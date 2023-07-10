Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Теги сборная России ФФКР мужское катание Михаил Коляда Александр Коган Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.

Он сообщил об этом в эфире шоу «Произвольная программа» на Первом канале. 

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган подтвердил эту информацию. 

«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», – сказал Коган.

Коляда – серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзовый призер ЧМ-2018, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, победитель и серебряный призер командного чемпионата мира. 

Лузерство как рутина: что не так с Михаилом Колядой

Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
он взрослый ЖЕНАТЫЙ мужик! И он не попал даже в резерв сборной. Соответственно без зарплаты. Семья у него многодетная, их у мамы четверо, насколько я помню, поэтому родители Миши его молодой семье не помощники! Как им жить? Жена будет работать чтоб Миша тренировался? А он много выиграл в том сезоне? То косячит, то болеет. Международка не предвидится. Смысл соревноваться и гробиться на тренировках?
Мише надо семью содержать. В шоу пойдет зарабатывать.
Приостановить карьеру в спорте - это правильное решение. Молодец, что не сел жене и маме на шею.
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соль.
Наверное, уже всё... Спасибо, Миша, что ты был!
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gold-for-zagitova
Возраст, отсутствие международных стартов, а самое главное- отсутствие уверенности в себе. Этого Миша, к сожалению, не приобрёл, даже перейдя к Мишину!
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Возраст, отсутствие стабильности на соревнованиях, а также бан россиян - всё это неизбежно вело к завершению карьеры. Конечно, это не приостановка никакая. Думаю, что будь международные старты, Миша бы ещё покатался, а так... Смысла уже нет.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Мише сложно конкурировать даже на внутренних соревнованиях, если не прыгает. А не прыгает Миша всё чаще. Да и по шоу поездил, явно сейчас ему это интереснее.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ gold-for-zagitova
Возраст, отсутствие международных стартов, а самое главное- отсутствие уверенности в себе. Этого Миша, к сожалению, не приобрёл, даже перейдя к Мишину!
При всём моем непростом отношении к Мишину, я думаю, что Профессор сделал для Миши всё, что мог. Очень старался побороть его срывы, настроить на старты. Большего было уже не сделать.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Не приостановил, а закончил)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolelschiza
Миша - это артистизм, великолепный конёк, эстетика на льду, эталонный лутц. Жаль, конечно, но это его выбор.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sky Smoker
Да уж... К сожалению, были у меня такие грустные мысли, что Миша - всё. И потому, что не поехал на сборы, и потому, что предпочёл разные шоу поездке в Мексику на мастер-классы. Плюс по итогу этого сезона Миша без финансирования остался. В возобновление карьеры особо не верю.
Мише большой удачи! Фигурист он отменный.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Milorada K
Хоть и ожидаемо, но очень жаль. Редкий катальщик.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
STASYA2022
А может уже закончил?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Очень-очень-очень безумно жаль. Миша - это неописуемая красота на льду. Постопам Патрика Чана.
Желаю ему удачи в жизни и хороших приглашений на шоу.
Миши будет не хватать.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
opty
К сожалению ожидаемо , трудно в отсутсвии международных стартов себя мотивировать, а ведь не мальчик уже
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
opty
Ответ Mikhail Lopatin
Жалко, что у такого огромного таланта случилось столько недосказанностей в карьере. По потенциалу какое-то время казалось, что вот еще чуть-чуть -- и из топ-3 Миша вылезать не будет, а там может и с лидерами поборется -- чем черт не шутит: шикарные прыжки, отличные вращения (либела просто топовая), прекрасное скольжение. И судьи ведь ценили, когда получалось. Но... Казалось год, казалось два года, три. Потом отпустило. При всем при этом, других медалистов ЧМ и ФГП в мужской одиночке у нас сейчас нет. Жаль.
Потенциал у Коляды просто колоссальный. А реализовать его не удалось . Этому есть и объективные причины (тяжелая травма в 2014, болезни позже) , так и субъективные . Эххх...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikhail Lopatin
Жалко, что у такого огромного таланта случилось столько недосказанностей в карьере. По потенциалу какое-то время казалось, что вот еще чуть-чуть -- и из топ-3 Миша вылезать не будет, а там может и с лидерами поборется -- чем черт не шутит: шикарные прыжки, отличные вращения (либела просто топовая), прекрасное скольжение. И судьи ведь ценили, когда получалось. Но... Казалось год, казалось два года, три. Потом отпустило.

При всем при этом, других медалистов ЧМ и ФГП в мужской одиночке у нас сейчас нет. Жаль.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goga
Очень жаль, Миша талантливейший и штучный как говорится фигурист, обидно, что не случилось серьезных успехов после перехода к Мишину, непопадание на ОИ последние конечно сыграло свою роль, ну и отстранение теперь..
Ну в шоу такой фигурист должен быть востребован, и не на последних ролях
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defender64
Может, трудно из-за международного бана.
В прошлом сезоне тоже сразу было видно, что не идёт.
Жаль. Но в любом случае, даже если не продолжит, то всё равно карьеру достойную провёл, практически со всех турниров выиграл награды, немало достижений на национальном уровне установил.
С пониманием отношусь к такому решению.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Уйдёт в шоу Миша точка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzz-j
Жаль конечно, но это жизнь, значит пришла пора... спасибо Мише за талант и все те прекрасные образы, что он воплотил на льду! Удачи во всех начинаниях вне спорта!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ромашка17
Ответ Jessi
Все к этому шло, но очень жаль… второго Коляды у нас не будет. Может не стоило уходить от Чеботаревой?
Если б не ушел от нее, закончил бы еще раньше, а так хоть порадовал нас чуть больше
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Не стало неожиданностью, всё к этому шло. Жаль, что не увидим Мишу на соревнованиях, где за прокатом его программ было одно наслаждение смотреть. Будет участвовать в ледовых шоу наслаждаться семейной жизнью и путешествовать. Удачи и успеха !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Настя Розова
Грустно, конечно, но ожидаемо. Ему 28, возраст уже более чем солидный, обострение синусита, думаю, непопадание в сборную тоже роль сыграло. Жаль, конечно, что красивой точки не вышло, но и черт с ней. Главное, чтобы у человека все было хорошо.
А так... спасибо Миша, за путь, за стиль, медали и выступления. Не знаю как кто, а я точно буду скучать по тебе.
Пойду программы пересмотрю, что ли...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ответ Два уха
А у меня такое ощущение, что он на шее у жены сидит. Не работает, на спорт забил, в шоу почти не катает. Думал бы о заработке - так наоборот бы изо всех сил тренился и катался на всех соревах, пусть и внутренних, и прочих турнирах, благо там сейчас хорошо платят. Судьи его любят, публика тоже, всё было в его руках, и зарабатывал бы хорошо.
А такое возможно ?
Прокатчики что, живут от зп до зп как простые работяги ? Такого что он за карьеру скопил хорошую сумму денег как подушку безопасности и сейчас может себе позволить не работать, такого быть не может ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Женьку
Жаль, только начала влюбляться в Мишу... 🤦‍♀️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Два уха
За какую карьеру? Что он выиграл за свою жалкую карьеру, чтобы скопить? Он из-за насморка целый сезон пропускает - это что спортсмен, мужик? Не смеши.
Этого спортсмена из больницы погнали на ЧР. Как показала дальнейшая жизнь, то можно смело пропускать соревнования и кататься в шоу. Неудивительно, что без финансирования Миша выбирает то, что лучше для него сейчас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий