«Зенит» о переходе Малкома в Саудовскую Аравию: «Предложений в наш клуб не поступало»

В «Зените» опровергли информацию о возможном уходе Малкома.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что полузащитник петербуржской команды близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

«Предложений по в наш клуб не поступало», – сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Малком выступает за « » с 2019 года, его купили у «Барселоны» за 40+5 млн евро. Срок его нынешнего контракта рассчитан до лета 2027-го. Статистику игрока можно найти здесь.