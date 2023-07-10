«Зенит» о переходе Малкома в Саудовскую Аравию: «Предложений в наш клуб не поступало»
В «Зените» опровергли информацию о возможном уходе Малкома.
Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что полузащитник петербуржской команды близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.
«Предложений по Малкому в наш клуб не поступало», – сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, его купили у «Барселоны» за 40+5 млн евро. Срок его нынешнего контракта рассчитан до лета 2027-го. Статистику игрока можно найти здесь.
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