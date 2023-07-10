«Наполи» представил новую форму: на гостевой футболке – силуэт Везувия, домашняя – голубая. Дизайн разработала дочь владельца клуба Валентина Де Лаурентис

«Наполи» представил домашний и гостевой комплекты игровой формы на предстоящий сезон.

Дизайн игровой формы «Наполи» на предстоящий сезон был разработан Валентиной Де Лаурентис, дочерью владельца клуба Аурелио Де Лаурентиса, в сотрудничестве с EA7. Концепция новой формы символизирует новую эру клуба и его связь с болельщиками в Неаполе и во всем мире.

Домашний комплект выполнен в голубом цвете. Футболка имеет V-образный вырез и рукав реглан. Паттерном формы стал тисненый логотип «Наполи».

На гостевую футболку с белым верхом в нижней части нанесен силуэт Везувия (вулкан находится примерно в 15 км от Неаполя – Sports.ru). Дизайн гостевого комплекта формы призван подчеркнуть самобытность Неаполя. Футболка также имеет V-образный вырез и рукав реглан.

Фото: sscnapoli.it