Съели хейтеры ?!
+37
-1
+36
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IceBear27
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален пользователем
Хорошая такая карма, за 50млн продать игрока)
+30
-1
+29
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ IceBear27
Жаль, что уйдёт. Но саудитов по зарплате переплюнуть Газпром точно не сможет)
А как же Ленинградская школа дзюдо? Она точно не беднее шейхов
+38
-10
+28
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Непристойное предложение
Ответ Федя Букин
Знаменитая школа Зенита 😏
Радимов воспитал
+21
-1
+20
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Mbest77
Ответ Саня Беляков
Хахахахах , Гурцкая клоун ещё тот
Гурцкая певица же? 🤔
+13
0
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Саня Беляков
Хахахахах , Гурцкая клоун ещё тот
+17
-4
+13
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IceBear27
Жаль, что уйдёт. Но саудитов по зарплате переплюнуть Газпром точно не сможет)
+15
-3
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ena Therapy
А кто-то говорит , что российский футбол не развивается . За россиянина 50 лямов предлагают. Съели хейтеры ?!
Терюшков: Вот видите!
+8
-2
+6
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Ramon Mercader
За 50 можно и продать, другое дело, что "источник" мягко говоря попахивает.
+6
-1
+5
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Altim
Ответ Mbest77
Гурцкая певица же? 🤔
Певица и клуон бородатый)))
+4
0
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ericssons
Я ТРЕБУЮ ОБЪЕДЕНИТЬ РПЛ И ЧЕМПИОНАТ СА !
+6
-2
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молодой сутенер
Как болельщик Спартака скажу то, что уход Малкома потеря для РПЛ, в условиях нынешних реалий было приятно наблюдать за его игрой)
+5
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ВладимирНеПутин
Ответ IceBear27
Жаль, что уйдёт. Но саудитов по зарплате переплюнуть Газпром точно не сможет)
Газпром можжет потянуть зп 10-12 млн евро, но надо ли оно
+3
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Злодей Спб
Надо арабам сказать, что Малком продаётся только в комплекте с Кассьеррой, Бакаевым и Адамовым. Они его лучшие друзья - без них он зачахнет и не сможет играть в футбол :)
#irony
+4
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Futbol2710
Хоть болельщик Спартака,но не хотелось,чтоб РПЛ терял классных футболистов
+3
0
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Caniball
Ответ Ilya Zhadan
И Клаудиньо с Венделом за собой потянет
За стрелку играть и российское гражданство получать это конечно хорошо, но з/п в 2 раза выше она как-то душу лучше греет.
Ничего личного, как говорится.
Но 50 миллионов - хорошие деньги. Кроме Саудитов за него таких денег никто больше не предложит.
+2
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Человек1991
Мальком щас играет в 10 раз лучше Роналду , но ЗП ему предложили в 20 раз меньше , несправедливый мир .
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ezheloko
Как распознать агентский ****** (вранье)
Когда в инсайде упоминается какой-то денежный мешок, про который все знают что он готов тратить деньги, но при этом этот денежный мешок якобы даёт чуть-чуть меньше суммы выкупа - это он.

Такие инсайды на коленке сочиняются десятками, они похожи на правду и их нельзя проверить или опровергнуть. Разумеется, ни один из них не сбывается.
+3
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Budabuda
ахахахаха
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Рашпель793
С одной стороны жаль с таким игроком расставаться. А с другой по деньгам в плюсе и Зенит и Малком. Ну и интересно будет посмотреть, что будет если Малком таки уйдёт, глядишь интрига какая появится в чемпе.
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Fark
Пора Спортсу открыть раздел по Суадовской Аравии в блоке "футбол"
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Дядя ТУРА
Ответ Mbest77
Гурцкая певица же? 🤔
НЕ ВИЖУ НИЧЕГО СМЕШНОГО))
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