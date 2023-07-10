«Челси» показал новую домашнюю форму – пока без титульного спонсора. Она вдохновлена сезоном-1997/98
«Челси» представил новую домашнюю форму, вдохновленную сезоном-1997/98.
Комплект от компании Nike выполнен в традиционном для лондонцев синем цвете. В особом стиле выполнены эмблема и логотип Nike – они переливчатого золотистого цвета.
Форма вдохновлена сезоном-1997/98, по итогам которого команда под руководством Джанлуки Виалли выиграла Кубок обладателей кубков УЕФА.
Отметим, что на момент презентации у «Челси» нет титульного спонсора – контракт с компанией Three истек. Из-за этого в общую продажу форма поступит 23 августа.
Фото: twitter.com/ChelseaFC
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