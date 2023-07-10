«Наполи» представил новую форму: на гостевой футболке – силуэт Везувия, домашняя – голубая. Дизайн разработала дочь владельца клуба Валентина Де Лаурентис

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис игровая форма стиль Футбол

«Наполи» представил домашний и гостевой комплекты игровой формы на предстоящий сезон.

Дизайн игровой формы «Наполи» на предстоящий сезон был разработан Валентиной Де Лаурентис, дочерью владельца клуба Аурелио Де Лаурентиса, в сотрудничестве с EA7. Концепция новой формы символизирует новую эру клуба и его связь с болельщиками в Неаполе и во всем мире.

Домашний комплект выполнен в голубом цвете. Футболка имеет V-образный вырез и рукав реглан. Паттерном формы стал тисненый логотип «Наполи».

На гостевую футболку с белым верхом в нижней части нанесен силуэт Везувия (вулкан находится примерно в 15 км от Неаполя – Sports.ru). Дизайн гостевого комплекта формы призван подчеркнуть самобытность Неаполя. Футболка также имеет V-образный вырез и рукав реглан.

Фото: sscnapoli.it

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10 комментариев

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corazón blanco
Шикарно, особенно понравился выездной комплект формы.
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Fulyan
Ответ HI MARS
Столько всего наклепали,что похоже не на футбольную форму,а на куртку гонщика Ф-1
Логотип, 2 спонсора (как у всех) и значок чемпиона Италии в честь чемпионства (это уже вековая традиция).

По-моему как у всех.
+3
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Очки Дани Алвеса
Не знаю, что-то какая-то простоватая домашняя. Особенно после бомбических комплектов того года. Как основных, так и приуроченных к праздникам.
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Spaten
Чито грито, Чито маргарито! Да!
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zip13
модель с мешками под глазами, до сих пор отмечает чемпионство?!
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ivannumber1
Не зашло. В прошлые года форма у Наполи всегда была с изюминкой. Причем это смотрелось реально стильно.

В этот раз, профессионализма у дочки владельца оказалось всё-таки поменьше, чем у дизайнеров, кто делал свою работу выше всяких похвал.
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Borillaz
Ответ corazón blanco
Шикарно, особенно понравился выездной комплект формы.
Это где "следы пота" в форме Везувия?)
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