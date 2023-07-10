«Барсе» предлагали Неймара, но клуб отказался. Тренеры считают, что он может испортить атмосферу
Неймара предлагали «Барселоне», но тренеры отказались от возможного трансфера.
Как сообщает Mundo Deportivo, агенты предложили «Барселоне» подписать нападающего «ПСЖ», однако каталонский клуб отказался по двум причинам: во-первых, переход бразильца невозможен при нынешнем экономическом положении клуба, во-вторых, в «Барсе» решили, что Неймар станет отвлекающим фактором для футболистов и создаст проблемы в раздевалке.
Отмечается, что окружение Неймара задумалось о возможности его перехода в «Барселону» после отказа Лионеля Месси от возвращения в каталонский клуб.
Руководство «Барсы» сообщило тренерам о возможности организовать трансфер бразильца, но они категорически отклонили это предложение. Тренеры «Барселоны» не сомневаются в уровне Неймара, но считают, что хорошая атмосфера и сплоченность в раздевалке важнее.
Главу Неймара в «Барселоне» считают завершенной. Теперь клуб рассчитывает на Витора Роке как на главный бразильский актив.
Во-первых, мне за неё расплачиваться придётся лет двадцать, а во вторых она непрактичная, жрет дофига, и деталей на неё не найдёшь. Не сомневаюсь в уровне ламбы, но боюсь она испортит микроклимат в офисе, когда я буду приезжать на ней на работу.
Не очень понимаю, зачем в этой истории все, кроме первого пункта. Как и в истории с возможным переходом Неймара в Барсу.
- Я на всяких Неймаров и Месси рычагов не запасусь!!!
речь о БАРСЕ!!
ты не в том чате
2. Жирная зарплата
3. Тусовщик
Он Бебеле обожает
Де Йонг тоже может креативить..