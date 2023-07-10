«Челси» представил новую домашнюю форму, вдохновленную сезоном-1997/98.

Комплект от компании выполнен в традиционном для лондонцев синем цвете. В особом стиле выполнены эмблема и логотип Nike – они переливчатого золотистого цвета.

Форма вдохновлена сезоном-1997/98, по итогам которого команда под руководством Джанлуки Виалли выиграла Кубок обладателей кубков УЕФА.

Отметим, что на момент презентации у « » нет титульного спонсора – контракт с компанией Three истек. Из-за этого в общую продажу форма поступит 23 августа.

Фото: twitter.com/ChelseaFC