Российские гребцы не выступят на молодежном ЧМ в Болгарии, так как отказались подписать декларацию для допуска

Теги World Rowing (FISA) сборная России Алексей Свирин сборная России жен ТАСС Гребля

Российские гребцы не поедут в Болгарию на молодежный чемпионат мира.

Спортсмены отказались подписывать декларацию нейтральных спортсменов в той форме, которую предлагает Международная федерация гребного спорта (World Rowing). 

«В субботу мы получили от международной федерации отрицательный ответ на наш вариант формы обязательства, которую должны подписать выезжающие на мировое первенство спортсмены, тренеры и специалисты.

В воскресенье президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing.

Спортсмены и тренеры поддержали позицию нашей федерации. В международную федерацию был отправлен отказ от участия в первенстве мира до 23 лет.

Ранее мы предложили World Rowing внести корректировки в текст обязательства, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта.

В частности, мы выступаем за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к специальной военной операции на Украине, так как это политика, а не спорт.

В субботу был получен ответ, что форма обязательства была ранее утверждена исполкомом международной федерации, и в ней нельзя ничего поправить», – заявил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. 

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33 комментария

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Savardus
Ответ Artur Tl
почему натовские спортсмены не сидят дома за убийство почти миллиона жителей яИрака?
Почему вы сначала считаете Натовских солдат зверьми, а потом выступаете за войну в Украине, по принципу "А чо, им можно, а нам нет"?
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Кирковский Александр
Ответ Бан для русофобов
Привет. Надоели ли6ераcты-русофобы и укр0нaцисты на сайте и антироссийская деятельность модераторов и редакции sports.ru? Есть проверенный способ как с этим бороться. Заходите в Общественную электронную приемную Роскомнадзора rkn.gov.ru/treatments/ask-question/ и заполняете форму: тематика обращения – средства массовой информации – электронные сми – нарушение законодательства, ФИО можно указать любое, не имеет значения, адрес почты – тот, на который вам будет выслан ответ, место рассмотрения – Москва и Московская область. Далее в тексте обращения указываете суть жалобы (дискредитация ВС РФ, посягательство на территориальную целостность России, оскорбление руководства России, разжигание ненависти к России и русским и т.д.), указываете ссылку на профиль пользователя-нарушителя, а также ссылки на материалы, где он оставлял комментарии с нарушением законодательства России, к обращению прикрепляете скриншоты с этими комментариями и просите принять меры по этим нарушениям, вводите защитный код и отправляете. В течение месяца придет официальный ответ от Роскомнадзора на вашу жалобу. Способ рабочий, таким образом были заблокированы навсегда следующие одиозные русофобы и псевдолибералы: BananaMama sports.ru/profile/1021600531/, Stivi M.D. sports.ru/profile/71646260/, User Samsung sports.ru/profile/1114848709/, Влад Путман sports.ru/profile/1089054226/, Владимир Великий sports.ru/profile/1057893147/, Иван_Флягин sports.ru/profile/1057241596/. Но кроме них, есть еще много других на sports.ru . В первую очередь нужно блокировать русофобов с высоким рейтингом – суперзвезд и лидеров. Работаем, братья!!
А потом удивляются кто при Сталине написал 4 миллиона доносов, из-за которых были убиты миллионы людей.
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Lacrosse-style goal
Ответ Artur Tl
почему натовские спортсмены не сидят дома за убийство почти миллиона жителей яИрака?
Ох уж этот наш любимый какнасчетэтизм....
+16
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sled
Ответ Artur Tl
почему натовские спортсмены не сидят дома за убийство почти миллиона жителей яИрака?
На братский Иран нефиг было нападать, а уж тем более на Кувейт!!! Держите пособника террористов!!! И арабских национал-социалистов!!!
Путин: Мы знали, что Ирак готовит теракты в США

Российские спецслужбы после 11 сентября и до начала вторжения в Ирак получали информацию о том, что Багдад готовит теракты на территории Америки и за ее пределами, передает РИА "Новости".

