Неймара предлагали «Барселоне», но тренеры отказались от возможного трансфера.

Как сообщает Mundo Deportivo, агенты предложили «Барселоне» подписать нападающего « », однако каталонский клуб отказался по двум причинам: во-первых, переход бразильца невозможен при нынешнем экономическом положении клуба, во-вторых, в «Барсе» решили, что Неймар станет отвлекающим фактором для футболистов и создаст проблемы в раздевалке.

Отмечается, что окружение Неймара задумалось о возможности его перехода в «Барселону» после отказа Лионеля Месси от возвращения в каталонский клуб.

Руководство «Барсы» сообщило тренерам о возможности организовать трансфер бразильца, но они категорически отклонили это предложение. Тренеры «Барселоны» не сомневаются в уровне Неймара, но считают, что хорошая атмосфера и сплоченность в раздевалке важнее.

Главу Неймара в «Барселоне» считают завершенной. Теперь клуб рассчитывает на Витора Роке как на главный бразильский актив.