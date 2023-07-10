«Зенит» о переходе Малкома в Саудовскую Аравию: «Предложений в наш клуб не поступало»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Малком Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» опровергли информацию о возможном уходе Малкома.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что полузащитник петербуржской команды близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

«Предложений по Малкому в наш клуб не поступало», – сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. 

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, его купили у «Барселоны» за 40+5 млн евро. Срок его нынешнего контракта рассчитан до лета 2027-го. Статистику игрока можно найти здесь.

 

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15 комментариев

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D-eisler@yandex.ru
Малком бабло отработал здраво, если продадут за 50млн это будет победа конечно
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Зачем Арабам предлагать что то?Они с Малкомом договариваются,далее платять 60 млн.и Забирают игрока
Зачем спартакусу голова? Чтобы в неё есть.
+4
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Spam7778
Вот как зазведился Гурцкая. Придумал какую-то ерунду(уже не одну,защитник с зп 5млн в Спартаке это фантастика) и все пишут про этого чела и все его цитируют
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инок
Жаль, если Малком уйдёт. Но саудитов по зарплате переплюнуть Газпром точно не сможет..)
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KOTOV71
Надоели эти " слухи"!
+1
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Назар Игорь
Гурцкая вроде не агент Малкома, что он-то суетится. Тут комиссионные не обломятся.
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Дмитрий9779
Не уйдет-хорошо,уйдет за 50-60 тоже хорошо для всех
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IceBear27
Ответ Spartakus1984
Зачем Арабам предлагать что то?Они с Малкомом договариваются,далее платять 60 млн.и Забирают игрока
60 миллионов? Замечательно, купят троих бразильцев взамен)
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Спартак Гордость России
Ответ IceBear27
60 миллионов? Замечательно, купят троих бразильцев взамен)
За 60 миллионов рублей 3-х ?
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Спартак Гордость России
Ответ D-eisler@yandex.ru
Малком бабло отработал здраво, если продадут за 50млн это будет победа конечно
В лиге чемпионов так зажигал , что с 4 места выходили в 1/8)
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