Об этом Владимир Путин сообщил в разговоре с журналистами в Астане. "Могу подтвердить, - сказал он, - действительно после событий 11 сентября 2001 года и до начала военной операции в Ираке, спецслужбы неоднократно получали информацию подобного рода о том, что официальные органы саддамовского режима готовят теракты на территории США и за ее пределами на военных и гражданских объектах".
+9
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Savardus
Ответ Russ Ivan
Молорики, все навязанные писюльки противозаконны. А болгария, как и все другие члены НАТО, опосредованный участник войны. Пусть сами свои писюки подписывают...
У Вас тут дискредитация вооруженных сил РФ получается. Нет никакой войны. Твердо и четко. Куда там доносы писать, подскажите?
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hett
правильно
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nnn4404
Ответ Artur Tl
почему натовские спортсмены не сидят дома за убийство почти миллиона жителей яИрака?
потому-то они натовские спортсмены что не понятно? Зачем вы рветесь на этот проклятый запад?
+12
-8
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nnn4404
Ответ hett
правильно
правильно дома там пуская сидят
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-15
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nnn4404
Ответ Margor
потому что РФ от Лиссабона до Владивостока брат
А Херсон это рф дружище?
+4
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Madcomposer
Ответ Кирковский Александр
А потом удивляются кто при Сталине написал 4 миллиона доносов, из-за которых были убиты миллионы людей.
Главное, сам он про нацистов через нолик написал, видимо, чтобы не забанили автоматом))
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Jesc
Сушите вёсла
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nnn4404
Ответ Artur Tl
Кто Вы?Я на западе живу вообще-то с рождения...в натовской стране...
Ты чего это же загнивающее и проклятое нато? Как ты так можешь?
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kwinto88
Ответ Бан для русофобов
Привет. Надоели ли6ераcты-русофобы и укр0нaцисты на сайте и антироссийская деятельность модераторов и редакции sports.ru? Есть проверенный способ как с этим бороться. Заходите в Общественную электронную приемную Роскомнадзора rkn.gov.ru/treatments/ask-question/ и заполняете форму: тематика обращения – средства массовой информации – электронные сми – нарушение законодательства, ФИО можно указать любое, не имеет значения, адрес почты – тот, на который вам будет выслан ответ, место рассмотрения – Москва и Московская область. Далее в тексте обращения указываете суть жалобы (дискредитация ВС РФ, посягательство на территориальную целостность России, оскорбление руководства России, разжигание ненависти к России и русским и т.д.), указываете ссылку на профиль пользователя-нарушителя, а также ссылки на материалы, где он оставлял комментарии с нарушением законодательства России, к обращению прикрепляете скриншоты с этими комментариями и просите принять меры по этим нарушениям, вводите защитный код и отправляете. В течение месяца придет официальный ответ от Роскомнадзора на вашу жалобу. Способ рабочий, таким образом были заблокированы навсегда следующие одиозные русофобы и псевдолибералы: BananaMama sports.ru/profile/1021600531/, Stivi M.D. sports.ru/profile/71646260/, User Samsung sports.ru/profile/1114848709/, Влад Путман sports.ru/profile/1089054226/, Владимир Великий sports.ru/profile/1057893147/, Иван_Флягин sports.ru/profile/1057241596/. Но кроме них, есть еще много других на sports.ru . В первую очередь нужно блокировать русофобов с высоким рейтингом – суперзвезд и лидеров. Работаем, братья!!
тут весь ресурс на этом держится
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Jesc
Ответ Artur Tl
почему натовские спортсмены не сидят дома за убийство почти миллиона жителей яИрака?
Разве ты не знаешь, что в России только и разговоров, что о НАТО…
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lundian
Ответ Artur Tl
почему натовские спортсмены не сидят дома за убийство почти миллиона жителей яИрака?
Потому что Нато не ставило себе цель колонизированния и захвата территорий. Пока РФ себе также воевала в Грузии и Сирии, ее спортсменов никто не трогал
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Ilya Malov
Ответ sled
На братский Иран нефиг было нападать, а уж тем более на Кувейт!!! Держите пособника террористов!!! И арабских национал-социалистов!!! Путин: Мы знали, что Ирак готовит теракты в США Российские спецслужбы после 11 сентября и до начала вторжения в Ирак получали информацию о том, что Багдад готовит теракты на территории Америки и за ее пределами, передает РИА "Новости". Об этом Владимир Путин сообщил в разговоре с журналистами в Астане. "Могу подтвердить, - сказал он, - действительно после событий 11 сентября 2001 года и до начала военной операции в Ираке, спецслужбы неоднократно получали информацию подобного рода о том, что официальные органы саддамовского режима готовят теракты на территории США и за ее пределами на военных и гражданских объектах".
Президент России при этом добавил: "Одно дело - информация о том, что режим Хусейна готовит теракты, но у нас не было информации, что они причастны к каким бы то ни было терактам".

По его словам, поступавшие в спецслужбам сведения передавалась американским коллегам. "Президент США Буш имел возможность и сделал это: лично поблагодарил руководителя одной и российских спецслужб за эту информацию, которую он счел очень важной", - сказал Путин.

Между тем, после того, как независимая комиссия по расследованию терактов 11 сентября пришла к выводу, что надежных доказательств связи Багдада с "Аль-Каедой" и терактами нет, глава Белого дома заявил, что его администрация и не обвиняла Хусейна в причастности к тем событиям.

"Мы никогда не говорили, что 11 сентября стало результатом сговора между Саддамом и "Аль-Каедой". Но мы всегда указывали на многочисленные контакты Саддама Хусейна с группировкой", - сказал Буш.
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brig_Mercury
Логично, курс доллара вырос, по логике президента поступления в бюджет вырастут от продажи чего-то там, и соответственно призовые спортсменам тоже. А если доллар станет по 120...
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Lacrosse-style goal
А чего отказались то? Написали, что мы всеми руками и веслами ЗА.
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