Олимпийский чемпион, экс-глава НОК Украины Сергей Бубка ведет бизнес в ДНР

У олимпийского чемпиона, бывшего главы НОК Украины Сергея Бубки есть бизнес в ДНР.

Бубка – чемпион Олимпиады-1988 в прыжках с шестом, шестикратный чемпион мира. Член МОК с 1999 года.

C 2005-го по 2022 год спортсмен возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины. Он неоднократно призывал спортивные организации не допускать Россию и Беларусь на международные турниры.

В базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России зарегистрировано ООО «Монблан». Юридический адрес фирмы находится в Донецке.

Учредители компании – Василий Бубка (брат спортсмена) и сам Сергей Бубка. Указано, что Василий имеет гражданство России, а Сергей – гражданство Украины. При этом ИНН Сергея Бубки начинается с цифр 91, что означает регистрацию в Крыму.

Основной вид деятельности компании – «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах».

Согласно сайту Rusprofile, ООО Фирма «Монблан» являлась поставщиком в трех государственных контрактах на сумму 831 965 рублей.

Заказчики – казначейство Донецкой народной республики, Республиканский реабилитационный центр Минздрава ДНР и федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России».