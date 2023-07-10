Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.

Он сообщил об этом в эфире шоу «Произвольная программа» на Первом канале.

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) подтвердил эту информацию.

«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», – сказал Коган.

– серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзовый призер ЧМ-2018, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, победитель и серебряный призер командного чемпионата мира.

Лузерство как рутина: что не так с Михаилом Колядой

Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России