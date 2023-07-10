«Барсе» предлагали Неймара, но клуб отказался. Тренеры считают, что он может испортить атмосферу

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар агенты Футбол

Неймара предлагали «Барселоне», но тренеры отказались от возможного трансфера.

Как сообщает Mundo Deportivo, агенты предложили «Барселоне» подписать нападающего «ПСЖ», однако каталонский клуб отказался по двум причинам: во-первых, переход бразильца невозможен при нынешнем экономическом положении клуба, во-вторых, в «Барсе» решили, что Неймар станет отвлекающим фактором для футболистов и создаст проблемы в раздевалке.

Отмечается, что окружение Неймара задумалось о возможности его перехода в «Барселону» после отказа Лионеля Месси от возвращения в каталонский клуб.

Руководство «Барсы» сообщило тренерам о возможности организовать трансфер бразильца, но они категорически отклонили это предложение. Тренеры «Барселоны» не сомневаются в уровне Неймара, но считают, что хорошая атмосфера и сплоченность в раздевалке важнее.

Главу Неймара в «Барселоне» считают завершенной. Теперь клуб рассчитывает на Витора Роке как на главный бразильский актив.

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49 комментариев

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Тимирлан Набиев
На самом деле очень бы хотелось увидеть Нея в барсе снова
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Ебздрогыч
Этот трансфер дурно пахнет, добавили в Барсе
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XavIniesta2008-2015
Забавно, что в игровом плане Неймар нужен Барселоне гораздо больше Месси. Всё таки, проблемы с креативом у Барсы в левой половине поля, а не в правой. При этом, Неймар отрабатывает без мяча
+21
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Fark
Ответ Тимирлан Набиев
На самом деле очень бы хотелось увидеть Нея в барсе снова
Барса не потянет по бабкам игроков статуса суперзвезды. Сейчас только АПЛ ПСЖ и саудиты могут платить ту запрлату которую хотят суперзвезды. Реал тужится но думаю тоже скоро осядет - после естественного старения своих звезд
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breeze1989
Ответ Тимирлан Набиев
На самом деле очень бы хотелось увидеть Нея в барсе снова
Да, Барсе по прежнему дико не хватает креатива в атаке. Не Месси, так Неймар мог бы решить эту проблему. Но видимо, в этом сезоне по прежнему главное оружие - навесы и прострелы Дембеле с правого фланга
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Bazilic
Ответ Kaka_GOAT
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В Барсе есть вместительная раздевалка, в туалет никого переодеваться не отправляют
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breeze1989
Ответ XavIniesta2008-2015
Забавно, что в игровом плане Неймар нужен Барселоне гораздо больше Месси. Всё таки, проблемы с креативом у Барсы в левой половине поля, а не в правой. При этом, Неймар отрабатывает без мяча
Есть нюанс - Неймар за все время в ПСЖ отыграл меньше половины матчей. То есть, покупая Неймара - покупаешь суперзвезду на полсезона.
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ZaSvabody
Ответ XavIniesta2008-2015
Забавно, что в игровом плане Неймар нужен Барселоне гораздо больше Месси. Всё таки, проблемы с креативом у Барсы в левой половине поля, а не в правой. При этом, Неймар отрабатывает без мяча
Неймар неплох, но он далеко не бесплатный в отличие от Месси. А платить даже 50 лямов Барса не может на данный момент.
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Streetbor
у клуба, который не может нормально зарегистрировать Гюндогана, деньги на Неймара 🤣
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noti22
Неймар в любом состоянии будет сильнее этих Ферранов, Фати и Рафиньи. Для самого бразильца это был бы шанс хоть немного спасти карьеру
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Вечно в бане
Мне тут давеча предлагали купить Ламбу, на что я ответил категорическим отказом.
Во-первых, мне за неё расплачиваться придётся лет двадцать, а во вторых она непрактичная, жрет дофига, и деталей на неё не найдёшь. Не сомневаюсь в уровне ламбы, но боюсь она испортит микроклимат в офисе, когда я буду приезжать на ней на работу.
Не очень понимаю, зачем в этой истории все, кроме первого пункта. Как и в истории с возможным переходом Неймара в Барсу.
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sarmat n
Опять пол года будет с травмой сидеть
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Дмитрий Крутенко
Лапорта:
- Я на всяких Неймаров и Месси рычагов не запасусь!!!
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barca1899messi
Ответ Kaka_GOAT
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а при чём тут реал???
речь о БАРСЕ!!
ты не в том чате
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Serdar Rejepnazarow
Я бы тоже хотел увидеть Неймара в Барсе
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Elm
Вряд ли Неймар захочет играть в Лиге Европы.
+4
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Marcus-light
Ага, только поэтому. Не из-за денег
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Volchara1986
Ответ Elm
Вряд ли Неймар захочет играть в Лиге Европы.
Ха, шутник. ПСЖ ведь лигу чемпионов каждый год берет
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MK
1. У него контракт
2. Жирная зарплата
3. Тусовщик
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Василий Леонов
Ответ XavIniesta2008-2015
Забавно, что в игровом плане Неймар нужен Барселоне гораздо больше Месси. Всё таки, проблемы с креативом у Барсы в левой половине поля, а не в правой. При этом, Неймар отрабатывает без мяча
Осенью покреативит, а весной травмируется и уедет на карнавал
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Bazilic
Ответ breeze1989
Есть нюанс - Неймар за все время в ПСЖ отыграл меньше половины матчей. То есть, покупая Неймара - покупаешь суперзвезду на полсезона.
Хави такое любит
Он Бебеле обожает
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василий иванов
Ответ Арсений Чернобаев
по сути, второй раз идут против легенд клуба. месси то говорил, что некоторое руководство клуба было против его возвращения
что ты несешь? какая легенда клуба? кто, Неймар? мальчик, который последние года тусил, бухал, скандалил и сидел в лазарете и ты хочешь чтобы он оказался в Барсе, среди растущего молодняка?
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Бухгалтер2021
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неймара последнее всего состав чвк
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ericssons
Неймар не выглядит мотивированным спортсменом.
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shiko101
Ответ breeze1989
Да, Барсе по прежнему дико не хватает креатива в атаке. Не Месси, так Неймар мог бы решить эту проблему. Но видимо, в этом сезоне по прежнему главное оружие - навесы и прострелы Дембеле с правого фланга
Если Педри без травм , то игра будет красивее.
Де Йонг тоже может креативить..
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