Российские гребцы не выступят на молодежном ЧМ в Болгарии, так как отказались подписать декларацию для допуска
Российские гребцы не поедут в Болгарию на молодежный чемпионат мира.
Спортсмены отказались подписывать декларацию нейтральных спортсменов в той форме, которую предлагает Международная федерация гребного спорта (World Rowing).
«В субботу мы получили от международной федерации отрицательный ответ на наш вариант формы обязательства, которую должны подписать выезжающие на мировое первенство спортсмены, тренеры и специалисты.
В воскресенье президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing.
Спортсмены и тренеры поддержали позицию нашей федерации. В международную федерацию был отправлен отказ от участия в первенстве мира до 23 лет.
Ранее мы предложили World Rowing внести корректировки в текст обязательства, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта.
В частности, мы выступаем за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к специальной военной операции на Украине, так как это политика, а не спорт.
В субботу был получен ответ, что форма обязательства была ранее утверждена исполкомом международной федерации, и в ней нельзя ничего поправить», – заявил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Путин: Мы знали, что Ирак готовит теракты в США
Российские спецслужбы после 11 сентября и до начала вторжения в Ирак получали информацию о том, что Багдад готовит теракты на территории Америки и за ее пределами, передает РИА "Новости".
Об этом Владимир Путин сообщил в разговоре с журналистами в Астане. "Могу подтвердить, - сказал он, - действительно после событий 11 сентября 2001 года и до начала военной операции в Ираке, спецслужбы неоднократно получали информацию подобного рода о том, что официальные органы саддамовского режима готовят теракты на территории США и за ее пределами на военных и гражданских объектах".
По его словам, поступавшие в спецслужбам сведения передавалась американским коллегам. "Президент США Буш имел возможность и сделал это: лично поблагодарил руководителя одной и российских спецслужб за эту информацию, которую он счел очень важной", - сказал Путин.
Между тем, после того, как независимая комиссия по расследованию терактов 11 сентября пришла к выводу, что надежных доказательств связи Багдада с "Аль-Каедой" и терактами нет, глава Белого дома заявил, что его администрация и не обвиняла Хусейна в причастности к тем событиям.
"Мы никогда не говорили, что 11 сентября стало результатом сговора между Саддамом и "Аль-Каедой". Но мы всегда указывали на многочисленные контакты Саддама Хусейна с группировкой", - сказал Буш.