Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру
Фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.
Он сообщил об этом в эфире шоу «Произвольная программа» на Первом канале.
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган подтвердил эту информацию.
«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», – сказал Коган.
Коляда – серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзовый призер ЧМ-2018, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, победитель и серебряный призер командного чемпионата мира.
Лузерство как рутина: что не так с Михаилом Колядой
Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России
Мише надо семью содержать. В шоу пойдет зарабатывать.
Приостановить карьеру в спорте - это правильное решение. Молодец, что не сел жене и маме на шею.
Мише большой удачи! Фигурист он отменный.
Желаю ему удачи в жизни и хороших приглашений на шоу.
Миши будет не хватать.
При всем при этом, других медалистов ЧМ и ФГП в мужской одиночке у нас сейчас нет. Жаль.
Ну в шоу такой фигурист должен быть востребован, и не на последних ролях
В прошлом сезоне тоже сразу было видно, что не идёт.
Жаль. Но в любом случае, даже если не продолжит, то всё равно карьеру достойную провёл, практически со всех турниров выиграл награды, немало достижений на национальном уровне установил.
С пониманием отношусь к такому решению.
А так... спасибо Миша, за путь, за стиль, медали и выступления. Не знаю как кто, а я точно буду скучать по тебе.
Пойду программы пересмотрю, что ли...
Прокатчики что, живут от зп до зп как простые работяги ? Такого что он за карьеру скопил хорошую сумму денег как подушку безопасности и сейчас может себе позволить не работать, такого быть не может ?