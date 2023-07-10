Олимпийский чемпион, экс-глава НОК Украины Сергей Бубка ведет бизнес в ДНР

Теги бизнес прыжки с шестом Сергей Бубка НОК Украины Легкая атлетика

У олимпийского чемпиона, бывшего главы НОК Украины Сергея Бубки есть бизнес в ДНР.

Бубка – чемпион Олимпиады-1988 в прыжках с шестом, шестикратный чемпион мира. Член МОК с 1999 года. 

C 2005-го по 2022 год спортсмен возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины. Он неоднократно призывал спортивные организации не допускать Россию и Беларусь на международные турниры. 

В базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России зарегистрировано ООО «Монблан». Юридический адрес фирмы находится в Донецке.

Учредители компании – Василий Бубка (брат спортсмена) и сам Сергей Бубка. Указано, что Василий имеет гражданство России, а Сергей – гражданство Украины. При этом ИНН Сергея Бубки начинается с цифр 91, что означает регистрацию в Крыму.

Основной вид деятельности компании – «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». 

Согласно сайту Rusprofile, ООО Фирма «Монблан» являлась поставщиком в трех государственных контрактах на сумму 831 965 рублей.

Заказчики – казначейство Донецкой народной республики, Республиканский реабилитационный центр Минздрава ДНР и федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России». 

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22 комментария

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Боевой Бурят Путина
Такое же лицемерие как фабрика ПоRoshenКо в Липецке. Война войной, а гешефт по расписанию
+22
-5
+17
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ks-1993
Для понимания, на Украине до сих пор прекрасно работает Спортмастер наш. Только вывеску как Макдак на Атлетикс поменяли, но внутри все тоже самое. Навигация, стиль, дизайн ценников, Demix.
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+12
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romancureman
ну ща прилетит от души дядьке))
+7
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+6
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ks-1993
Вот это поворот. Сейчас окажется, что Мудрик в Донецке держит шаурмячную
+4
0
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Hardy
oops 😬
+4
-1
+3
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Месси из Сибири
Ответ elan_
А чего все так возбудились? Чем эта новость отличается от того, что большинство детей и челяди чиновников имеет паспорта и недвижимость ЕС и США. Ничем, такое же двуличие, а для смердов можно по телевизору рассказывать сказки про проклятых пиндосов, загнивающую Европу и вставание с колен..
пытаешься сказать правду? Не бойся, продолжай до конца: ...вставание с колен, борьбу за суверенитет, европейское будущее, светлую демократию против тоталитарных сил, единство нации и т.д. А то получается, чиновников ты сравнил, а двуличием обличил телевизор с одной стороны. Трусливо.
+6
-3
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Рус Киссенжер
Ответ romancureman
ну ща прилетит от души дядьке))
уже ловит несколько дней. мудень он.
+8
-5
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elan_
А чего все так возбудились? Чем эта новость отличается от того, что большинство детей и челяди чиновников имеет паспорта и недвижимость ЕС и США. Ничем, такое же двуличие, а для смердов можно по телевизору рассказывать сказки про проклятых пиндосов, загнивающую Европу и вставание с колен..
+11
-8
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Alex1104
Ответ Лев Попов
Но ваточка при том готова идти ложиться костьми, чтоб защищать интересы их хозяев) необучаемые воистину
Ну да, вышивату теперь приходится отлавливать военкомам. Идейных уже не хватает
+3
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+2
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nnn4404
главное бабки а все остальное по барабану, тем же руководствуется и русский политический бомонд
+6
-4
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FETISH
Бубка донецкий. А со стороны России нет особых гонений по бузнесу с украинским паспортом.
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Макс Фет
Ответ Рус Киссенжер
уже ловит несколько дней. мудень он.
он монблан
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Spartakovec navsegda
Ответ Боевой Бурят Путина
Такое же лицемерие как фабрика ПоRoshenКо в Липецке. Война войной, а гешефт по расписанию
Производство на Липецкой фабрике в России остановили с 1 апреля 2017 года.
Но, конечно, все связанное с владельцем должно было быть остановлено после его речи о детях в подвалах.
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Макинтош Шевченко
Каждый день представители Нафтагаз, Газпром и третьей стороны фиксируют объем прокачки газа из РФ через Украину, на основании этих документов происходит оплата за транзит!
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Сергей Спиридонов
Двуличие бандерофашистов)))
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Adeen
Боты - фас!
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ks-1993
Ответ Боевой Бурят Путина
Такое же лицемерие как фабрика ПоRoshenКо в Липецке. Война войной, а гешефт по расписанию
Спортмастер работает до сих пор
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