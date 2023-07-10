«Челси» показал новую домашнюю форму – пока без титульного спонсора. Она вдохновлена сезоном-1997/98

Теги Челси премьер-лига Англия Nike игровая форма стиль Футбол

«Челси» представил новую домашнюю форму, вдохновленную сезоном-1997/98.

Комплект от компании Nike выполнен в традиционном для лондонцев синем цвете. В особом стиле выполнены эмблема и логотип Nike – они переливчатого золотистого цвета.

Форма вдохновлена сезоном-1997/98, по итогам которого команда под руководством Джанлуки Виалли выиграла Кубок обладателей кубков УЕФА.

Отметим, что на момент презентации у «Челси» нет титульного спонсора – контракт с компанией Three истек. Из-за этого в общую продажу форма поступит 23 августа.

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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45 комментариев

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Chernoy
Будто с «вьетнамского» рынка
+77
-25
+52
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Stanislav Cherchesov
То чувство когда в 00х и начале 10х были гораздо красивее чем нынешнее.
+35
-8
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Кристиан Филимоненков
Очень красивая, и клево что со смыслом, надеюсь титульник не сильно испортит вид футболки
+31
-10
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Darkey
Без спонсора вообще супер смотрится, точно бы взял себе такую
+20
-2
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НАВАЛЬНЫЙ
Шикарная
+28
-12
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Mark Safa
Ответ Chernoy
Будто с «вьетнамского» рынка
Я бы не стал так оскорблять вьетнамски рынок
+25
-11
+14
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Felp
Ответ CriminalJoint62
10 июля. Сезон через месяц стартует, нет спонсора до сих пор 😂🤦‍♂️
Потому что болельщики проголосовали против, теперь ищут другого
+8
0
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Stanislav Cherchesov
Ответ Кристиан Филимоненков
Очень красивая, и клево что со смыслом, надеюсь титульник не сильно испортит вид футболки
Если будет цифра 3 как когда-то, то ничего не поможет.
+6
0
+6
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onsigne
Перелив ужасно выглядит, будто китайщина с садовода. Лучше бы золотой цвет оставили, как на форме 12-13.
+16
-11
+5
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CriminalJoint62
10 июля. Сезон через месяц стартует, нет спонсора до сих пор 😂🤦‍♂️
+11
-6
+5
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Евгений Языченко
Ответ Chernoy
Будто с «вьетнамского» рынка
классная форма это ты с рынка китайского
+8
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dr. cage
Хорошо сохранилась для футболки 98-го года выпуска..
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kacnep
Очень клевая форма
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Иван Новиков
Скорее, вдохновились формой Сочи Ротенберга.
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Stanislav Cherchesov
Ответ CriminalJoint62
10 июля. Сезон через месяц стартует, нет спонсора до сих пор 😂🤦‍♂️
Боули на титульник пусть ставят)
+6
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Акира_1
Без спонсора необычно выглядит, ну с так ладно, главное, чтоб в футбол норм играли, как говорили.
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Аккайын Жасов
Найки как обычно клепают всем одно и то же
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HI MARS
Пластиковое лого - ужас
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JENNINGS
Извините, но это полный колхоз. Почему так Nike издевается над «Ливерпулем» и «Челси», я не понимаю
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maks44
Челси теперь голубой, а не синий.
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Акира_1
Ответ CriminalJoint62
10 июля. Сезон через месяц стартует, нет спонсора до сих пор 😂🤦‍♂️
У Боэли и так бабла до фига, зачем ему спонсор?
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feelthedroom@mail.ru
Что за негатив, как по мне, форма просто бомба.
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Сергей Максимюк
интересно а экспертам на спортсе хоть одна форма нравится? под любой новостью про презентацию от любого клуба в топе комментарии про то что форма какая-то не такая и раньше было лучше
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Сергей Анисимов
London blue из PES04)
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timber dolphin
тут тока цвет из 9798
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